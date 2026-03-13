जब न्याय बन जाए इंतज़ार तब जन्म लेती हैं ‘किस्सा कोर्ट कचहरी का’ जैसी फिल्में, देखिए दर्द में लिपटी अदालत की अनकही कहानी

भारतीय न्याय व्यवस्था पर आधारित फिल्म 'किस्सा कोर्ट कचहरी का' कोर्टों में प्रवर्तन मामलों और आम लोगों की न्याय पाने की जद्दोजहद को सामने प्रकाशित है. यह फिल्म मनोरंजन से आगे बढ़कर उस सच्चाई को दिखाने की कोशिश करती है, जहाँ तारीखों के बीच उम्मीद और हकीकत आमने-सामने खड़ी दिखाई देती है.

फिल्म- 'किस्सा कोर्ट कचहरी का'

निर्देशक- रजनीश जायसवाल

रेटिंग: ⭐⭐⭐ 3.5/5

फिल्म 'किस्सा कोर्ट कचहरी का' अदालतों में लंबित मामलों और न्याय पाने की लंबी प्रक्रिया पर सवाल उठाती है. कहानी केवल कोर्टरूम ड्रामा नहीं है, बल्कि उस सामाजिक सच्चाई को सामने लाने की कोशिश है, जिसे आम लोग रोज़मर्रा की खबरों में तो देखते हैं, लेकिन सिनेमा में कम दिखाई देती है.

निर्माता का सामाजिक दृष्टिकोण

फिल्म को अरुण कुमार ने लवली फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. निर्माता का उद्देश्य केवल व्यावसायिक सफलता तक सीमित नहीं दिखता, बल्कि वे एक सामाजिक मुद्दे को बड़े मंच पर रखने की कोशिश करते नजर आते हैं. फिल्म का फोकस उन लोगों की कहानी पर है, जिनकी उम्मीदें अदालत की लंबी प्रक्रियाओं के बीच कहीं खो जाती हैं. यही कारण है कि यह प्रोजेक्ट एक सामाजिक दृष्टिकोण के साथ बनाया गया सिनेमा प्रतीत होता है.

निर्देशन में संवेदनशील दृष्टि

फिल्म का निर्देशन Rajneesh Jaiswal ने किया है. उन्होंने कोर्टरूम के औपचारिक माहौल के साथ उन मानवीय भावनाओं को भी दिखाने की कोशिश की है, जो अक्सर कानूनी प्रक्रियाओं के बीच दब जाती हैं. फिल्म के कई दृश्य ऐसे हैं जहाँ संवाद कम और परिस्थितियों का मौन अधिक प्रभाव छोड़ता है. यह शैली कहानी को केवल घटनाओं का क्रम नहीं रहने देती, बल्कि दर्शकों को सोचने के लिए भी प्रेरित करती है.

कहानी: तारीखों के चक्र में फंसी उम्मीदें

फिल्म की कहानी उस वास्तविकता पर आधारित है, जहां कई मामलों में न्याय की प्रक्रिया वर्षों तक चलती रहती है. स्क्रिप्ट उन परिस्थितियों को दिखाती है जिनमें साधारण लोग अदालत के चक्कर लगाते हुए धीरे-धीरे उम्मीद खोने लगते हैं. कहानी का उद्देश्य न्याय व्यवस्था की आलोचना करना नहीं, बल्कि उसके जटिल और धीमे ढांचे की मानवीय कीमत को समझाना है.

कलाकारों का प्रभावी अभिनय

फिल्म की ताकत इसके कलाकार भी हैं. राजेश शर्मा ने अपने गंभीर और प्रभावशाली अभिनय से कहानी को बढ़ाया है. वहीं बृजेंद्र काला ने अपने सहज अभिनय से चरित्र को वास्तविकता के करीब रखा है. इसके अलावा नीलू कोहली, सुशील चंद्रभान, कृष्णा सिंह बिष्ट, अंजू जाधव, संजीव जायसवाल और लोकेश तिलकधारी ने कहानी के अलग-अलग रूपों को सामने लाने में योगदान दिया है. नन्हीं अवन्या कुमारी के कुछ भावुक दृश्य फिल्म के भावुक असर को और गहरे करते हैं.

सिनेमैटोग्राफी और संगीत की भूमिका

फिल्म की तकनीकी गुणवत्ता भी इसकी प्रभावशीलता बढ़ाती है. सिनेमैटोग्राफर Dharmesh Biswas ने कोर्टरूम के वातावरण को वास्तविकता के करीब दिखाने की कोशिश की है. कैमरे की भाषा कई बार कहानी की भावनाओं को शब्दों से ज्यादा स्पष्ट करती है. संगीत निर्देशक Pravesh Malik का बैकग्राउंड स्कोर कहानी की भावनात्मक परतों को मजबूत बनाता है. संगीत का उपयोग यहां मनोरंजन से ज्यादा माहौल बनाने के लिए किया गया है.

समाज के लिए एक जरूरी सवाल

कुल मिलाकर Kissa Court Kachahari Ka ऐसी फिल्म है जो मनोरंजन के साथ-साथ सामाजिक चर्चा की गुंजाइश भी छोड़ती है. यह दर्शकों को न्याय प्रणाली की जटिलताओं और उससे जुड़े मानवीय अनुभवों पर सोचने के लिए प्रेरित करती है. फिल्म यह याद दिलाती है कि अदालतों की लंबी प्रक्रियाएँ केवल कानूनी मामला नहीं होतीं, बल्कि उनके पीछे लोगों की उम्मीदें, संघर्ष और जीवन की वास्तविक कहानियाँ भी छिपी होती हैं.

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