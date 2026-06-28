45 दिन साथ, प्यार भी जताया.. फिर एक झटके में खत्म हो गया ऐश्वर्या-रानी का रिश्ता; 'चलते-चलते' ने कैसे बदल दी इनकी बॉन्डिंग?

कभी पक्की सहेलियां रहीं ऐश्वर्या राय और रानी मुखर्जी की दोस्ती में 'चलते-चलते' फिल्म के कारण दरार कैसे आई? जानें बॉलीवुड की इस चर्चित बॉन्डिंग और कड़वाहट का पूरा सच.

बॉलीवुड में अक्सर अभिनेत्रियों के बीच की प्रतिस्पर्धा की खबरें आती रहती हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब ऐश्वर्या राय और रानी मुखर्जी की दोस्ती मिसाल मानी जाती थी. एक इंटरनेशनल वर्ल्ड टूर के दौरान शुरू हुई उनकी बॉन्डिंग किसी को भी हैरत में डाल सकती थी.

45 दिनों का साथ

शो 'जीना इसी का नाम है' में ऐश्वर्या राय ने रानी मुखर्जी के साथ अपनी दोस्ती का खुलासा किया था. उन्होंने बताया कि एक इंटरनेशनल कॉन्सर्ट टूर के दौरान वे लगभग 45 दिनों तक साथ रहीं. इस दौरान साथ परफॉर्म करना, ट्रैवल करना और परिवारों के बीच वक्त बिताने से उनके बीच एक सहज रिश्ता बन गया था. ऐश्वर्या ने उस समय कहा था, "लोग मानते हैं कि एक इंडस्ट्री की एक्ट्रेस दोस्त नहीं हो सकतीं, लेकिन रानी बहुत मिलनसार और दोस्ताना है."

रानी का प्यार भरा मैसेज

उस दौर में रानी मुखर्जी ने भी ऐश्वर्या के लिए एक मैसेज में कहा था, "ऐश, मैं आपसे प्यार करती हूं. मुझे नहीं लगता कि मुझे यह कहने की जरूरत है, लेकिन हम हमेशा दोस्त रहेंगी." ये शब्द दर्शाते थे कि उनके बीच का रिश्ता कितना गहरा था.

क्यों टूट गई ऐश्वर्या राय-रानी मुखर्जी की दोस्ती?

हालांकि, यह दोस्ती लंबे समय तक नहीं चल सकी. वर्ष 2003 में फिल्म 'चलते-चलते' का निर्माण शुरू हुआ. इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ पहले ऐश्वर्या राय को कास्ट किया गया था, लेकिन कुछ व्यक्तिगत कारणों से उन्हें फिल्म से हटाकर रानी मुखर्जी को मौका दिया गया.

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