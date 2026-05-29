क्या 5जून को रिलीज होगी Varun Dhawan की 'है जवानी तो इश्क..', वाशु भगनानी ने क्यों किया डेविड धवन पर 400Cr का केस?

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Film Controversy: प्रोड्यूसर वाशु भगनानी ने 'बीवी नंबर 1' के गानों के अनधिकृत उपयोग के लिए वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के खिलाफ 400 करोड़ का मुकदमा दायर किया है.

Chunnari Chunnari Song Controversy: बॉलीवुड में इन दिनों कानूनी विवादों का दौर जारी है. उधर रणवीर सिंह को डॉन 3 से एग्जिट होने की गलती पर उन्हें फिल्मों से बैन करने का मामला खत्म भी नहीं हुआ है. इधर, वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' पर मुकदमा हो गया. हाल ही में फिल्म निर्माता वाशु भगनानी की कंपनी 'पूजा एंटरटेनमेंट' ने डायरेक्टर डेविड धवन और 'टिप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड' (रमेश तौरानी) के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में 400 करोड़ रुपये का भारी-भरकम मुकदमा दायर किया है. यह कानूनी लड़ाई वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े स्टारर फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के इर्द-गिर्द घूम रही है.

वरुण धवन की फिल्म पर क्यों हुआ विवाद?

पूरा विवाद 1999 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बीवी नंबर 1' के दो प्रतिष्ठित गानों- 'चुनरी चुनरी' और 'इश्क सोना है'—के अधिकारों को लेकर है. वाशु भगनानी का आरोप है कि इन गानों के ऑडियो और विजुअल राइट्स उनके पास हैं और 'है जवानी तो इश्क होना है' के निर्माताओं ने बिना अनुमति के इनका इस्तेमाल किया है. यहां तक कि फिल्म का शीर्षक भी गाने की एक लाइन से प्रेरित है, जिसे लेकर भी भगनानी ने आपत्ति जताई है.

क्या है कानूनी पक्ष?

पूजा एंटरटेनमेंट के वकील का कहना है कि उस दौर में टिप्स के साथ हुए एग्रीमेंट में उन्हें केवल ऑडियो राइट्स दिए गए थे. साल 2018 में टिप्स ने विजुअल राइट्स के लिए संपर्क किया था, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका. अब, वाशु भगनानी ने फिल्म की रिलीज, डिस्ट्रीब्यूशन, थिएटर स्क्रीनिंग और ओटीटी स्ट्रीमिंग पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है. साथ ही, उन्होंने हर्जाने के तौर पर अतिरिक्त 100 करोड़ रुपये की भी चेतावनी दी है.

क्या 5 जून को नहीं रिलीज होगी 'है जवानी तो इश्क होना है'?

दूसरी ओर, रमेश तौरानी की कंपनी टिप्स ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने एक आधिकारिक बयान जारी कर इसे 'आधारहीन' बताया है और दावा किया है कि वे इन गानों के कानूनी मालिक हैं. डेविड धवन द्वारा निर्देशित 'है जवानी तो इश्क होना है' 5 जून 2026 को रिलीज होने वाली है. अब देखना यह होगा कि क्या अदालत इस मामले में फिल्म की रिलीज पर कोई रोक लगाती है या यह कानूनी जंग और लंबी खिंचेगी. फिलहाल, फिल्म की रिलीज से ठीक पहले खड़े हुए इस विवाद ने बॉलीवुड में हलचल मचा दी है.

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