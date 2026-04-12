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कौन हैं जनाई भोसले? बॉलीवुड में डेब्यू को तैयार इस एक्ट्रेस का क्या है आशा भोसले से कनेक्शन, मोहम्मद सिराज संग जुड़ा था नाम

Who is Janai Bhosle: आशा भोसले की पोती जनाई भोसले ने दादी की सेहत का अपडेट देते हुए बताया कि उन्हें इंफेक्शन के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जनाई जल्द ही बॉलीवुड डेब्यू भी करेंगी.

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Pragya Bharti

Updated : Apr 12, 2026, 08:37 AM IST

कौन हैं जनाई भोसले? बॉलीवुड में डेब्यू को तैयार इस एक्ट्रेस का क्या है आशा भोसले से कनेक्शन, मोहम्मद सिराज संग जुड़ा था नाम
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मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले को शनिवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिससे उनके प्रशंसक चिंतित हो गए. हालांकि, उनकी पोती जनाई भोसले ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को राहत दी है. जनाई ने बताया कि अधिक थकान और सीने में संक्रमण की वजह से उन्हें भर्ती कराया गया है और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है.

कौन हैं जनाई भोसले? 

जनाई भोसले, आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले की बेटी हैं. अपनी दादी की तरह ही जनाई भी संगीत में रुचि रखती हैं और कुछ गाने भी गा चुकी हैं. लेकिन अब वह अभिनय की दुनिया में बड़ा कदम रखने जा रही हैं. जनाई जल्द ही फिल्म 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' के जरिए अपना बॉलीवुड डेब्यू करेंगी. सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है, जहाँ वह अक्सर अपनी तस्वीरें और सिंगिंग वीडियो साझा करती रहती हैं.

मोहम्मद सिराज के साथ जुड़ा था नाम

जनाई भोसले उस वक्त चर्चा में आई थीं, जब उनके 23वें जन्मदिन की पार्टी में भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज नजर आए थे. दोनों की साथ में तस्वीरें वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर उनके डेटिंग की अफवाहें उड़ने लगी थीं. हालांकि, जनाई और सिराज ने बहुत ही खूबसूरती से इन अफवाहों पर विराम लगा दिया.
जनाई ने सिराज के साथ फोटो शेयर करते हुए उन्हें 'मेरा प्यारा भाई' बताया, वहीं मोहम्मद सिराज ने भी अपनी 'बहना' के लिए एक प्यारा गाना पोस्ट करते हुए स्पष्ट किया कि उन दोनों के बीच भाई-बहन का अटूट रिश्ता है.

करियर और भविष्य की योजनाएं

जनाई भोसले फिलहाल अपनी फिल्म की तैयारी और अपनी दादी की देखभाल में व्यस्त हैं. उनके हालिया गाने 'कहंदी है' को फैंस ने काफी सराहा है. अब देखना यह होगा कि संगीत की विरासत को आगे बढ़ाने वाली यह नई प्रतिभा फिल्मी पर्दे पर अपनी कितनी गहरी छाप छोड़ पाती है.

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