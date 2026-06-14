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कौन हैं हिनाया पुरी, अमरीश पुरी से क्या कनेक्शन है? जानें 'लाफ्टर शेफ्स' से चर्चा में आई इस नई स्टार के बारे में

कौन हैं हिनाया पुरी, क्या यह अमरीश पुरी की रिश्तेदार है? 'लाफ्टर शेफ्स' में एंट्री से सुर्खियां बटोर रहीं इस हसीना के बार में आप कितना जानते हैं? चलिए, इस खूबसूरत स्टार किड की लाइफस्टाइल और उनके परिवार के बारे में यहां विस्तार से जान लेते हैं.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 14, 2026, 07:41 AM IST

कौन हैं हिनाया पुरी, अमरीश पुरी से क्या कनेक्शन है? जानें 'लाफ्टर शेफ्स' से चर्चा में आई इस नई स्टार के बारे में

Image Credit: AI

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बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर अमरीश पुरी ने अपने करियर में ऐसे किरदार निभाए जो आज भी दर्शकों के दिलों में बसे हुए हैं. उनके द्वारा निभाए गए 'मोगैंबो' जैसे यादगार किरदारों और दमदार आवाज की गूंज आज भी भारतीय सिनेमा में सुनाई देती है. हालांकि, अमरीश पुरी भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी विरासत अब एक नई पीढ़ी के जरिए फिर से चर्चा में है. आजकल सोशल मीडिया पर उनकी परपोती हिनाया पुरी छाई हुई हैं, जिन्हें लेकर फैंस की दिलचस्पी अचानक काफी बढ़ गई है.

कौन हैं हिनाया पुरी?

हिनाया पुरी, बॉलीवुड के दिवंगत दिग्गज अभिनेता अमरीश पुरी की परपोती हैं. हिनाया, अमरीश पुरी के पोते और एक्टर वर्धन पुरी की बेटी हैं. वर्धन पुरी खुद भी फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना-माना चेहरा हैं, जिन्होंने साल 2019 में फिल्म 'ये साली आशिकी' से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी. वर्धन अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने परिवार की झलकियां साझा करते रहते हैं, और हाल ही में जब उन्होंने अपनी बेटी हिनाया की तस्वीरें शेयर कीं, तो फैंस ने इस बात पर खूब प्यार बरसाया.

सोशल मीडिया और 'लाफ्टर शेफ्स' से बढ़ी लोकप्रियता

हिनाया पुरी के चर्चा में आने की मुख्य वजह उनका हालिया सोशल मीडिया पोस्ट है. उन्होंने अपने परदादा अमरीश पुरी को याद करते हुए भावुक पोस्ट शेयर किए, जिसके बाद लोगों को उनके पारिवारिक संबंधों के बारे में पता चला. इसके अलावा, हिनाया टीवी के बेहद लोकप्रिय शो 'लाफ्टर शेफ्स' के सेट पर भी नजर आई थीं. हालांकि, शो में उनकी मौजूदगी एक दर्शक के तौर पर थी, लेकिन उनकी सादगी और ग्लैमरस अंदाज ने कैमरे का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

क्या करती हैं हिनाया?

फिलहाल हिनाया का फोकस फिल्मों से हटकर डिजिटल दुनिया पर है. वह एक उभरती हुई डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं. हिनाया अपने सोशल मीडिया फीड पर लाइफस्टाइल, फैशन ट्रेंड्स और अपने ट्रैवलिंग अनुभवों के वीडियो और फोटोज शेयर करती रहती हैं. उनकी स्टाइल और कॉन्फिडेंस को देखकर फैंस अक्सर कयास लगाते हैं कि क्या वह भी आने वाले समय में फिल्मों की ओर रुख करेंगी.

एक विरासत की नई किरण

अमरीश पुरी का नाम आज भी सम्मान के साथ लिया जाता है. उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में काम कर भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन खलनायकों और चरित्र अभिनेताओं में अपनी जगह बनाई थी. ऐसे में जब भी पुरी परिवार का कोई सदस्य चर्चा में आता है, तो प्रशंसकों का उनसे जुड़ना स्वाभाविक है.

हिनाया पुरी अभी भले ही मुख्यधारा की फिल्मों से दूर हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता जिस तेजी से बढ़ रही है, उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि मनोरंजन जगत में वह अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. अब फैंस को इंतजार है कि क्या हिनाया भी अपने परदादा की तरह बड़े पर्दे पर अपनी अदाकारी का जादू बिखेरेंगी.

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