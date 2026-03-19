FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

ड्रोन दिखने के बाद दुनिया में हाईअलर्ट, राष्ट्रपति ट्रंप ने हाईलेवल मीटिंग बुलाई, व्हाइट हाउस में हाईलेवल मीटिंग बुलाई, अमेरिकी विदेश मंत्री को शिफ्ट करने पर विचार | दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, दिल्ली- सेल्स टैक्स के दफ्तर में लगी है आग, बिल्डिंग की 12वीं मंजिल पर लगी भीषण आग | गाजियाबाद में संदिग्ध नेटवर्क का खुलासा, आरोपियों के पाक कनेक्शन का खुलासा, 14 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी, पाक से संदिग्धों को ट्रेनिंग, पैसे मिल रहे थे | जंग के बीच क्रूड ऑयल के दाम बढ़े | ईरान ने इजरायल पर फिर दागी मिसाइल, ईरान का इजरायल पर क्लस्टर बम से हमला, जंग पर ओमान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, ये अमेरिका का युद्ध नहीं है- ओमान | गोलकगंज से अश्विनी राय सरकार को टिकट, धुबरी से उत्तम प्रसाद BJP उम्मीदवार होंगे, कल BJP में शामिल हुए थे प्रद्युत बोरदोलोई, कांग्रेस छोड़कर BJP में आए हैं प्रद्युत बोरदोलोई, कल ही BJP में शामिल हुए हैं प्रद्युत बोरदोलोई, जागीरोड से पीयूष हाजरिका को टिकट दिया, जोरहाट से हितेंद्र गोस्वामी BJP उम्मीदवार | सऊदी अरब ने ईरान के हमलों की निंदा की, और मुस्लिम देशों पर ही हमले कर रहा-सऊदी, ईरान सिर्फ अपना हित साध रहा है- सऊदी, कतर के LNG फैसिलिटी पर नया हमला, ईरान ने LNG फैसिलिटी पर फिर हमला किया, ईरान ने फिर सऊदी अरब पर किया हमला

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Sunny Deol के घर की भाग्यलक्ष्मी है ये लड़की, कदम रखते ही चमक उठी थी दोनों भाइयों की किस्मत, जानें कौन है ये?

Sunny Deol के घर की भाग्यलक्ष्मी है ये लड़की, कदम रखते ही चमक उठी थी दोनों भाइयों की किस्मत, जानें कौन है ये?

Kendriya Vidyalaya में EWS कोटे से एडमिशन पाने के लिए लगेंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स? यहां चेक करें प्रवेश प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल

Kendriya Vidyalaya में EWS कोटे से एडमिशन पाने के लिए लगेंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स? यहां चेक करें प्रवेश प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल

Dhurandhar 2 के बाद आने वाला है 'धुरंधर 3'? आदित्य धर ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें, बोले- क्लाइमैक्स में खुलेगा बड़ा राज

Dhurandhar 2 के बाद आने वाला है 'धुरंधर 3'? आदित्य धर ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें, बोले- क्लाइमैक्स में खुलेगा बड़ा राज

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Hindu Nav Varsh Wishes: नवरात्रि के साथ शुरू हुआ हिंदू नववर्ष 2026, इन खूबसूरत मैसेज के साथ अपनों को दें Hindu New Year की शुभकामनाएं

नवरात्रि के साथ शुरू हुआ हिंदू नववर्ष 2026, इन खूबसूरत मैसेज के साथ अपनों को दें Hindu New Year की शुभकामनाएं

HDFC Bank: कौन हैं अतनु चक्रवर्ती, जिनके इस्तीफे के बाद निवेशकों के 1 लाख करोड़ रुपये डूब गए

HDFC Bank: कौन हैं अतनु चक्रवर्ती, जिनके इस्तीफे के बाद निवेशकों के 1 लाख करोड़ रुपये डूब गए

Chaitra Navratri 2026: मां दुर्गा की पूजा के बाद जरूर पढ़ें ये मंत्र, तभी मिलेगा आपको भगवान की आराधना का फल

मां दुर्गा की पूजा के बाद जरूर पढ़ें ये मंत्र, तभी मिलेगा आपको भगवान की आराधना का फल

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Sunny Deol के घर की भाग्यलक्ष्मी है ये लड़की, कदम रखते ही चमक उठी थी दोनों भाइयों की किस्मत, जानें कौन है ये?

