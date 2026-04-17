Who Is Ishaan Mehra: शाहीन भट्ट ने कर ली सगाई? जानें कौन हैं Alia Bhatt के होने वाले जीजा ईशान मेहरा

Shaheen Bhatt Engagement: भट्ट परिवार में एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी है. आलिया भट्ट की बहन शाहीन भट्ट ने अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड ईशान मेहरा संग सगाई कर ली है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अंगूठी की तस्वीरें साझा कर इस खुशखबरी की पुष्टि की.

बॉलीवुड की क्यूट अभिनेत्री आलिया भट्ट की बहन शाहीन भट्ट अपनी निजी जिंदगी को लेकर अक्सर शांत रहना पसंद करती हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. शाहीन ने अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड ईशान मेहरा के साथ सगाई कर ली है और अपनी खुशी प्रशंसकों के साथ साझा की है.

सोशल मीडिया पर दी खुशखबरी

शाहीन ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर ईशान के साथ कुछ रोमांटिक तस्वीरें साझा कीं. इन तस्वीरों में शाहीन अपनी सगाई की अंगूठी फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में मजाकिया और प्यार भरे अंदाज में लिखा, "हमने एक-दूसरे को पसंद करने के मामले में शायद कुछ ज्यादा ही कर दिया." इस पोस्ट के सामने आते ही नव्या नवेली नंदा और अनन्या पांडे जैसे सितारों ने उन्हें बधाई देना शुरू कर दिया है.

कौन हैं आलिया के होने वाले जीजा ईशान मेहरा?

शाहीन के मंगेतर ईशान मेहरा ग्लैमर की दुनिया से दूर स्पोर्ट्स और फिटनेस के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे एक पेशेवर स्पोर्ट्स और फिटनेस कोच हैं. सोशल मीडिया पर ईशान काफी एक्टिव रहते हैं और अक्सर अपनी वर्कआउट वीडियो और जिम से जुड़ी तस्वीरें साझा करते रहते हैं. शाहीन और ईशान काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे और अक्सर इवेंट्स में साथ देखे जाते थे.

शाहीन भट्ट का करियर

शाहीन भट्ट एक सफल लेखिका और फिल्म निर्माता हैं. उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य पर एक चर्चित किताब 'I've Never Been (Un)Happier' लिखी है. इसके अलावा, वह अपनी बहन आलिया भट्ट के प्रोडक्शन हाउस 'इटरनल सनशाइन' की को-फाउंडर भी हैं. भले ही वह लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं, लेकिन उनकी इस नई शुरुआत ने फैंस को बेहद खुश कर दिया है. भट्ट परिवार में अब जल्द ही शादी की शहनाइयां गूंजने की उम्मीद जताई जा रही है. फिलहाल, शाहीन और ईशान अपनी इस नई मंजिल का आनंद ले रहे हैं.

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