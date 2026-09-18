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Prithavi Shaw Breakup: कौन हैं आकृति अग्रवाल? जिनकी 6 महीने में ही टूट गई क्रिकेटर पृथ्वी शॉ संग सगाई

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Prithavi Shaw Breakup: कौन हैं आकृति अग्रवाल? जिनकी 6 महीने में ही टूट गई क्रिकेटर पृथ्वी शॉ संग सगाई

क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और मंगेतर आकृति अग्रवाल का सगाई के महज 6 महीने बाद ब्रेकअप हो गया है. जानिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अभिनेत्री आकृति अग्रवाल कौन हैं और उन्होंने रिश्ता टूटने की क्या वजह बताई है.

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Pragya Bharti

Updated : Sep 18, 2026, 09:36 AM IST

Prithavi Shaw Breakup: कौन हैं आकृति अग्रवाल? जिनकी 6 महीने में ही टूट गई क्रिकेटर पृथ्वी शॉ संग सगाई

Image Credit: Ai

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भारतीय क्रिकेट जगत के जाने-माने खिलाड़ी पृथ्वी शॉ और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी आकृति अग्रवाल की प्रेम कहानी का अचानक अंत हो गया है. इस जोड़े ने इसी साल धूमधाम से सगाई की थी, लेकिन महज छह महीने के भीतर ही इनके रास्ते अलग हो गए हैं. इस खबर ने फैंस को हैरान कर दिया है, जिसके बाद हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर आकृति अग्रवाल कौन हैं और दोनों के बीच यह अलगाव क्यों हुआ.

कौन हैं आकृति अग्रवाल?

मूल निवास और शिक्षा: आकृति अग्रवाल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की रहने वाली हैं, जिनका परिवार बाद में मुंबई शिफ्ट हो गया था. उन्होंने मुंबई के निर्मला मेमोरियल फाउंडेशन कॉलेज से मैनेजमेंट स्टडीज की पढ़ाई पूरी की है.

डिजिटल करियर: कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर अपने करियर की शुरुआत की थी. उनके डांस और लिप-सिंक वीडियो काफी लोकप्रिय हुए. आज इंस्टाग्राम पर उनके 3 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं, जहां वह फैशन, लाइफस्टाइल और मनोरंजन से जुड़ा कंटेंट साझा करती हैं.

अभिनय क्षेत्र: सोशल मीडिया के अलावा आकृति ने अभिनय की दुनिया में भी कदम रख दिया है. उन्होंने इसी साल तेलुगु फिल्म 'त्रिमुखा' से अपना फिल्मी डेब्यू किया है, जिसमें मुख्य भूमिका में सनी लियोनी थीं. इसके अलावा वह टीवी शो 'छोटू सरदारनी' में भी नजर आ चुकी हैं.

व्यक्तिगत जीवन: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उनका निकनेम 'टुकटुक' है और उन्हें टैटू बनवाने का काफी शौक है. उनके परिवार में उनकी मां सुनीता अग्रवाल और भाई आर्यन अग्रवाल शामिल हैं. बता दें, वे पेशे से गेमर हैं.

क्यों टूटी पृथ्वी संग सगाई?

इस साल की शुरुआत में दोनों ने बेहद रोमांटिक अंदाज में सगाई की थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं. हालांकि, हाल ही में आकृति ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने ब्रेकअप की आधिकारिक घोषणा की.

उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य को लेकर उनके और पृथ्वी के लक्ष्य, प्राथमिकताएं और मौजूदा परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं. उन्होंने कहा कि भले ही वे एक-दूसरे की परवाह करते हैं, लेकिन अब वे साथ आगे नहीं बढ़ सकते. आकृति ने इस मुश्किल समय में लोगों से उनकी निजता का सम्मान करने और किसी भी तरह की अफवाहों से बचने की अपील की है.
 

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