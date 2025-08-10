Baby Boy Names: हनुमान जी से प्रेरित इन नामों में से चुनें बेटे के लिए नाम, सदा रहेगा बजरंगबली का आशीर्वाद
दुनिया के 5 देश जहां इंटरनेट स्पीड है सबसे तेज, जानें किस नंबर पर आता है भारत
3 और नई वंदे भारत का शुभारंभ, पीएम मोदी ने बेंगलुरु में एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी
वजन कम करने में कारगर है मेथी के दानों का पानी, ऐसे करें सेवन, मिलेंगे और भी कई लाभ
IG की बेटी ने वकील बनते ही पिता को कोर्ट में घसीटा, वादी से लेकर जज तक हो गए हैरान जब पूरी कहानी आई सामने?
SSC CGL 2025: रद्द होने के बाद अब कब होगी एसएससी सीजीएल की परीक्षा? इस तारीख तक अपने फॉर्म में कर सकेंगे बदलाव
अमिताभ बच्चन ने गुस्से जब पिता से पूछा था, उन्हें क्यों पैदा किया?, जवाब जो मिला उससे बिग बी हो गए थे पानी-पानी
Dead Skin Cells के कारण त्वचा पर नजर आता है कालापन, इन चीजों से करें चेहरे पर जमा गंदगी की सफाई
क्या महिलाओं का लिविंग पार्टनर की संपत्ति पर अधिकार होता है? लिव-इन रिलेशनशिप में मिलते हैं ये 4 अधिकार
क्या है Open Marriage का नया ट्रेंड? शादीशुदा जोड़ों को आ रहा है पसंद, यहां समझें
एंटरटेनमेंट
एक समय ऐसा था जब अमिताभ बच्चन ने अपने पिता से गुस्से में पूछा था कि, उन्हें क्यों पैदा किया?. इसका जवाब उनके पिता हरिवंश राय बच्चन ने ऐसा दिया जिसे सुनकर वह पानी-पानी हो गए थे. खुद बिग बी ने ये किस्सा सुनाया था.
सदी के नायक और बालीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने अपने जीवन की उस घटना का जिक्र एक बार आमिर खान से किया था जब वह केबीसी होस्ट कर रहे थे. अमिताभ ने बताया था कि पहली और आखिरी बार उन्होनें कब अपने पिता से गुस्से में बात की थी और उस गुस्से में जो सवाल उन्होंने हरिवंश राय बच्चन से पूछा था उसका जवाब एक कविता के माध्यम से उनके पिता ने दिया था.
बिग बी ने बताया था कि किसी बात से वह अपने पिता से इतना गुस्सा हो गए थे कि कॉलेज जाते हुए उनसे पूछा था कि उन्होंने हमें पैदा क्यों किया था? ये सुनकर उनके पिताजी ने कुछ नहीं कहा और वह चुप रहे. अमिताभ भी गुस्से में ये कहकर वह घर से निकल गए. लेकिन जब शाम को लौटे तो...
अमिताभ ने बताया कि जब शाम को वह घर लौटे तो उनके बिस्तर पर तकिए के नीचे एक कागज था. जिसपर एक कविता लिखी थी. इस कविता को पढ़ने के बाद अमिताभ शर्म से पानी-पानी हो गए थे. फिर अमिताभ ने ये कविता सुनाई...
ज़िन्दगी और ज़माने की
कशमकश से घबराकर
मेरे बेटे मुझसे पूछते हैं कि
हमें पैदा क्यों किया था?
और मेरे पास इसके सिवाय
कोई जवाब नहीं है कि
मेरे बाप ने मुझसे बिना पूछे
मुझे क्यों पैदा किया था?
और मेरे बाप को उनके
बाप ने बिना पूछे उन्हें और
उनके बाबा को बिना पूछे उनके
बाप ने उन्हें क्यों पैदा किया था?
ज़िन्दगी और ज़माने की
कशमकश पहले भी थी,
आज भी है शायद ज्यादा…
कल भी होगी, शायद और ज्यादा…
तुम ही नई लीक रखना,
अपने बेटों से पूछकर
उन्हें पैदा करना।
अमिताभ ने कहा कि ये कविता उनके सवाल का जवाब नहीं, बल्कि उनके जीवन का टर्निंग प्वाइंट साबित हुई थी. वह आज भी इस कविता को जब पढ़ते हैं तो उनको वही बातें याद आती हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.