जून 2023 के बाद ही 'गदर 2' और 'एनिमल' जैसी फिल्मों ने देओल भाइयों की किस्मत बदल दी. तभीसे सनी पाजी को ऐसा लगता है कि उनके घर की लक्ष्मी के वजह से ऐसा होता है. सनी देओल के घर की लक्ष्मी कौन हैं, जिनके आने से दोनों भाइयों यानी सनी और बॉबी देओल की बरकत तेजी से होने लगी, चलिए हम आपको बताते हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Mar 19, 2026, 12:26 PM IST

Sunny Deol के घर की भाग्यलक्ष्मी है ये लड़की, कदम रखते ही चमक उठी थी दोनों भाइयों की किस्मत, जानें कौन है ये?
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों 'देओल खानदान' का डंका बज रहा है. जहां एक तरफ सनी देओल ने 'गदर 2' से बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी, वहीं बॉबी देओल की 'दूसरी पारी' पहली से भी कहीं ज्यादा दमदार साबित हो रही है. धर्मेंद्र के दोनों बेटे टैलेंटेड तो हैं ही, लेकिन सनी देओल अपनी इस कामयाबी का एक बड़ा श्रेय घर की एक लड़की को मानते हैं. आइए, जानते हैं कि वो कौन है.

किसे 'लकी चार्म' मानते हैं सनी देओल?

सनी देओल का मानना है कि जून 2023 में जैसे ही दृशा ने उनके घर में कदम रखा, परिवार के बंद किस्मत के ताले खुल गए. दरअसल, दृशा अचार्या सनी के बड़े बेटे करण देओल की पत्नी हैं. उनकी शादी के ठीक बाद ही 'गदर 2' रिलीज हुई जिसने इतिहास रच दिया. सिर्फ प्रोफेशनली ही नहीं, बल्कि पर्सनली भी दृशा के आने के बाद परिवार में नई गर्मजोशी देखी गई. यहाँ तक कि सालों से दूर रहने वाली सौतेली बहनें ईशा और अहाना देओल भी इस दौरान परिवार के करीब आती दिखीं. यही वजह है कि सनी अपनी बहू को प्यार से 'घर की लक्ष्मी' कहते हैं.

कौन हैं दृशा आचार्य?

दृशा आचार्य का ताल्लुक हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम युग से है. वह भारतीय सिनेमा के महान फिल्मकार बिमल रॉय की परनातिन हैं, जिन्होंने 'दो बीघा जमीन' और 'मधुमती' जैसी कालजयी फिल्में बनाई थीं. दृशा का पालन-पोषण और शिक्षा दुबई में हुई है, जहां उन्होंने लंबे समय तक ट्रैवल और इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में काम किया है.
करोड़ों की संपत्ति और फिल्मी परिवार की बहू होने के बावजूद दृशा को कैमरों की चकाचौंध से दूर रहना पसंद है. वह अपनी निजी जिंदगी को प्राइवेट रखती हैं और सोशल मीडिया पर भी ज्यादा सक्रिय नहीं रहतीं. उनकी सादगी और बिना मेकअप वाला 'नैचुरल लुक' अक्सर फैंस का दिल जीत लेता है.

