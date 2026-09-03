कौन हैं एजुकेटर-यूट्यूबर Nitish Rajput? SSC विवाद और FIR के बीच Bigg Boss 20 में एंट्री की चर्चा

Who is Nitish Rajput: जाने-माने यूट्यूबर और एजुकेटर नीतीश राजपूत का नाम शायद आपने भी सुना होगा, जो अपने शोध-आधारित वीडियो के लिए मशहूर हैं. इन दिनों, एसएससी विवाद और मानहानि केस के बीच आगामी रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में संभावित एंट्री की चर्चा हो रही है.

Who is Nitish Rajput: सोशल मीडिया पर अपने रिसर्च-आधारित और गंभीर वीडियो के लिए एक अलग पहचान बनाने वाले नीतीश राजपूत इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं. राजनीति, इतिहास, सरकारी नीतियों और सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखने वाले इस डिजिटल क्रिएटर को लेकर अब मनोरंजन जगत से बड़ी खबरें आ रही हैं. चर्चा है कि यूट्यूबर अब सलमान खान के लोकप्रिय रियलिटी शो 'बिग बॉस' के आगामी 20वें सीजन का हिस्सा बनने जा रहे हैं. यदि यह खबरें सच साबित होती हैं, तो यूट्यूब की दुनिया से निकलकर इस धमाकेदार रियलिटी टेलीविजन में उनकी एंट्री उनके करियर का एक बड़ा और अप्रत्याशित मोड़ साबित होगी.

कौन हैं नीतीश राजपूत और कैसे शुरू हुआ डिजिटल सफर?

नितिश राजपूत एक लोकप्रिय यूट्यूबर होने के साथ-साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एजुकेटर हैं. उन्होंने अपनी एक अलग राह चुनते हुए मनोरंजन या व्लॉगिंग के बजाय सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक विषयों को सरल और आम भाषा में ढालना चुना. उनके चैनल पर मिलने वाले वीडियो अक्सर डॉक्यूमेंट्री या रिसर्च बेस्ड होते हैं. भारतीय चुनाव प्रणाली, भू-राजनीति और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ होने के कारण इंटरनेट पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं. इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी उनकी मजबूत उपस्थिति है, जहां वे सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार खुलकर साझा करते हैं.

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SSC परीक्षा प्रणाली का वीडियो और कानूनी विवाद

अपनी बेबाक शैली और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए सराहे जाने वाले नीतीश हाल ही में एक बड़े कानूनी विवाद में भी उलझ गए हैं. मामला कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की परीक्षाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं का है. उन्होंने परीक्षा आयोजित करने वाली एक वेंडर कंपनी और टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें आरटीआई और सार्वजनिक दस्तावेजों के हवाले से कई बातें कही गई थीं.

इसके बाद, परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी 'एडुक्विटी टेक्नोलॉजीज' ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया. साथ ही, करीब 2.5 करोड़ रुपये के हर्जाने की बात सामने आई. कंपनी का पक्ष था कि वीडियो में दिए गए दावे भ्रामक थे और इससे उनकी साख को ठेस पहुंची है. हालांकि, इस मामले में दोनों पक्षों के अपने अलग-अलग तर्क हैं. कानूनी प्रक्रिया के तहत इस पर आगे की कार्रवाई अभी जारी है.

यूट्यूबर से 'बिग बॉस' के घर तक कैसे पहुंचे नीतीश?

अब तक अपने स्टूडियो में बैठकर गंभीर मुद्दों का विश्लेषण और कैमरे के पीछे से जनता को जागरूक करने वाले नीतीश राजपूत अगर 'बिग बॉस 20' के घर में एंट्री लेते हैं, तो यह उनके लिए एक बिल्कुल नया अनुभव होगा. बिग बॉस का घर अपनी अनूठी चुनौतियों, आपसी कंट्रोवर्सी और रणनीति के लिए जाना जाता है. एक ऐसा व्यक्ति जो तर्कों और तथ्यों के साथ बात करने का आदि हो, वह इस रियलिटी शो के नाटकीय माहौल में कैसे सामंजस्य बिठाएगा, यह देखना दर्शकों के लिए बेहद दिलचस्प होने वाला है. उनके प्रशंसक इस बात को लेकर भी उत्साहित हैं कि क्या उनका शांत और विश्लेषणात्मक स्वभाव उन्हें घर में दूसरों से अलग रखेगा या किसी नई चुनौती में उलझाएगा.

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