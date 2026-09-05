तापसी पन्नू के ऑनस्क्रीन पति इश्वाक सिंह कौन हैं? 'गांधारी' से खूब हो रही चर्चा

Who is Ishwak Singh: तापसी पन्नू के साथ नेटफ्लिक्स की फिल्म 'गांधारी' में नजर आ रहे अभिनेता इश्वाक सिंह इन दिनोंर् जबरदस्त चर्चा में हैं. आइए जानते हैं उनकी बेहतरीन एक्टिंग, करियर और अब तक के सफर के बारे में खास बातें.

Who is Ishwak Singh: बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू एक बार फिर अपनी नई सस्पेंस और एक्शन से भरपूर फिल्म 'गांधारी' के जरिए ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर छा चुकी हैं. यह फिल्म हाल ही में 3 सितंबर 2026 को रिलीज हुई है, जिसे दर्शकों और समीक्षकों से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म की मजबूत कहानी और कलाकारों की उम्दा एक्टिंग के बीच, तापसी के ऑनस्क्रीन पति का किरदार निभाने वाले अभिनेता इश्वाक सिंह ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस को लेकर सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है.

'गांधारी' में गोकुल बनकर जीता दर्शकों का दिल

इस नई थ्रिलर फिल्म में इश्वाक सिंह ने मुख्य किरदार 'बानी' (तापसी पन्नू) के पति 'गोकुल' की भूमिका को बेहद संजीदगी से पर्दे पर उतारा है. कहानी में जब एक परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूटता है और उनकी बेटी लापता हो जाती है, तब इश्वाक का किरदार भावनात्मक गहराई और मजबूरी को बेहतरीन तरीके से पेश करता है. स्क्रीन पर तापसी पन्नू के साथ उनकी केमिस्ट्री और चुनौतीपूर्ण दृश्यों में उनके भावुक हाव-भाव दर्शकों को बांधकर रखते हैं. फिल्म देखने वाले लोग उनकी नेचुरल एक्टिंग की खुलकर तारीफ कर रहे हैं.

कौन हैं इश्वाक सिंह?

इश्वाक सिंह आज के समय में भारतीय सिनेमा और ओटीटी जगत के एक जाने-माने और प्रतिभाशाली कलाकार बन चुके हैं. हालांकि, अभिनय की दुनिया में उनका सफर काफी दिलचस्प रहा है. फिल्मों में कदम रखने से पहले इश्वाक ने बाकायदा आर्किटेक्चर की पढ़ाई पूरी की थी और कुछ समय तक इसी क्षेत्र में काम भी किया. कला और अभिनय के प्रति अपने गहरे लगाव के कारण उन्होंने बाद में थियेटर का रुख किया. उन्होंने दिल्ली के प्रसिद्ध 'अस्मिता थिएटर ग्रुप' से जुड़कर मशहूर निर्देशक अरविंद गौर के मार्गदर्शन में अभिनय की बारीकियां सीखीं और मंच पर अपनी कला को निखारा.

'पाताल लोक' और 'रॉकेट बॉयज' से मिली असली शोहरत

इश्वाक ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत छोटे-मोटे किरदारों से की थी, जिनमें साल 2015 की फिल्म 'तमाशा' और 'वीरे दी वेडिंग' (2018) जैसी फिल्में शामिल हैं. इसके बाद उन्हें साल 2020 में आई चर्चित वेब सीरीज 'पाताल लोक' से घर-घर में बड़ी पहचान मिली. इस सीरीज में उन्होंने ईमानदार पुलिस अधिकारी 'इम्यून अंसारी' का किरदार निभाया था, जिसे आलोचकों और जनता दोनों का भरपूर प्यार मिला.

इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. उन्होंने बहुचर्चित सीरीज 'रॉकेट बॉयज' में देश के महान वैज्ञानिक डॉ. विक्रम साराभाई का ऐतिहासिक किरदार निभाकर अभिनय के मामले में अपनी एक अलग छाप छोड़ी. इसके अलावा 'मेड इन हेवन सीजन 2', 'अधूरा', 'रंगबाज: डर की राजनीति' के साथ-साथ 'तुम्बाड' और 'केसरी' जैसी फिल्मों में भी उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया है. हर बार एक नया और अलग जॉनर चुनकर अभिनय करने की उनकी खूबी ही उन्हें आज के दौर का एक मंजा हुआ कलाकार बनाती है.

