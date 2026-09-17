'70,000 रेंट देकर सूअर की तरह रहती हूं..' कौन हैं आंचल खुराना? ‘रोडीज विनर’ ने दिखाया अपने घर का हाल

'रोडीज 8' की विनर और टीवी एक्ट्रेस आंचल खुराना ने अपने घर का एक ऐसा वीडियो शेयर किया है, जिसने सबको चौंका दिया है. 70 हजार रुपए महीना किराया देने के बावजूद उनके रहने के हालातों पर फैंस हैरान हैं.

टेलीविज़न की दुनिया में अपने बेबाक और बोल्ड अंदाज के लिए पहचानी जाने वाली अभिनेत्री आंचल खुराना इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं. एमटीवी के पॉपुलर रियलिटी शो 'रोडीज 8' की विनर रह चुकीं आंचल ने हाल ही में अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक ऐसा व्लॉग शेयर किया है, जिसने इंडस्ट्री के कलाकारों की चकाचौंध भरी जिंदगी के पीछे छिपे कड़वे सच को सबके सामने ला दिया है. मुंबई जैसे महानगर में महंगे किराए के घरों और कलाकारों के संघर्ष पर उन्होंने खुलकर बात की है. आइए जानते हैं कि आंचल खुराना ने अपने इस वीडियो में क्या कुछ खुलासे किए हैं और उनका अब तक का सफर कैसा रहा है.

70,000 रुपये महीने के किराए वाले घर का सच

आंचल खुराना ने अपने लेटेस्ट 'ऑनेस्ट हाउस टूर' व्लॉग के जरिए फैंस को मुंबई में उनके रहन-सहन की असलियत दिखाई है. वीडियो में उन्होंने अपनी बालकनी से दिखने वाले नजारों से लेकर घर की आंतरिक स्थिति तक सब कुछ बिना किसी दिखावे के साझा किया.

किराए की भारी कीमत: आंचल ने खुलासा किया कि वे जिस 1 बीएचके (1 BHK) फ्लैट में रह रही हैं, उसका मासिक किराया 70,000 रुपये है.

बालकनी से चॉल का नजारा: उन्होंने वीडियो में दिखाया कि इतनी मोटी रकम चुकाने के बावजूद उनकी बालकनी से समुद्र या हरियाली का कोई खूबसूरत नजारा नहीं दिखता, बल्कि दूर-दूर तक सिर्फ चॉल और तंग इलाके नजर आते हैं.

तंज और बेबाकी: वीडियो के दौरान उन्होंने मजाक-मजाक में अपनी स्थिति पर तंज कसते हुए कहा कि लोग अक्सर घर साफ-सुथरा करके वीडियो बनाते हैं, लेकिन वे जैसे वास्तविक जीवन में गंदगी और अस्त-व्यस्त माहौल में रहती हैं, वैसा ही सच फैंस के सामने रखती हैं. उन्होंने मुंबई की महंगाई पर बात करते हुए यह भी कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए यहां खुद का घर खरीदने में सदियां बीत जाएंगी.

कौन हैं आंचल खुराना?

दिल्ली की रहने वाली आंचल खुराना ने अपने अभिनय करियर में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं और टीवी इंडस्ट्री में लगभग 14 साल से अधिक का समय बिता चुकी हैं. साल 2011 में प्रसारित हुए मशहूर रियलिटी शो 'एमटीवी रोडीज 8' की ट्रॉफी जीतकर उन्होंने पहली बार बड़ी लाइमलाइट बटोरी थी. रियलिटी शो के बाद उन्होंने फिक्शन शोज की दुनिया में कदम रखा. उन्हें ज़ी टीवी के पॉपुलर शो 'सपने सुहाने लड़कपन के' से घर-घर में विशेष पहचान मिली. इसके अलावा वे 'सीआईडी', 'आहट', 'अर्जुन' और 'सावधान इंडिया' जैसे कई चर्चित क्राइम और थ्रिलर शोज के एपिसोड्स में नजर आ चुकी हैं. वे वेब सीरीज 'क्रैश' में भी अपनी एक्टिंग का हुनर दिखा चुकी हैं.

अपनी बेबाकी के लिए मशहूर और ट्रोलर्स के निशाने पर

आंचल खुराना अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल राय और बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं. इससे पहले वे 'लॉकअप 2' के दौरान भी कई कंटेस्टेंट्स को लेकर दिए गए बयानों की वजह से सुर्खियों में आई थीं. हालांकि, कई बार उनका यह खुलापन और बिना लाग-लपेट के अपनी बात रखना उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर भी ले आता है, लेकिन उनके फैंस उनके इसी 'रॉ' और असली अंदाज को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं.