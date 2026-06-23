इस पाकिस्तानी एक्ट्रेस का बर्थडे मनाने लंदन पहुंची शर्मिला टैगोर और सारा अली; फैंस पूछ रहे- क्या है रिश्ता?

लंदन में सारा अली खान और शर्मिला टैगोर ने पाकिस्तानी अदाकारा कुब्रा खान का जन्मदिन धूमधाम से मनाया. जानें सारा और कुब्रा के बीच क्या है खास कनेक्शन और रिश्ता.

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पाकिस्तानी अदाकारा की तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं, जिसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है. हाल ही में इस हसीना ने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया और हैरानी की बात यह है कि इस सेलिब्रेशन में बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा शर्मिला टैगोर और सारा अली खान शामिल हुईं. इस खास मुलाकात ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर सारा और शर्मिला का इस पाकिस्तानी स्टार के साथ क्या रिश्ता है?

कौन है ये पाकिस्तानी हसीना?

दरअसल, ये अभिनेत्री पाकिस्तान का जाना-माना चेहरा 'कुब्रा खान' हैं. कुब्रा ने 16 जून को अपना 33वां जन्मदिन मनाया. इस समय सारा अली खान अपनी दादी शर्मिला टैगोर के साथ लंदन में वेकेशन एन्जॉय कर रही हैं. संयोग से कुब्रा खान भी वहीं थीं, और इस तिकड़ी की मुलाकात ने फैंस को सुखद आश्चर्य में डाल दिया है.

लंदन में हुआ शानदार सेलिब्रेशन

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि शर्मिला टैगोर और सारा अली खान, कुब्रा खान के साथ लंदन के एक लग्जरी रेस्तरां में मौजूद हैं. केक कटिंग के दौरान का माहौल काफी खुशनुमा दिख रहा है. शर्मिला टैगोर ने अपने हाथों से कुब्रा को केक खिलाकर उनके जन्मदिन को और भी खास बना दिया. इस सादगी और गर्मजोशी भरी मुलाकात ने सोशल मीडिया पर खूब तारीफें बटोरी हैं.

पाकिस्तानी एक्ट्रेस कुब्रा खान और सारा अली के बीच क्या रिश्ता है?

कुब्रा खान और सारा अली खान के बीच कोई पारिवारिक या रिश्तेदारी का संबंध नहीं है. वे दोनों केवल एक-दूसरे की अच्छी दोस्त हैं. हाल ही में, लंदन में कुब्रा खान के जन्मदिन के जश्न के दौरान सारा अली खान और उनकी दादी शर्मिला टैगोर भी शामिल हुई थीं. सारा अली खान और कुब्रा खान की इस मुलाकात ने सरहद पार की दोस्ती की नई मिसाल पेश की है, जिसे देखकर फैंस काफी उत्साहित हैं.

कुब्रा खान का करियर ग्राफ

कुब्रा खान पाकिस्तान की बेहद लोकप्रिय अभिनेत्री हैं. उन्होंने 'नूर जहां', 'मेरी तन्हाई' और 'संग-ए-माह' जैसे चर्चित सीरियल्स में अपने अभिनय का लोहा मनवाया है. 'संग-ए-माह' में उनके काम को दर्शकों ने काफी सराहा था. वर्तमान में, वह पाकिस्तानी ड्रामा 'डॉक्टर बहू' में अपने दमदार किरदार से फैंस का दिल जीत रही हैं.

काम से ब्रेक पर हैं सारा

सारा अली खान हाल ही में फिल्म 'पति पत्नी और वो 2' में दिखाई दी थीं, जिसमें उनके साथ आयुष्मान खुराना, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह भी मुख्य भूमिका में थे. हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी, लेकिन सारा के अभिनय को दर्शकों ने सराहा है. फिलहाल, लगातार काम करने के बाद सारा अपनी दादी के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए काम से ब्रेक ले रही हैं.

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