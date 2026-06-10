हिमांशु कौन हैं, जिनकी 370 रुपये की बिरयानी ने छीन ली नौकरी? जानिए प्रणित के शो में ऐसा क्या हुआ था

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Who is Himanshu: जानें हिमांशु कौन हैं और ₹370 की बिरयानी ने कैसे उनकी नौकरी लेली. प्रणित के शो में डींग हांकने के बाद कंपनी ने क्यों उठाया यह सख्त कदम? पूरी सच्चाई जानने के लिए ये लेख पढ़ें.
Himanshu Biryani Controversy: सोशल मीडिया का दौर इतना अनिश्चित है कि कब किसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाए, कोई नहीं जानता. हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है. कॉमेडियन प्रणित मोरे (Praneet Hanumantu) के शो में शामिल हुए हिमांशु जांगड़ा (Himanshu Jangra) आज चर्चा का केंद्र बन गए हैं. एक मामूली सी 'चिकन बिरयानी' और डेटिंग के किस्से ने न केवल उन्हें ट्रोलिंग का शिकार बनाया, बल्कि उनकी नौकरी तक छीन ली. आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों एक कॉमेडी शो का मजाक इतनी बड़ी मुसीबत बन गया? आइए जानते हैं विस्तार से.
कुछ समय पहले तक हिमांशु जांगड़ा एक सामान्य प्रोफेशनल की तरह अपना जीवन बिता रहे थे, जिनके बारे में उनके दोस्तों और परिजनों के अलावा शायद ही कोई जानता था. लेकिन, प्रणित मोरे के शो में लिए गए 'क्राउड-वर्क' क्लिप के वायरल होने के बाद, आज उनका नाम इंस्टाग्राम, X (ट्विटर), लिंक्डइन और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर छाया हुआ है. उनकी पहचान अब एक ऐसे व्यक्ति के रूप में हो गई है, जिसका एक विवादास्पद कमेंट इंटरनेट की नैतिकता और मॉडर्न रिश्तों पर सवाल उठा रहा है.
Average men 😶#pranitmore pic.twitter.com/yCjEOjd9Ai— shra 🌿 (@iamshraddhasa) June 7, 2026
विवाद की शुरुआत तब हुई जब शो के दौरान हिमांशु ने अपनी एक डेट का अनुभव साझा किया. उन्होंने बताया कि उन्होंने और उनकी डेट ने लगभग ₹370 की चिकन बिरयानी खाई थी. हिमांशु ने मजाक में कहा कि पैसे 'वसूल' करने के लिए उन्होंने महिला के साथ अधिक समय बिताया ताकि बिरयानी के खर्च का 'सही उपयोग' हो सके.
इस कमेंट के बाद इंटरनेट पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. लोगों ने इसे 'सहमति' और 'सम्मान' के नजरिए से गलत माना. स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि हिमांशु की कंपनी को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा.
हिमांशु के एम्प्लॉयर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक इंटरनल रिव्यू किया. हालांकि कंपनी ने माना कि वर्कप्लेस पर हिमांशु का व्यवहार हमेशा प्रोफेशनल और सम्मानजनक रहा था, लेकिन शो में की गई उनकी टिप्पणी ने कंपनी की छवि और वैल्यूज पर सवाल खड़े कर दिए. इसी वजह से उन्हें नौकरी से निकालने का कड़ा फैसला लिया गया.
यह विवाद केवल हिमांशु तक सीमित नहीं रहा. शो के दौरान जब हिमांशु ने यह कमेंट किया, तो दर्शकों के साथ-साथ कॉमेडियन प्रणित मोरे ने भी इस पर हंसी उड़ाई और इसे 'पीक गुड़गांव मोमेंट' करार दिया.
इसके बाद प्रणित मोरे को भी भारी आलोचना का सामना करना पड़ा. नेटिज़न्स का कहना है कि एक कॉमेडियन होने के नाते प्रणित की जिम्मेदारी थी कि वे ऐसी टिप्पणी पर आपत्ति जताते, बजाय इसके कि उस पर मजाक बनाकर उसे बढ़ावा दें. सोशल मीडिया यूजर्स का तर्क है कि कॉमेडियन की प्रतिक्रिया यह तय करती है कि दर्शक किसी स्थिति को किस नजरिए से देखें.
उत्तर: हिमांशु जांगड़ा एक प्रोफेशनल हैं जो हाल ही में प्रणित मोरे के कॉमेडी शो के एक वायरल क्लिप के कारण विवादों में आए.
उत्तर: उन्होंने शो में ₹370 की बिरयानी और डेटिंग को लेकर एक अनुचित कमेंट किया था, जिसके बाद उनकी कंपनी ने प्रोफेशनल एथिक्स के आधार पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया.
उत्तर: हां, कई सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रणित मोरे की आलोचना की क्योंकि उन्होंने शो में हिमांशु के उस कमेंट का विरोध करने के बजाय उसे प्रोत्साहित किया था.
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