Mallika Sherawat का असली नाम क्या है? 'द ट्रेटर्स 2' में शालिनी पासी संग विवाद के बीच जानिए एक्ट्रेस को क्यों बदलनी पड़ी थी पहचान

Why Mallika Sherawat Changed Her Real Name: 'द ट्रेटर्स 2' में शालिनी पासी संग तीखी तकरार के बाद चर्चा में आईं मल्लिका शेरावत का असली नाम क्या है? जानिए उन्होंने अपने पुराने नाम की दिलचस्प कहानी क्यों छुपाई थी.

Mallika Sherawat Real Name: बॉलीवुड की जानी-मानी और बोल्ड अदाकारा मल्लिका शेरावत एक बार फिर सुर्खियों में छाई हुई हैं. हालांकि इस बार चर्चा की वजह उनकी कोई फिल्म नहीं, बल्कि अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रहा करण जौहर का लोकप्रिय रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स 2' है. इस शो में मल्लिका का अंदाज एक बार फिर दर्शकों का ध्यान खींच रहा है. इसी बीच, शो की अन्य कंटेस्टेंट शालिनी पासी के साथ उनकी कंट्रोवर्सी और तीखी बहस ने सोशल मीडिया का पारा बढ़ा दिया है. इस पूरे विवाद के बीच लोग यह जानने के लिए भी बेताब हैं कि पर्दे पर अपनी धाक जमाने वाली इस अभिनेत्री का असल जिंदगी में वास्तविक नाम क्या है और उन्हें अपनी पहचान बदलने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी थी?

'द ट्रेटर्स 2' में क्यों छिड़ा शालिनी पासी और मल्लिका शेरावत के बीच विवाद?

शो के दौरान सामने आए ड्रामे और वायरल क्लिप्स ने दर्शकों को खूब उलझाया है. हुआ कुछ यूं कि शो के दौरान मल्लिका शेरावत ने अपनी ड्रेस के ब्रांड को लेकर कोई बात कही, जिसके बाद शालिनी पासी ने दूसरे प्रतियोगियों के सामने जाकर उस पर सवाल उठाए. शालिनी ने इशारों-इशारों में तंज कसते हुए कहा कि वह ब्रांड्स को अच्छी तरह जानती हैं और जो दावे किए जा रहे हैं, वे वास्तविकता से अलग हैं. इस आपसी तकरार और जुबानी जंग ने शो के माहौल को गर्मा दिया. एक तरफ जहां दर्शक इस शो के हर एक एपिसोड को चटकारे लेकर देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मल्लिका के अतीत और उनके असली नाम को लेकर गूगल पर सर्च तेजी से बढ़ गई है.

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मल्लिका शेरावत का असली नाम क्या है?

लंबे समय से सिल्वर स्क्रीन से दूर रहीं मल्लिका को आखिरी बार फिल्म 'विकी विद्या का वो वाला वीडियो' में देखा गया था. भले ही वह इन दिनों फिल्मों में कम एक्टिव हों, लेकिन ब्रांड एंडोर्समेंट और इवेंट्स के जरिए वह लाइमलाइट में बनी रहती हैं. बात मल्लिका शेरावत के असली नाम की करें तो इंडस्ट्री में आने से पहले उनका नाम 'रीमा लांबा' था. दरअसल, रीमा लांबा से मल्लिका शेरावत बनने का सफर काफी दिलचस्प और संघर्षों से भरा रहा है. उन्हें अपनी फिल्मी दुनिया की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा था, जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी.

रीमा से मल्लिका और शेरावत सरनेम अपनाने की पूरी कहानी

मैशेबल इंडिया के साथ बातचीत के दौरान मल्लिका ने खुद इस राज से पर्दा उठाया था कि उन्होंने अपना नाम क्यों बदला. एक्ट्रेस ने बताया था कि जब उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा, तो उस दौर में इंडस्ट्री में 'रीमा' नाम की पहले से ही कई अभिनेत्रियां मौजूद थीं. ऐसे में, उनके निर्देशक ने उन्हें सलाह दी थी कि रीमा नाम पर्दे पर उतना आकर्षक या ग्लैमरस नहीं लगेगा. इसके साथ ही, नाम में बदलाव करने के बारे में भी कहा. निर्देशक के सुझाव पर अभिनेत्री ने 'मल्लिका' नाम चुना, जो उन्हें सुनने में काफी कूल और अलग लगा.

इसके अलावा, अपने सरनेम को लेकर भी अभिनेत्री ने एक बड़ा खुलासा किया था. मल्लिका ने बताया कि जब उन्होंने अपने परिवार को यह बताया कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए बॉम्बे (मुंबई) जाना चाहती हैं और फिल्मों में काम करना चाहती हैं, तो उनके परिवार ने उनका भारी विरोध किया था. इस फैसले के चलते उनके परिवार ने लगभग उन्हें घर से बेदखल कर दिया था. इस बात से नाराज होकर उन्होंने अपने पिता का उपनाम छोड़ दिया और अपनी मां के सम्मान में उनके मायके का सरनेम 'शेरावत' अपने नाम के साथ जोड़ लिया. इस तरह रीमा लांबा हमेशा के लिए मल्लिका शेरावत बन गईं.

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