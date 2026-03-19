कौन है Sarke Chunar की मिस्ट्री सिंगर? जिसकी Vulgar Lyrics ने यूट्यूब से डिलीट करवाया संजू बाबा-नोरा का गाना

विवादित गाने 'सरके चुनर' की सिंगर पुष्पा के गानों से प्रसिद्ध हुई थीं. इस बार उन्होंने नोरा फतेली और संजू बाबा के लिए ऐसा गाना गाया कि इस पर विवाद हो गया. सिंगर ने इस गाने के लिए भारी भरकम फीस ली है, जो अब बैन हो चुका है.

संजय दत्त और नोरा फतेही की फिल्म 'केडी: द डेविल' का गाना 'सरके चुनर तेरी सरके' इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है. अश्लील बोलों के कारण केंद्र सरकार द्वारा इस पर बैन लगाने की खबरों के बीच अब सबकी नजरें इस गाने को आवाज देने वाली सिंगर पर टिकी हैं. आखिर कौन है वो आवाज जिसने इस विवादित ट्रैक को गाया है? आइए जानते हैं.

कौन हैं सिंगर मांगली?

इस विवादित गाने को दक्षिण भारतीय फिल्मों की जानी-मानी सिंगर मांगली ने गाया है. 31 वर्षीय मांगली का असली नाम सत्यवती राठौड़ है. वह न केवल एक शानदार गायिका हैं, बल्कि एक प्रसिद्ध टेलीविजन प्रेजेंटर भी हैं. मुख्य रूप से तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में गाने वाली मांगली का 'सरके चुनर' पहला बड़ा हिंदी गाना था, जो अब विवादों की भेंट चढ़ गया है.

मांगली का फिल्म इंडस्ट्री से गहरा नाता है. उनकी छोटी बहन इंद्रावती चौहान ने फिल्म 'पुष्पा: द राइज' के ब्लॉकबस्टर गाने 'ऊ अंतवा..' को गाकर देश भर में पहचान बनाई थी. दिलचस्प बात यह है कि इसी गाने का कन्नड़ वर्जन खुद मांगली ने ही गाया था. मांगली को उनकी बेहतरीन गायकी के लिए दो SIIMA और एक IIFA उत्सवम पुरस्कार भी मिल चुके हैं.

करोड़ों की फिल्म और लाखों की फीस

मांगली के करियर की शुरुआत बेहद साधारण रही थी, जहां वह एक गाने के लिए 10 से 20 हजार रुपये लेती थीं. लेकिन 'बथुकम्मा' और 'कन्ने अथिरींदी' जैसे हिट गानों के बाद उनकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी. रिपोर्ट्स के अनुसार, अब मांगली एक फिल्मी गाने के लिए 3 से 4 लाख रुपये तक चार्ज करती हैं. वहीं लाइव कॉन्सर्ट और हाई-प्रोफाइल शादियों में उनकी फीस इससे कहीं अधिक होती है.

सांस्कृतिक गीतों के लिए थीं मशहूर

मांगली अपनी पारंपरिक लोक शैली और सांस्कृतिक गीतों के लिए जानी जाती रही हैं. ऐसे में 'सरके चुनर' जैसे 'बोल्ड' और विवादित गाने का हिस्सा बनना उनके फैंस के लिए भी काफी चौंकाने वाला रहा है. जहाँ एक तरफ उन्हें अपनी गायकी के लिए सराहना मिलती थी, वहीं अब इस गाने के कारण उन्हें भारी आलोचना और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. विवाद बढ़ने के बाद आधिकारिक तौर पर गाने को प्लेटफॉर्म्स से हटा दिया गया है, लेकिन मांगली का नाम इस वक्त म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है.

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