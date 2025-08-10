अमिताभ बच्चन ने गुस्से जब पिता से पूछा था, उन्हें क्यों पैदा किया?, जवाब जो मिला उससे बिग बी हो गए थे पानी-पानी

एक समय ऐसा था जब अमिताभ बच्चन ने अपने पिता से गुस्से में पूछा था कि, उन्हें क्यों पैदा किया?. इसका जवाब उनके पिता हरिवंश राय बच्चन ने ऐसा दिया जिसे सुनकर वह पानी-पानी हो गए थे. खुद बिग बी ने ये किस्सा सुनाया था.

सदी के नायक और बालीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने अपने जीवन की उस घटना का जिक्र एक बार आमिर खान से किया था जब वह केबीसी होस्ट कर रहे थे. अमिताभ ने बताया था कि पहली और आखिरी बार उन्होनें कब अपने पिता से गुस्से में बात की थी और उस गुस्से में जो सवाल उन्होंने हरिवंश राय बच्चन से पूछा था उसका जवाब एक कविता के माध्यम से उनके पिता ने दिया था.

बिग बी ने बताया था कि किसी बात से वह अपने पिता से इतना गुस्सा हो गए थे कि कॉलेज जाते हुए उनसे पूछा था कि उन्होंने हमें पैदा क्यों किया था? ये सुनकर उनके पिताजी ने कुछ नहीं कहा और वह चुप रहे. अमिताभ भी गुस्से में ये कहकर वह घर से निकल गए. लेकिन जब शाम को लौटे तो...

अमिताभ ने बताया कि जब शाम को वह घर लौटे तो उनके बिस्तर पर तकिए के नीचे एक कागज था. जिसपर एक कविता लिखी थी. इस कविता को पढ़ने के बाद अमिताभ शर्म से पानी-पानी हो गए थे. फिर अमिताभ ने ये कविता सुनाई...

ज़िन्दगी और ज़माने की

कशमकश से घबराकर

मेरे बेटे मुझसे पूछते हैं कि

हमें पैदा क्यों किया था?

और मेरे पास इसके सिवाय

कोई जवाब नहीं है कि

मेरे बाप ने मुझसे बिना पूछे

मुझे क्यों पैदा किया था?

और मेरे बाप को उनके

बाप ने बिना पूछे उन्हें और

उनके बाबा को बिना पूछे उनके

बाप ने उन्हें क्यों पैदा किया था?

ज़िन्दगी और ज़माने की

कशमकश पहले भी थी,

आज भी है शायद ज्यादा…

कल भी होगी, शायद और ज्यादा…

तुम ही नई लीक रखना,

अपने बेटों से पूछकर

उन्हें पैदा करना।

अमिताभ ने कहा कि ये कविता उनके सवाल का जवाब नहीं, बल्कि उनके जीवन का टर्निंग प्वाइंट साबित हुई थी. वह आज भी इस कविता को जब पढ़ते हैं तो उनको वही बातें याद आती हैं.

