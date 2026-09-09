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23 की उम्र और 29M+ फॉलोअर्स, जानिए कौन हैं अरिश्फा खान? जो TV शोज से बनीं सोशल मीडिया सेंसेशन

Who is Arishfa Khan: महज 23 साल की उम्र में 29 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स जुटाने वाली अरिश्फा खान आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. टीवी की दुनिया से लेकर सोशल मीडिया सेंसेशन बनने तक का उनका सफर बेहद दिलचस्प रहा है.

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Pragya Bharti

Updated : Sep 09, 2026, 05:44 PM IST

23 की उम्र और 29M+ फॉलोअर्स, जानिए कौन हैं अरिश्फा खान? जो TV शोज से बनीं सोशल मीडिया सेंसेशन

Image credit: AI

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Who is Arishfa Khan: टेलीविजन के सबसे बड़े रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' की धमाकेदार शुरुआत के साथ ही इसके कंटेस्टेंट्स ने दर्शकों के बीच चर्चा बटोरना शुरू कर दिया है. इस सीजन में जिन चेहरों ने सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोरी है, उनमें सोशल मीडिया स्टार और एक्ट्रेस अरिश्फा खान का नाम सबसे ऊपर है. शो में अपने बेबाक और अलग अंदाज से सुर्खियां बटोरने वाली अरिश्फा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. महज 23 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने एक्टिंग और डिजिटल क्रिएशन की दुनिया में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, जिसके चलते इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स का आंकड़ा 29 मिलियन के पार पहुंच चुका है.

उत्तर प्रदेश की बच्ची कैसे बनी चाइल्ड आर्टिस्ट?

अरिश्फा खान का जन्म 4 अप्रैल 2003 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था. उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अभिनय की दुनिया में कदम रख दिया था और बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपनी एक अलग जगह बनाई. साल 2012 में आए लोकप्रिय टीवी सीरियल 'छल शह और मात' से उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्हें असली पहचान और घर-घर में प्रसिद्धि स्टार प्लस के हिट शो 'एक वीर की अरदास... वीरा' से मिली. इस सीरियल में उनके काम को दर्शकों ने खूब सराहा, जिसके बाद उनके लिए मनोरंजन जगत के रास्ते खुलते चले गए.

कई लोकप्रिय धारावाहिकों में आ चुकी हैं नजर

वीरा के बाद अरिश्फा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक कई बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनीं. उन्होंने 'जीनी और जूजू', 'उतरन', 'ये है मोहब्बतें', 'गंगा', 'मेरी दुर्गा' और 'पापा बाय चांस' जैसे नामचीन धारावाहिकों में बेहतरीन अभिनय किया. इसके अलावा, वह देश के सबसे पॉपुलर क्राइम शो 'क्राइम पेट्रोल' के कुछ चुनिंदा एपिसोड्स में भी अपनी कला का जलवा बिखेर चुकी हैं. टेलीविजन ने उन्हें देश के घर-घर में एक जाना-पहचाना चेहरा बना दिया, लेकिन उनके करियर का असली टर्निंग पॉइंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की दुनिया बनी.

टिकटॉक से लेकर इंस्टाग्राम सेंसेशन तक का सफर

टीवी इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाने के बाद, अरिश्फा ने शॉर्ट-फॉर्म वीडियो मेकिंग की तरफ रुख किया. टिकटॉक के दौर में उनकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी और देखते ही देखते वह युवाओं की चहेती बन गईं. हालांकि, टिकटॉक बैन होने के बाद उन्होंने बिना रुके इंस्टाग्राम और यूट्यूब का रुख किया. यहां वह फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल और ट्रेंडिंग गानों पर आधारित रील्स के जरिए लगातार एक्टिव रहीं. उनके इस कंसिस्टेंट और क्रिएटिव कंटेंट ने उन्हें टीवी के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी फैन फॉलोइंग दिलाई, जिससे वह आज देश की टॉप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में गिनी जाती हैं.

म्यूजिक वीडियो और शानदार नेटवर्थ

अभिनय और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन के अलावा, अरिश्फा खान कई पॉपुलर म्यूजिक वीडियोज का भी हिस्सा रह चुकी हैं, जिन्हें उनके फैंस ने काफी पसंद किया. अपनी मेहनत और कम उम्र में हासिल की गई इस जबरदस्त लोकप्रियता के दम पर आज वह आर्थिक रूप से भी काफी मजबूत हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति (Net Worth) लगभग 10 से 15 करोड़ रुपये के आसपास है. उनकी मुख्य कमाई ब्रांड कोलैबोरेशन, सोशल मीडिया स्पॉन्सरशिप, विज्ञापनों और डिजिटल प्रोजेक्ट्स के जरिए होती है. 'बिग बॉस 20' के मंच पर आने के बाद उनके करियर को एक और नई उड़ान मिल रही है, और उनके फैंस उन्हें इस शो में आगे देखने के लिए बेहद उत्सुक हैं.

 

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