FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

महाकुंभ ने दुनिया को चकित किया- PM मोदी, मनमर्जी से दवाओं का इस्तेमाल ना करें-PM, 2026 में नई उमंग के साथ हम फिर जुड़ेंगे-PM | हम अपनी विरासत को ना भूलें- PM मोदी, वंदे मातरम् ने 150 वर्ष पूरे किए- PM मोदी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
सेब जैसे गाल पाने के लिए खाते हैं बहुत टमाटर तो हो सकती हैं ये बीमारियां, टौमैटोज के साइड इफेक्ट भी जान लें

सेब जैसे गाल पाने के लिए खाते हैं बहुत टमाटर तो हो सकती हैं ये बीमारियां, टौमैटोज के साइड इफेक्ट भी जान लें

'धुरंधर' का वो गुमनाम सितारा: जिसे आदित्य धर ने दी नई पहचान, कभी हार मानकर लौटने वाला था घर

'धुरंधर' का वो गुमनाम सितारा: जिसे आदित्य धर ने दी नई पहचान, कभी हार मानकर लौटने वाला था घर

CUET UG 2026: मई के एग्जाम के लिए NTA ने जारी की जरूरी एडवाइजरी, यहां चेक करें डिटेल्स

CUET UG 2026: मई के एग्जाम के लिए NTA ने जारी की जरूरी एडवाइजरी, यहां चेक करें डिटेल्स

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IITian आनंद वरदराजन की Starbucks CTO बनने की कहानी, इन विदेशी इंस्टीट्यूट से भी की है इंजीनियरिंग की पढ़ाई

IITian आनंद वरदराजन की Starbucks CTO बनने की कहानी, इन विदेशी इंस्टीट्यूट से भी की है इंजीनियरिंग की पढ़ाई

'धुरंधर' ही नहीं, 'जवान' से 'पठान' तक.. ये 7 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी हैं ₹1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई

'धुरंधर' ही नहीं, 'जवान' से 'पठान' तक.. ये 7 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी हैं ₹1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई

भारत का वो नेशनल पार्क जहां चलने पर हिलती है जमीन, जानें इसकी खासियत

भारत का वो नेशनल पार्क जहां चलने पर हिलती है जमीन, जानें इसकी खासियत

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

जब डर, आस्था और सच टकराते हैं तब बनती हैअंधविश्वास की परछाईं में पनपी फिल्म ‘सागवान’ जैसी कहानी

कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलतीं…कुछ फाइलों में दबी रह जाती हैं…और कुछ ऐसी होती हैं जो समाज के डर, आस्था और सच्चाई के टकराव से जन्म लेती हैं.कुछ ऐसी ही एक कहानी अब बड़े पर्दे फिल्म ‘सागवान’में दिखेगी.जो अंधविश्वास, डर और इंसानी सोच की गहराइयों को दिखाने वाली है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Dec 28, 2025, 11:54 AM IST

जब डर, आस्था और सच टकराते हैं तब बनती हैअंधविश्वास की परछाईं में पनपी फिल्म ‘सागवान’ जैसी कहानी

Sagwan 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

‘सागवान’ किसी एक घटना की नकल नहीं है, बल्कि उन तमाम सच्चाइयों से प्रेरित है, जो अक्सर समाज के कोनों में दब जाती हैं.यह कहानी उन हालातों को दिखाती है, जहाँ इंसान डर और अंधविश्वास में फंसकर सही-गलत का फर्क भूल जाता है. फिल्म का मकसद किसी व्यक्ति, धर्म या समुदाय को निशाना बनाना नहीं, बल्कि यह सवाल उठाना है कि क्या हम आज भी अंधविश्वास के साए में जी रहे हैं?

रियल लाइफ अनुभव से निकली रील लाइफ कहानी

फिल्म के मुख्य किरदार में नजर आ रहे हैं पुलिस अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत, जिन्होंने न सिर्फ अभिनय किया है बल्कि फिल्म की कहानी, संवाद और निर्देशन की जिम्मेदारी भी संभाली है.

