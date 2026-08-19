कौन हैं अंजलि अरोड़ा? जिनके 'मां सीता' स्वरूप पर भड़के यूजर्स, किए ऐसे-ऐसे कमेंट्स

Who is Anjali Arora: 'कच्चा बादाम' फेम अंजलि अरोड़ा जल्द ही फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' में माता सीता के रोल में नजर आएंगी. टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर उनकी कास्टिंग को लेकर भारी बवाल मच गया है. जानिए यूजर्स क्यों भड़क रहे हैं.

Who is Anjali Arora: सोशल मीडिया पर अपनी डांस रील्स से रातों-रात शोहरत बटोरने वालीं अंजलि अरोड़ा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. लेकिन इस बार वजह कोई डांस वीडियो नहीं, बल्कि उनका बॉलीवुड डेब्यू है. अंजलि जल्द ही एक बड़े बजट की पौराणिक फिल्म में 'माता सीता' का किरदार निभाती नजर आएंगी. मेकर्स के इस फैसले ने इंटरनेट पर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है और दर्शकों को उनका यह अवतार बिल्कुल रास नहीं आ रहा है. आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और लोग क्यों भड़के हुए हैं.

कौन हैं अंजलि अरोड़ा?

इंटरनेट की दुनिया में 'कच्चा बादाम' गाने पर डांस करके तहलका मचाने वाली अंजलि अरोड़ा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. इंस्टाग्राम पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. उन्होंने कंगना रनौत के मशहूर रियलिटी शो 'लॉक अप' (Lock Upp) में भी हिस्सा लिया था, जहां से उन्हें और ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली. एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से अब वह बड़े पर्दे की ओर कदम बढ़ा रही हैं.

'माता सीता' के रोल पर क्यों मचा बवाल?

हाल ही में अंजलि की आगामी फिल्म ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा- श्री राम की’ का पहला पोस्टर और टीजर रिलीज किया गया. इसमें अंजलि को माता सीता के पवित्र और शांत स्वरूप में दिखाया गया है.

टीजर सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. दरअसल, लोगों का मानना है कि अंजलि की सोशल मीडिया इमेज (जो कि काफी बोल्ड और ग्लैमरस रही है) रामायण जैसे पवित्र महाकाव्य की पूजनीय देवी के किरदार से बिल्कुल मेल नहीं खाती. दर्शक इस कास्टिंग को धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ मान रहे हैं.

भड़के यूजर्स, किए ऐसे तीखे कमेंट्स

इंटरनेट पर अंजलि की कास्टिंग को लेकर दर्शकों का गुस्सा फूट पड़ा है. लोग मेकर्स को जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं.

घोर कलयुग का ताना: एक नाराज यूजर ने लिखा, "हे भगवान, यह घोर कलयुग है! अंजलि अरोड़ा सीता जी का रोल कर रही हैं, क्या यह कलयुग नहीं तो और क्या है?"

FIR दर्ज करने की मांग: एक अन्य शख्स ने मेकर्स पर निशाना साधते हुए कहा, "एक टिकटॉकर को इतना पवित्र किरदार किस आधार पर दे दिया गया? इस फिल्म से जुड़े लोगों पर तो तुरंत एफआईआर (FIR) दर्ज होनी चाहिए."

'बादाम वाली लड़की': एक तीसरे यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, "कहां पूजनीय माता सीता और कहां ये 'बादाम वाली' लड़की! मैं इन्हें इस रूप में बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता."

टीजर की इस बड़ी गलती ने भी खींचा ध्यान

कास्टिंग के अलावा, दर्शकों ने फिल्म के टीजर में एक बड़ी धार्मिक और ऐतिहासिक भूल भी पकड़ी है. टीजर के बैकग्राउंड में भगवान कृष्ण का मंत्र 'कृष्णाय वासुदेवाय...' बज रहा है. दर्शकों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि रामायण की कहानी 'त्रेतायुग' की है, तो उसमें 'द्वापरयुग' के श्रीकृष्ण का मंत्र क्यों इस्तेमाल किया गया? यह मेकर्स की रिसर्च पर बड़ा सवाल खड़े करता है.

फिल्म की स्टारकास्ट

श्री राम का किरदार: इस फिल्म में भगवान श्री राम की अहम भूमिका एक्टर देव शर्मा निभा रहे हैं. देव इससे पहले 'हीरोपंती' और 'यारियां' जैसी बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके हैं.

निर्देशन: इस फिल्म का निर्देशन अभिषेक सिंह ने किया है.

रिलीज डेट: यह पौराणिक फिल्म 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है.

ये भी पढ़ें- कैकेयी-मंथरा से कुंभकर्ण-हनुमान तक, Ramayan के वो 7 रोल्स जिन्हें ट्रेलर में नहीं देख पाए फैंस; जानें किसने निभाया कौन सा किरदार

रणबीर कपूर की 'रामायण' से पहले होगी रिलीज

इस फिल्म की टाइमिंग भी काफी दिलचस्प है. यह फिल्म नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित और रणबीर कपूर, साई पल्लवी व यश स्टारर बहुप्रतीक्षित 'रामायण पार्ट 1' से पहले रिलीज होने जा रही है. रामकथा पर आधारित फिल्मों को लेकर दर्शकों में पहले से ही काफी उत्सुकता है. ऐसे में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इतने भारी विरोध और ट्रोलिंग के बीच अंजलि अरोड़ा का यह 'सीता' अवतार बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का दिल जीत पाता है या नहीं.

