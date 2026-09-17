FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Explainer: जब चीन और पाकिस्तान के बीच नहीं कोई बॉर्डर तो ड्रैगन ने क्यों बनाया सीमा आयोग? 

Explainer: जब चीन और पाकिस्तान के बीच नहीं कोई बॉर्डर तो ड्रैगन ने क्यों बनाया सीमा आयोग?

'कोरोना खत्म हो गया पर हिरासत में मौतों का सिलसिला जारी है', HC ने क्यों कही ये बात?

'कोरोना खत्म हो गया पर हिरासत में मौतों का सिलसिला जारी है', HC ने क्यों कही ये बात?

Gold Silver Price: फेडरल रिजर्व के फैसले से मुंह के बल गिरे सोने-चांदी के भाव, जानें क्या है आज का रेट

Gold Silver Price: फेडरल रिजर्व के फैसले से मुंह के बल गिरे सोने-चांदी के भाव, जानें क्या है आज का रेट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड

T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड

ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे

ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे

T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा

T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा

हिंदी न्यूज़एंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

'70,000 रेंट देकर सूअर की तरह रहती हूं..' कौन हैं आंचल खुराना? ‘रोडीज विनर’ ने दिखाया अपने घर का हाल

'रोडीज 8' की विनर और टीवी एक्ट्रेस आंचल खुराना ने अपने घर का एक ऐसा वीडियो शेयर किया है, जिसने सबको चौंका दिया है. 70 हजार रुपए महीना किराया देने के बावजूद उनके रहने के हालातों पर फैंस हैरान हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Sep 17, 2026, 10:38 AM IST

'70,000 रेंट देकर सूअर की तरह रहती हूं..' कौन हैं आंचल खुराना? ‘रोडीज विनर’ ने दिखाया अपने घर का हाल

Image Credit: Insta

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

टेलीविज़न की दुनिया में अपने बेबाक और बोल्ड अंदाज के लिए पहचानी जाने वाली अभिनेत्री आंचल खुराना इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं. एमटीवी के पॉपुलर रियलिटी शो 'रोडीज 8' की विनर रह चुकीं आंचल ने हाल ही में अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक ऐसा व्लॉग शेयर किया है, जिसने इंडस्ट्री के कलाकारों की चकाचौंध भरी जिंदगी के पीछे छिपे कड़वे सच को सबके सामने ला दिया है. मुंबई जैसे महानगर में महंगे किराए के घरों और कलाकारों के संघर्ष पर उन्होंने खुलकर बात की है. आइए जानते हैं कि आंचल खुराना ने अपने इस वीडियो में क्या कुछ खुलासे किए हैं और उनका अब तक का सफर कैसा रहा है.

70,000 रुपये महीने के किराए वाले घर का सच

आंचल खुराना ने अपने लेटेस्ट 'ऑनेस्ट हाउस टूर' व्लॉग के जरिए फैंस को मुंबई में उनके रहन-सहन की असलियत दिखाई है. वीडियो में उन्होंने अपनी बालकनी से दिखने वाले नजारों से लेकर घर की आंतरिक स्थिति तक सब कुछ बिना किसी दिखावे के साझा किया.

किराए की भारी कीमत: आंचल ने खुलासा किया कि वे जिस 1 बीएचके (1 BHK) फ्लैट में रह रही हैं, उसका मासिक किराया 70,000 रुपये है.

बालकनी से चॉल का नजारा: उन्होंने वीडियो में दिखाया कि इतनी मोटी रकम चुकाने के बावजूद उनकी बालकनी से समुद्र या हरियाली का कोई खूबसूरत नजारा नहीं दिखता, बल्कि दूर-दूर तक सिर्फ चॉल और तंग इलाके नजर आते हैं.

तंज और बेबाकी: वीडियो के दौरान उन्होंने मजाक-मजाक में अपनी स्थिति पर तंज कसते हुए कहा कि लोग अक्सर घर साफ-सुथरा करके वीडियो बनाते हैं, लेकिन वे जैसे वास्तविक जीवन में गंदगी और अस्त-व्यस्त माहौल में रहती हैं, वैसा ही सच फैंस के सामने रखती हैं. उन्होंने मुंबई की महंगाई पर बात करते हुए यह भी कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए यहां खुद का घर खरीदने में सदियां बीत जाएंगी.

कौन हैं आंचल खुराना?

दिल्ली की रहने वाली आंचल खुराना ने अपने अभिनय करियर में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं और टीवी इंडस्ट्री में लगभग 14 साल से अधिक का समय बिता चुकी हैं. साल 2011 में प्रसारित हुए मशहूर रियलिटी शो 'एमटीवी रोडीज 8' की ट्रॉफी जीतकर उन्होंने पहली बार बड़ी लाइमलाइट बटोरी थी. रियलिटी शो के बाद उन्होंने फिक्शन शोज की दुनिया में कदम रखा. उन्हें ज़ी टीवी के पॉपुलर शो 'सपने सुहाने लड़कपन के' से घर-घर में विशेष पहचान मिली. इसके अलावा वे 'सीआईडी', 'आहट', 'अर्जुन' और 'सावधान इंडिया' जैसे कई चर्चित क्राइम और थ्रिलर शोज के एपिसोड्स में नजर आ चुकी हैं. वे वेब सीरीज 'क्रैश' में भी अपनी एक्टिंग का हुनर दिखा चुकी हैं.

अपनी बेबाकी के लिए मशहूर और ट्रोलर्स के निशाने पर

आंचल खुराना अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल राय और बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं. इससे पहले वे 'लॉकअप 2' के दौरान भी कई कंटेस्टेंट्स को लेकर दिए गए बयानों की वजह से सुर्खियों में आई थीं. हालांकि, कई बार उनका यह खुलापन और बिना लाग-लपेट के अपनी बात रखना उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर भी ले आता है, लेकिन उनके फैंस उनके इसी 'रॉ' और असली अंदाज को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड
ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे
ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे
T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा
T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा
सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज
सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज
T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement