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क्या है 'हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम'? जिस सड़क पर नाम छपवाने के लिए सालों संघर्ष करती रहीं Miley Cyrus, जानें आखिर क्यों है खास

पॉप आइकन माइली साइरस को 'हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम' पर 2,845वें सितारे के रूप में सम्मानित किया गया. यह प्रतिष्ठित सम्मान उनके संगीत करियर में दशकों के योगदान और निरंतर मेहनत का प्रतीक है.

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Pragya Bharti

Updated : May 24, 2026, 11:18 AM IST

क्या है 'हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम'? जिस सड़क पर नाम छपवाने के लिए सालों संघर्ष करती रहीं Miley Cyrus, जानें आखिर क्यों है खास
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लॉस एंजिल्स की मशहूर वाइन स्ट्रीट पर जब हजारों फैंस ने एक साथ ‘माइली-माइली’ के नारे लगाए, तो पॉप आइकन माइली साइरस की आंखें नम थीं. यह केवल एक सम्मान नहीं, बल्कि उनके संघर्ष और सफलता का जश्न था. उन्हें ‘हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम’ पर 2,845वीं हस्ती के रूप में शामिल किया गया, जो उनके डिजनी शो ‘हन्ना मोंटाना’ के लगभग 20 साल पूरे होने के करीब एक भावुक क्षण है.

क्या है 'हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम'?

हॉलीवुड बुलेवार्ड और वाइन स्ट्रीट पर बिछा यह फुटपाथ दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित 'अमर रास्ता' माना जाता है. यहाँ पीतल और चमकीले पत्थरों से बने पांच कोनों वाले सितारों पर महान कलाकारों के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाते हैं. यह सम्मान किसी को रातों-रात नहीं मिलता; इसके लिए फिल्म, टीवी, रेडियो या संगीत जगत में दशकों का अनुभव और 'लाइफटाइम योगदान' अनिवार्य है.

माइली का अनोखा सफर: डेस्टिनी से आइकन तक

23 नवंबर 1992 को जन्मीं डेस्टिनी होप साइरस (माइली) ने महज 13 साल की उम्र में ‘हन्ना मोंटाना’ से वैश्विक पहचान बनाई. चाइल्ड स्टारडम के दबाव के बावजूद, माइली ने खुद को एक निडर कलाकार के रूप में ढाला. 'रेकिंग बॉल' से लेकर ग्रैमी विजेता 'फ्लावर्स' तक, उन्होंने हर बाधा को पार कर साबित किया कि वह एक लीजेंड हैं.

कैसे मिलता है यह गौरव?

हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम का चयन अत्यंत कठिन होता है. हर साल ‘हॉलीवुड चैंबर ऑफ कॉमर्स’ की चयन समिति 200-300 आवेदनों में से केवल 24-30 कलाकारों को चुनती है. इस प्रक्रिया में कलाकार का 5 साल का बेहतरीन रिकॉर्ड और उनकी व्यक्तिगत सहमति जरूरी होती है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस स्टार की स्थापना और रखरखाव के लिए लगभग 71 से 81 लाख रुपये ($75,000-$85,000) की स्पॉन्सरशिप फीस दी जाती है, जिसे अक्सर स्टूडियो या रिकॉर्ड लेबल वहन करते हैं.
इस गौरवशाली लिस्ट में माइली के साथ भारतीय सिनेमा की शान दीपिका पादुकोण का नाम भी शामिल है, जो इस वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनकर भारत का मान बढ़ा रही हैं. यह फुटपाथ महज पत्थर का नहीं, बल्कि सितारों के उन सपनों का है जो उन्होंने अपनी मेहनत से सच किए हैं.

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