कैबिनेट से बिना पूछे बदला गया मनरेगा का नाम, CWC बैठक के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने साधा निशाना

कभी मैकडॉनल्ड के काउंटर पर करते थे काम, अब बने एयरफोर्स अफसर, जानें भव्य शाह की सफलता की कहानी

सलमान खान के कहने पर जब मीका सिंह ने गाने से हटा दिया था कैटरीना का नाम, जानें पूरा माजरा

भारत में सबसे ज्यादा बच्चे कौन पैदा कर रहा है-हिंदू या मुसलमान? जानिए सरकारी आंकड़े क्या बता रहे हैं

2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

सोना-चांदी-प्लैटिनम नहीं, ये है Metal of Future, जानें क्यों तेजी से बढ़ रही डिमांड

एंटरटेनमेंट

सलमान खान के कहने पर जब मीका सिंह ने गाने से हटा दिया था कैटरीना का नाम, जानें पूरा माजरा

Salman Khan Birthday: एक लाइव शो के दौरान सलमान खान के अनुरोध पर मीका सिंह ने अपने गाने की लाइनों में बदलाव कर कैटरीना कैफ का नाम हटा दिया था, जो सोशल मीडिया पर काफी चर्चित भी रहा था.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Dec 27, 2025, 03:02 PM IST

सलमान खान के कहने पर जब मीका सिंह ने गाने से हटा दिया था कैटरीना का नाम, जानें पूरा माजरा
बॉलीवुड में दोस्ती और आपसी सम्मान के किस्से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. ऐसा ही एक मजेदार और चौंकाने वाला वाकया गायक मीका सिंह और सुपरस्टार सलमान खान से जुड़ा है. यह किस्सा उस समय का है जब एक लाइव परफॉर्मेंस के दौरान सलमान खान ने मीका सिंह से अपने एक मशहूर गाने के बोल बदलने का अनुरोध किया था.

लाइव शो में "पार्टी तो बनती है" गाना

वाकया एक हाई-प्रोफाइल इवेंट का है जहां मीका सिंह स्टेज पर अपनी गायकी से समां बांध रहे थे. जब उन्होंने फिल्म 'भूतनाथ रिटर्न्स' का सुपरहिट गाना "पार्टी तो बनती है" गाना शुरू किया, तो माहौल पूरी तरह बदल गया. इस गाने की मूल पंक्तियों में "कैटरीना जैसी कोई बात" जैसा जिक्र आता है.

Salman khan and mika singh
उस समय सलमान खान भी वहां मौजूद थे. जैसे ही मीका उस लाइन पर पहुंचे जहां कैटरीना कैफ का नाम आता है, सलमान खान ने मजाकिया लेकिन स्पष्ट अंदाज में मीका को इशारा किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान नहीं चाहते थे कि उस समय महफिल में कैटरीना के नाम का जिक्र हो, शायद इसलिए क्योंकि उस दौरान उनके और कैटरीना के रिश्तों की खबरों को लेकर मीडिया में काफी चर्चा थी.

मीका सिंह का तुरंत 'इम्प्रोवाइजेशन'

सलमान खान के प्रति अपने सम्मान और दोस्ती को देखते हुए मीका सिंह ने एक पल की भी देरी नहीं की. उन्होंने लाइव गाते हुए ही गाने के बोल बदल दिए और कैटरीना कैफ का नाम हटाकर कुछ और जोड़ दिया. मीका के इस तुरंत लिए गए फैसले और 'भाईजान' की बात रखने के अंदाज ने वहां मौजूद दर्शकों को हैरान कर दिया और खूब तालियां बटोरीं.

सोशल मीडिया पर चर्चा

यह पुराना किस्सा अक्सर इंटरनेट पर तब वायरल होता है जब सलमान खान और कैटरीना कैफ की पुरानी बॉन्डिंग की बात होती है. फैंस इस बात की तारीफ करते हैं कि कैसे मीका सिंह ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दोस्त की इच्छा का सम्मान किया.

आज भी कायम है दोस्ती

भले ही यह वाकया पुराना हो, लेकिन आज भी सलमान खान और मीका सिंह के बीच गहरा रिश्ता है. मीका अक्सर सलमान की फिल्मों में गाने गाते नजर आते हैं और सलमान भी मीका के टैलेंट की सराहना करते हैं. वहीं कैटरीना कैफ अब अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं, लेकिन सलमान के साथ उनकी प्रोफेशनल दोस्ती और ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री अब भी बरकरार है.

