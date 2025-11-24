FacebookTwitterYoutubeInstagram
कौन हैं Dharmendra की बेटियां विजेता और अजीता देओल? जिनके बारे में शायद ही जानते होंगे आप?

बॉलीवुड में ही-मैन के नाम से मशहूर 89 साल के धर्मेंद्र का निधन हो गया है. एक्टर 89 साल के थे जिनकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही थी. धर्मेंद्र की कम जानी-मानी बेटियों, विजेता और अजीता देओल के बारे में आइये यहां और अधिक जानें.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Nov 24, 2025, 02:43 PM IST

कौन हैं Dharmendra की बेटियां विजेता और अजीता देओल? जिनके बारे में शायद ही जानते होंगे आप?
बॉलीवुड में ही-मैन के नाम से मशहूर 89 साल के धर्मेंद्र का निधन हो गया है. एक्टर 89 साल के थे जिनकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही थी. बता दें कि बीते दिनों ही धर्मेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां से उन्हें 12 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया था. धर्मेंद्र की मौत के तहत जो जानकारी बाहर आई है उसके मुताबिक अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद से ही धर्मेंद्र का इलाज उनके घर पर चल रहा. शुरुआत से ही परिवार धर्मेंद्र की ताकत रहा है, इसलिए अब जबकि धर्मेंद्र नहीं हैं. हमारे लिए भी यह जरूरी है कि हम उनके परिवार का जिक्र करें.

ध्यान रहे कि धर्मेंद्र की दो शादियों से छह बच्चे हैं. प्रकाश कौर से उनकी पहली शादी से उनके दो बेटे सनी और बॉबी देओल हैं. प्रकाश कौर से ही धर्मेंद्र की दो बेटियां भी हैं, अजीता और विजेता देओल.

जहां धर्मेंद्र के ज़्यादातर बच्चे बॉलीवुड इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, वहीं अजीता और विजेता इंडस्ट्री की लाइमलाइट और ग्लैमर से दूर रहना पसंद करती हैं. आइए, धर्मेंद्र की कम जानी-मानी बेटियों, विजेता और अजीता देओल के बारे में यहां और गहराई से जानें.

कौन हैं विजेता देओल ?

एक्टर धर्मेंद्र ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी का नाम 'विजेता प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड' अपनी बेटी विजेता के नाम पर रखा है. वह उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर की बेटी हैं. विजेता अभी 63 साल की हैं और राजकमल होल्डिंग्स एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर हैं. विजेता की शादी विवेक गिल से हुई है और उनके दो बच्चे हैं. उनका एक बेटा साहिल और एक बेटी प्रेरणा है. विजेता लाइमलाइट से दूर दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहती हैं.

कौन हैं अजीता देओल?

अजीता देओल भी धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश की बेटी हैं. अपनी बहन विजेता देओल की तरह, अजीता भी बॉलीवुड लाइफ से दूर रहना पसंद करती हैं. अजीता भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं आई हैं और USA के एक स्कूल में साइकोलॉजी टीचर के तौर पर काम करती हैं.

उनके अपने उन्हें 'डॉली' नाम से बुलाते हैं. अजीता ने किरण चौधरी नाम की एक इंडियन-अमेरिकन डेंटिस्ट से शादी की है और शादी के बाद वह कैलिफ़ोर्निया चली गई हैं. इस कपल के दो बच्चे हैं, निकिता और प्रियंका चौधरी.

कितने बच्चे थे धर्मेंद्र के?

धर्मेंद्र की दो पत्नियां हैं. उनकी पहली पत्नी प्रकाश हैं, और उनकी दूसरी पत्नी बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी हैं. कुल मिलाकर, धर्मेंद्र के दोनों शादियों से छह बच्चे हैं. धर्मेंद्र की पहली शादी से चार बच्चे हैं, सनी, बॉबी, अजीता और विजेता देओल. अपनी दूसरी शादी से, हेमा मालिनी से उनकी दो बेटियाँ हैं, ईशा और अहाना देओल.