देओल परिवार में आया सकारात्मक बदलाव

कहा जाता है कि दृशा के आने के बाद न केवल फिल्मों का सूखा खत्म हुआ, बल्कि परिवार के आपसी रिश्तों में भी मिठास लौटी. गदर 2 की सफलता और एनिमल में बॉबी देओल के 'अबरार' वाले अवतार ने यह साबित कर दिया कि देओल परिवार का 'गोल्डन एरा' वापस आ चुका है और इसमें उनकी 'भाग्यलक्ष्मी' दृशा का बड़ा हाथ है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Hindu Nav Varsh Wishes: नवरात्रि के साथ शुरू हुआ हिंदू नववर्ष 2026, इन खूबसूरत मैसेज के साथ अपनों को दें Hindu New Year की शुभकामनाएं
नवरात्रि के साथ शुरू हुआ हिंदू नववर्ष 2026, इन खूबसूरत मैसेज के साथ अपनों को दें Hindu New Year की शुभकामनाएं
HDFC Bank: कौन हैं अतनु चक्रवर्ती, जिनके इस्तीफे के बाद निवेशकों के 1 लाख करोड़ रुपये डूब गए
HDFC Bank: कौन हैं अतनु चक्रवर्ती, जिनके इस्तीफे के बाद निवेशकों के 1 लाख करोड़ रुपये डूब गए
Chaitra Navratri 2026: मां दुर्गा की पूजा के बाद जरूर पढ़ें ये मंत्र, तभी मिलेगा आपको भगवान की आराधना का फल
मां दुर्गा की पूजा के बाद जरूर पढ़ें ये मंत्र, तभी मिलेगा आपको भगवान की आराधना का फल
20+ Chaitra Navratri Wishes 2026: 'मां दुर्गा आएं आपके द्वार..' इन भक्तिमय संदेशों से अपनों को दें चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं
20+ Chaitra Navratri Wishes 2026: 'मां दुर्गा आएं आपके द्वार..' इन भक्तिमय संदेशों से अपनों को दें चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं
EPFO Pension: प्राइवेट कर्मचारियों को कब और कितनी मिलेगी पेंशन? समझ लें, वरना हो जाएगा नुकसान
EPFO Pension: प्राइवेट कर्मचारियों को कब और कितनी मिलेगी पेंशन? समझ लें, वरना हो जाएगा नुकसान
MORE
Advertisement
धर्म
Navratri 1st Day: पहले दिन क्यों होती है मां शैलपुत्री की पूजा? जानिए घटस्थापना से लेकर देवी का बीज मंत्र, आरती और पूजा विधि तक
पहले दिन क्यों होती है मां शैलपुत्री की पूजा? जानिए घटस्थापना से लेकर देवी का बीज मंत्र, आरती और पूजा विधि तक
Horoscope 18 March: कुंभ राशि में चंद्रमा का प्रभाव, आज किन लोगों को मिलेगा भाग्य का साथ? पढ़ें आज का राशिफल
Horoscope 18 March: कुंभ राशि में चंद्रमा का प्रभाव, आज किन लोगों को मिलेगा भाग्य का साथ? पढ़ें आज का राशिफल
Hindu Nav Varsh: हिंदू नव वर्ष पर क्यों खाई जाती हैं कड़वी नीम की पत्तियां, क्या आप जानते हैं ये रहस्य?
Hindu Nav Varsh: हिंदू नव वर्ष पर क्यों खाई जाती हैं कड़वी नीम की पत्तियां, क्या आप जानते हैं ये रहस्य?
Navratri 2026: क्या सच में एक गलती से नाराज़ हो सकती हैं देवी? जानिए नवरात्रि के 9 जरूरी नियम क्या हैं
क्या सच में एक गलती से नाराज़ हो सकती हैं देवी? जानिए नवरात्रि के 9 जरूरी नियम क्या हैं
Chaiti Chhath: 22 मार्च से शुरू होगा सूर्य उपासना का महापर्व चैती छठ, जानें नहाय-खाय से उगते सूर्य के अर्घ्य तक का पूरा शेड्यूल
22 मार्च से शुरू होगा सूर्य उपासना का महापर्व चैती छठ, जानें नहाय-खाय से उगते सूर्य के अर्घ्य तक का पूरा शेड्यूल
MORE
Advertisement