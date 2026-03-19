Sunny Deol के घर की भाग्यलक्ष्मी है ये लड़की, कदम रखते ही चमक उठी थी दोनों भाइयों की किस्मत, जानें कौन है ये?

जून 2023 के बाद ही 'गदर 2' और 'एनिमल' जैसी फिल्मों ने देओल भाइयों की किस्मत बदल दी. तभीसे सनी पाजी को ऐसा लगता है कि उनके घर की लक्ष्मी के वजह से ऐसा होता है. सनी देओल के घर की लक्ष्मी कौन हैं, जिनके आने से दोनों भाइयों यानी सनी और बॉबी देओल की बरकत तेजी से होने लगी, चलिए हम आपको बताते हैं.

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों 'देओल खानदान' का डंका बज रहा है. जहां एक तरफ सनी देओल ने 'गदर 2' से बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी, वहीं बॉबी देओल की 'दूसरी पारी' पहली से भी कहीं ज्यादा दमदार साबित हो रही है. धर्मेंद्र के दोनों बेटे टैलेंटेड तो हैं ही, लेकिन सनी देओल अपनी इस कामयाबी का एक बड़ा श्रेय घर की एक लड़की को मानते हैं. आइए, जानते हैं कि वो कौन है.

किसे 'लकी चार्म' मानते हैं सनी देओल?

सनी देओल का मानना है कि जून 2023 में जैसे ही दृशा ने उनके घर में कदम रखा, परिवार के बंद किस्मत के ताले खुल गए. दरअसल, दृशा अचार्या सनी के बड़े बेटे करण देओल की पत्नी हैं. उनकी शादी के ठीक बाद ही 'गदर 2' रिलीज हुई जिसने इतिहास रच दिया. सिर्फ प्रोफेशनली ही नहीं, बल्कि पर्सनली भी दृशा के आने के बाद परिवार में नई गर्मजोशी देखी गई. यहाँ तक कि सालों से दूर रहने वाली सौतेली बहनें ईशा और अहाना देओल भी इस दौरान परिवार के करीब आती दिखीं. यही वजह है कि सनी अपनी बहू को प्यार से 'घर की लक्ष्मी' कहते हैं.

कौन हैं दृशा आचार्य?

दृशा आचार्य का ताल्लुक हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम युग से है. वह भारतीय सिनेमा के महान फिल्मकार बिमल रॉय की परनातिन हैं, जिन्होंने 'दो बीघा जमीन' और 'मधुमती' जैसी कालजयी फिल्में बनाई थीं. दृशा का पालन-पोषण और शिक्षा दुबई में हुई है, जहां उन्होंने लंबे समय तक ट्रैवल और इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में काम किया है.

करोड़ों की संपत्ति और फिल्मी परिवार की बहू होने के बावजूद दृशा को कैमरों की चकाचौंध से दूर रहना पसंद है. वह अपनी निजी जिंदगी को प्राइवेट रखती हैं और सोशल मीडिया पर भी ज्यादा सक्रिय नहीं रहतीं. उनकी सादगी और बिना मेकअप वाला 'नैचुरल लुक' अक्सर फैंस का दिल जीत लेता है.

देओल परिवार में आया सकारात्मक बदलाव

कहा जाता है कि दृशा के आने के बाद न केवल फिल्मों का सूखा खत्म हुआ, बल्कि परिवार के आपसी रिश्तों में भी मिठास लौटी. गदर 2 की सफलता और एनिमल में बॉबी देओल के 'अबरार' वाले अवतार ने यह साबित कर दिया कि देओल परिवार का 'गोल्डन एरा' वापस आ चुका है और इसमें उनकी 'भाग्यलक्ष्मी' दृशा का बड़ा हाथ है.

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