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300+ फिल्में, 5 स्टेट फिल्म अवॉर्ड.. कौन हैं दिग्गज अभिनेता अनंत नाग; जिन्हें मिला दादासाहेब फाल्के पुरस्कार?

साउथ और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को प्रतिष्ठित दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. 300 से अधिक फिल्मों में शानदार अभिनय करने वाले अनंत नाग के जीवन, करियर और उपलब्धियों के बारे में विस्तार से पढ़ें.

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Pragya Bharti

Updated : Sep 17, 2026, 10:22 AM IST

300+ फिल्में, 5 स्टेट फिल्म अवॉर्ड.. कौन हैं दिग्गज अभिनेता अनंत नाग; जिन्हें मिला दादासाहेब फाल्के पुरस्कार?

Image Credit: Social Media

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भारतीय सिनेमा जगत में कुछ ऐसे चुनिंदा कलाकार होते हैं जो केवल अपने अभिनय से ही नहीं, बल्कि स्क्रीन पर अपनी सहज उपस्थिति से दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं. कन्नड़ सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक अपनी कला का परचम लहराने वाले प्रसिद्ध अभिनेता अनंत नाग आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. अपनी बेहतरीन अदायगी और संजीदा किरदारों के लिए पहचाने जाने वाले अनंत नाग को भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान 'दादासाहेब फाल्के पुरस्कार' से नवाजे जाने का ऐलान किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया के जरिए उन्हें इस बड़ी उपलब्धि पर बधाई दी है. आइए इस विशेष लेख के माध्यम से जानते हैं कि अनंत नाग कौन हैं और उनका सिनेमाई सफर कैसा रहा है.

अनंत नाग का शुरुआती जीवन और अभिनय की शुरुआत

अनंत नाग का पूरा नाम अनंत नागरकट्टे है, जिनका जन्म 4 सितंबर 1948 को कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के शिराली में हुआ था. हालांकि, उनकी शुरुआती पढ़ाई-लिखाई मुंबई में हुई.

थिएटर से सिनेमा तक: मुंबई में पढ़ाई के दौरान ही उनका झुकाव अभिनय की तरफ हो गया था. उन्होंने थिएटर से अपने करियर की शुरुआत की और हिंदी, मराठी तथा कोंकणी नाटकों में सक्रिय रूप से काम किया.

सिल्वर स्क्रीन पर पदार्पण: रंगमंच पर अपनी कला को निखारने के बाद उन्होंने हिंदी फिल्म 'अंकुर' से अपने फिल्मी सफर की आधिकारिक शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा.

300 से अधिक फिल्मों और विभिन्न भाषाओं में शानदार सफर

  • अनंत नाग ने अपने लंबे और प्रेरणादायक करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. उनकी यह खूबी रही है कि उन्होंने खुद को किसी एक भाषा तक सीमित नहीं रखा.
  • कन्नड़ सिनेमा का स्तंभ: उन्होंने 250 से अधिक कन्नड़ फिल्मों में काम किया है और वहां के सबसे सम्मानित अभिनेताओं में गिने जाते हैं.
  • बहुभाषी अभिनय: कन्नड़ के अलावा उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी और अंग्रेजी फिल्मों में भी अपने अभिनय के जौहर दिखाए. आधुनिक समय में उन्हें यश की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 1' में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में देखा गया था.
  • टेलीविजन पर जलवा: सिर्फ फिल्मों ही नहीं, बल्कि छोटे पर्दे पर भी उन्होंने अपनी गहरी छाप छोड़ी. वे मशहूर लेखक आर.के. नारायण की प्रसिद्ध कहानियों पर आधारित दूरदर्शन के सदाबहार धारावाहिक 'मालगुडी डेज' में भी नजर आए थे.

प्रमुख पुरस्कार और सम्मान

अनंत नाग को उनके असाधारण कलात्मक योगदान के लिए समय-समय पर देश के प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता रहा है.

स्टेट फिल्म अवॉर्ड: उन्हें अभिनय के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पांच बार कर्नाटक स्टेट फिल्म अवॉर्ड से नवाजा जा चुका है.

पद्म भूषण: कला के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान 'पद्म भूषण' से भी सम्मानित किया था.


 

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