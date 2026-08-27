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Raksha Bandhan 2026 Special: कृति सेनन की बहन कौन हैं? जिन्हें हर साल राखी बांधती हैं एक्ट्रेस, अक्षय कुमार संग कर चुकी हैं फिल्म

Rakshabandhan Special 2026: जानिए बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नुपूर सेनन के बारे में, जिन्हें वे हर साल राखी बांधती हैं. साथ ही पढ़ें उनकी खास बॉन्डिंग, अक्षय कुमार के साथ फिल्मों का सफर और हालिया विज्ञापन विवाद से जुड़ी पूरी कहानी.

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Pragya Bharti

Updated : Aug 27, 2026, 08:14 AM IST

Raksha Bandhan 2026 Special: कृति सेनन की बहन कौन हैं? जिन्हें हर साल राखी बांधती हैं एक्ट्रेस, अक्षय कुमार संग कर चुकी हैं फिल्म

Image Credit: Social Media

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बॉलीवुड में अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए पहचानी जाने वाली अभिनेत्री कृति सेनन इन दिनों अपने रक्षाबंधन के एक विज्ञापन और उससे जुड़े विवाद को लेकर चर्चा में रही हैं. इस दौरान उनकी छोटी बहन नुपूर सेनन हर कदम पर उनके साथ खड़ी नजर आईं और ट्रोल्स को करारा जवाब भी दिया. दोनों बहनों के बीच का रिश्ता सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं है, बल्कि इनका रक्षाबंधन के त्योहार से एक बेहद अनोखा और खास नाता भी जुड़ा हुआ है.

बहन को ही क्यों मानती हैं अपना भाई?

कृति सेनन का कोई भाई नहीं है, इसलिए वे बचपन से ही रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अपनी छोटी बहन नुपूर सेनन को ही राखी बांधती आ रही हैं और इस परंपरा को पूरी शिद्दत से निभाती हैं. एक इंटरव्यू में कृति ने बताया था कि भले ही उनका कोई भाई न हो, लेकिन वे दोनों एक-दूसरे की ढाल बनकर रहती हैं और हर मुश्किल समय में एक-दूसरे की रक्षा करना अच्छी तरह जानती हैं. दोनों बहनों के बीच करीब छह साल का फासला है, इसके बावजूद उनकी आपसी समझ और मजबूत बॉन्डिंग किसी मिसाल से कम नहीं है.

अक्षय कुमार के साथ कर चुकी हैं काम

बात करें नुपूर सेनन की, तो वे भी ग्लैमर इंडस्ट्री का एक जाना-पहचाना चेहरा हैं. नुपूर ने सुपरस्टार अक्षय कुमार के साथ बेहद लोकप्रिय म्यूजिक वीडियो 'फिलहाल' (Filhall) और इसके सीक्वल में काम किया था, जिससे उन्हें घर-घर में बड़ी पहचान मिली. इसके अलावा, वह ओटीटी प्रोजेक्ट्स और अन्य अभिनय के जरिए अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं.

क्या था हालिया विज्ञापन विवाद?

हाल ही में जूलरी ब्रांड 'GIVA' के लिए रक्षाबंधन की थीम पर बने एक विज्ञापन में कृति सेनन नजर आई थीं. इस वीडियो में उनके वेस्टर्न-एथनिक फ्यूजन आउटफिट को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जताई और इसे संस्कृति के खिलाफ बताया. बढ़ते विरोध को देखते हुए ब्रांड ने उस वीडियो को सोशल मीडिया से हटा लिया. इस मुश्किल समय में नुपूर सेनन ने आगे आकर अपनी बहन का खुलकर समर्थन किया था.

कृति सेनन का फिल्मी सफर

वर्क फ्रंट की बात करें तो, कृति सेनन लगातार शानदार फिल्मों में व्यस्त हैं. वह आने वाले समय में 'डॉन 3', 'भेड़िया 2' और 'ड्रैगन' जैसी बड़ी फिल्मों में नजर आने वाली हैं. अपनी फिल्मों के चयन और शानदार अभिनय के दम पर कृति आज बॉलीवुड की शीर्ष अभिनेत्रियों में शुमार हैं, जिन्हें फैंस का हमेशा भरपूर प्यार मिलता है.

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