हिमांशु सिंह राजावत के मुताबिक,“यह कहानी किसी एक केस की नहीं, बल्कि उन अनुभवों का निचोड़ है, जो एक पुलिस अफसर अपने पूरे करियर में देखता है.”यही वजह है कि फिल्म हर सीन में सच्चाई का एहसास कराती है.

अंधविश्वास बनाम इंसानियत

‘सागवान’ दिखाती है कि कैसे डर, तंत्र-मंत्र और अंधविश्वास इंसान को अंधा बना सकते हैं.कई बार लोग सच को जानने के बजाय डर के पीछे भागने लगते हैं, और वहीं से शुरू होती है तबाही.

फिल्म उठा रही कई सवाल

क्या आस्था के नाम पर इंसानियत कुर्बान की जा सकती है?
और क्या कानून समय पर पहुंचे तो हालात बदले जा सकते हैं?


मजबूत कलाकार, असरदार कहानी

फिल्म में हिमांशु सिंह राजावत के साथ नजर आएंगे सयाजी शिंदे, एहसान खान, मिलिंद गुणाजी और रश्मि मिश्रा हैं. हर कलाकार ने अपने किरदार को बेहद सच्चाई और संवेदनशीलता के साथ निभाया है, जिससे कहानी और गहरी हो जाती है.

राजस्थान की मिट्टी से जुड़ी कहानी

फिल्म की शूटिंग राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में हुई है. यहाँ की मिट्टी, बोली और माहौल फिल्म को ज़मीनी बनाते हैं.फिल्म के निर्माता प्रकाश मेनारिया और सह-निर्माता अर्जुन पालीवाल बताते हैं कि ‘सागवान’ सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि समाज को सोचने पर मजबूर करने वाली कोशिश है.

जल्द होगी रिलीज़

फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिल चुका है और यह जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है.


एक सोच, एक सवाल, एक कहानी…

‘सागवान’ सिर्फ देखने की फिल्म नहीं है,यह महसूस करने की कहानी है. जहां डर, आस्था और सच आमने-सामने खड़े हो जाते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IITian आनंद वरदराजन की Starbucks CTO बनने की कहानी, इन विदेशी इंस्टीट्यूट से भी की है इंजीनियरिंग की पढ़ाई
IITian आनंद वरदराजन की Starbucks CTO बनने की कहानी, इन विदेशी इंस्टीट्यूट से भी की है इंजीनियरिंग की पढ़ाई
'धुरंधर' ही नहीं, 'जवान' से 'पठान' तक.. ये 7 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी हैं ₹1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई
'धुरंधर' ही नहीं, 'जवान' से 'पठान' तक.. ये 7 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी हैं ₹1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई
भारत का वो नेशनल पार्क जहां चलने पर हिलती है जमीन, जानें इसकी खासियत
भारत का वो नेशनल पार्क जहां चलने पर हिलती है जमीन, जानें इसकी खासियत
सर्दियों में टहलने के लिए कौन सा समय बेहतर है, सुबह या शाम किस वक्त कितना चलना चाहिए और किस गति से?
सर्दियों में टहलने के लिए कौन सा समय बेहतर है, सुबह या शाम किस वक्त कितना चलना चाहिए और किस गति से?
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों में बिच्छू जैसी आदतें होती हैं, यारी पर कुर्बान लेकिन खेल किया तो बर्बादी तय समझें अपनी
इन तारीखों पर जन्मे लोगों में बिच्छू जैसी आदतें होती हैं, यारी पर कुर्बान लेकिन खेल किया तो बर्बादी तय समझें अपनी
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 26 December 2025: किसके लिए शुभ, किसके लिए कठिन बीतेगा आज का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
किसके लिए शुभ, किसके लिए कठिन बीतेगा आज का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ! 
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ!
Surya Remedies: 2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
क्यों मनाया जाता है क्रिसमस डे, जानें 25 दिसंबर का Christmas से जुड़ा इतिहास, महत्व और इस दिन से परंपराएं
क्यों मनाया जाता है क्रिसमस डे, जानें 25 दिसंबर का Christmas से जुड़ा इतिहास, महत्व और इस दिन से जुड़ी परंपराएं
MORE
Advertisement