ऐश्वर्या राय बच्चन की तरह बॉलीवुड में नहीं आए उनके भाई, तो क्या करते हैं आदित्य राय? जानें अभिषेक बच्चन के साले साहब कौन

Who is Aishwarya Rai Elder Brother Aditya Rai: ऐश्वर्या राय बच्चन के भाई आदित्य राय लाइमलाइट से दूर रहते हैं. बॉलीवुड की चकाचौंध से अलग, मर्चेंट नेवी से लेकर फिल्म निर्माण तक का उनका यह सफर बेहद दिलचस्प रहा है. उनके निजी जीवन और करियर की पूरी सच्चाई यहां जानें.

​​आदित्य राय पेशे से एक मर्चेंट नेवी इंजीनियर थे।

वे अपनी बहन ऐश्वर्या की फिल्म 'दिल का रिश्ता' में सह-निर्माता रह चुके हैं।

आदित्य राय ग्लैमर और मीडिया की चकाचौंध से दूर रहते हैं।

ऐश्वर्या की भाभी श्रीमा राय फैशन और लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर हैं।

Who is Aishwarya Rai Elder Brother Aditya Rai: भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे प्रतिष्ठित और चर्चित परिवारों की जब भी गिनती होती है, तो उसमें अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के परिवार का नाम सबसे पहले आता है. इस परिवार की बहू और विश्व सुंदरी रहीं ऐश्वर्या राय बच्चन की खूबसूरती और अभिनय का पूरा देश दीवाना है. हालांकि, बच्चन परिवार से सीधा रिश्ता होने और खुद ऐश्वर्या के ग्लोबल स्टार होने के बावजूद, उनके मायके के कई सदस्य जानबूझकर मीडिया की चकाचौंध और लाइमलाइट से कोसों दूर रहना पसंद करते हैं. हाल ही में रक्षाबंधन के अवसर पर सामने आई एक दुर्लभ पारिवारिक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा, जिसके बाद से यह सवाल हर किसी के जेहन में उठ रहा है कि आखिर ऐश्वर्या राय के बड़े भाई आदित्य राय कौन हैं और वह क्या करते हैं?

ऐश्वर्या राय के भाई आदित्य राय कौन हैं?

ऐश्वर्या राय और उनके भाई आदित्य राय का जन्म कृष्णराज राय और वृंदा राय के परिवार में हुआ था. जब दोनों भाई-बहन काफी छोटे थे, तभी उनका पूरा परिवार मुंबई आ गया था. जहां एक तरफ ऐश्वर्या ने अपनी सुंदरता और प्रतिभा के दम पर मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और बाद में मिस वर्ल्ड बनकर बॉलीवुड की शीर्ष अभिनेत्रियों में अपनी जगह बनाई, वहीं उनके भाई आदित्य राय ने पूरी तरह से एक अलग, शांत और चुनौतीपूर्ण करियर पथ को चुना.

ऐश्वर्या के भाई आदित्य राय क्या करते हैं?

बहुत कम लोग यह जानते हैं कि आदित्य राय ने अपनी पेशेवर जिंदगी की शुरुआत फिल्म जगत से हटकर की थी. वह पेशे से एक इंजीनियर हैं और अपनी शुरुआती जिंदगी में उन्होंने लगभग 5 वर्षों तक मर्चेंट नेवी में एक 'सीमैन' के रूप में अत्यंत कठिन और अनुशासित नौकरी की थी. इसके बाद जब वह किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के सिलसिले में वापस मुंबई लौटे, तो उनके पास कुछ खाली वक्त था. इसी दौरान वह अक्सर अपनी बहन ऐश्वर्या के साथ अलग-अलग फिल्म स्टूडियो और शूटिंग के सेट पर जाने लगे.

फिल्म निर्माण में रखा कदम और 'दिल का रिश्ता' की कहानी

शूटिंग के सेट पर आने-जाने के दौरान आदित्य की रुचि सिनेमा के तकनीकी और रचनात्मक पहलुओं में बढ़ने लगी. वह फिल्म मेकिंग की प्रक्रिया को बहुत बारीकी से देखने और समझने लगे. इसी दौरान उनकी मुलाकात जाने-माने फिल्ममेकर शब्बीर बॉक्सवाला से हुई, जो 'गुप्त' और 'प्यार इश्क और मोहब्बत' जैसी बेहतरीन फिल्मों से जुड़े रहे थे.

फिर प्रोडक्शन हाउस की स्थापना

इसके बाद आदित्य राय ने शब्बीर बॉक्सवाला और रेस्तरां कारोबारी सुरेश भंडारी के साथ मिलकर 'टारगेट फिल्म्स' नाम से एक प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की. साल 2003 में इसी बैनर तले रोमांटिक-ड्रामा फिल्म 'दिल का रिश्ता' का निर्माण किया गया, जिसके सह-निर्माता (Co-producer) खुद आदित्य राय थे. इस फिल्म में मुख्य भूमिका में उनकी बहन ऐश्वर्या राय, अर्जुन रामपाल और प्रियांशु चटर्जी नजर आए थे. दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोजेक्ट से केवल आदित्य ही नहीं जुड़े थे, बल्कि उनकी मां वृंदा राय ने भी इस फिल्म की कहानी के सह-लेखक के रूप में अपनी रचनात्मक भूमिका निभाई थी.

फिल्म इंडस्ट्री से दूरी और निजी जिंदगी

हालांकि 'दिल का रिश्ता' फिल्म के निर्माण के बाद आदित्य राय ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ने के बजाय इससे स्थायी दूरी बना ली. उन्होंने ग्लैमर और चकाचौंध भरी दुनिया से दूर एक शांत, सामान्य और निजी जिंदगी जीने को प्राथमिकता दी.

कौन हैं ऐश्वर्या राय की भाभी श्रीमा?

उनकी शादी श्रीमा राय से हुई है. जहां खुद आदित्य मीडिया और सोशल मीडिया के मंचों से पूरी तरह दूर रहना पसंद करते हैं, वहीं उनकी पत्नी श्रीमा राय एक बेहद लोकप्रिय डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और जानी-मानी फैशन व लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर हैं. इस दंपति के दो बेटे हैं- विहान और शिवांश. आज के समय में आदित्य राय अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक बेहद निजी और सुकून भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि जरूरी नहीं कि फिल्म परिवार का हर सदस्य लाइमलाइट का हिस्सा बनना ही चाहे.