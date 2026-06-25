बेंगलुरु में कन्नड़ अभिनेत्री कृषी थापांडा के फ्लैट में वैशाख का शव मिलने से हड़कंप मच गया. जानिए इस सनसनीखेज मामले की पूरी सच्चाई और एक्ट्रेस के साथ इसके कनेक्शन का सच.

बेंगलुरु से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है. मशहूर अभिनेत्री और मॉडल कृषी थापांडा के आरआर नगर स्थित फ्लैट में 33 वर्षीय वैशाख का शव संदिग्ध अवस्था में पाया गया है. इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना शहर के राजराजेश्वरी नगर इलाके के एलिगेंट अपार्टमेंट में हुई. पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, मृतक वैशाख बुधवार रात कृषी थापांडा के फ्लैट पर पहुंचा था. जिस समय यह घटना हुई, उस वक्त एक्ट्रेस घर पर मौजूद नहीं थीं. पुलिस को शक है कि वैशाख ने पंखे से लटककर आत्महत्या की है, लेकिन मामले की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी. घटनास्थल से फिलहाल कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है.

फोन कॉल और पुलिस जांच

रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना से ठीक पहले वैशाख ने कृषी को फोन किया था और आत्महत्या करने की धमकी दी थी. इसके बाद एक्ट्रेस ने तुरंत अपने परिवार को इसकी जानकारी दी थी. सूचना मिलते ही आरआर नगर पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए विक्टोरिया अस्पताल भेज दिया.

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वैशाख का विवादित अतीत

वैशाख का नाम पहले भी कानून के दायरे में आ चुका है. कुछ समय पहले बिजनेसमैन अरविंद रेड्डी को भेजे गए एक धमकी भरे पत्र के मामले में वैशाख का नाम सामने आया था. उस समय कृषी थापांडा ने अरविंद रेड्डी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. जांच के दौरान पता चला था कि पत्र को छिपाने के लिए उसे अलग जगह से कूरियर किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने वैशाख को गिरफ्तार किया था.

कौन हैं कृषी थापांडा?

कृषी थापांडा कन्नड़ सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री और मॉडल हैं. वर्ष 2014 में 'मिस कर्नाटक' का खिताब जीतने के बाद उन्होंने लाइमलाइट में जगह बनाई. अभिनय के क्षेत्र में आने से पहले वे एक अमेरिकी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत थीं. उनकी फिल्मी यात्रा वर्ष 2016 में फिल्म 'अकीरा' से शुरू हुई. इसके बाद उन्होंने ‘काही’, ‘एराडु कन्नसु’ और ‘कन्नड़क्कागी ओन्नन्नु ओट्टी’ जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा बिखेरा. उन्हें सबसे ज्यादा पहचान ‘काही’ फिल्म और ‘बिग बॉस कन्नड़ सीजन 5’ में भागीदारी से मिली.

फिलहाल, पुलिस इस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस दुखद अंत के पीछे की वास्तविक कहानी क्या है.

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