Egg Freezing क्या है? प्रियंका चोपड़ा, तनिषा मुखर्जी और कृति सेनन सहित इन टॉप एक्ट्रेसेस ने क्यों अपनाया ये तरीका?

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एग फ्रीजिंग क्या है? कृति सेनन, प्रियंका चोपड़ा और तनिषा मुखर्जी जैसी टॉप एक्ट्रेसेस ने करियर और भविष्य की सुरक्षा के लिए इस मेडिकल प्रक्रिया को क्यों चुना? पूरी जानकारी यहां पढ़ें.
हाल ही में कृति सेनन के खुलासे के बाद 'एग फ्रीजिंग' चर्चा का विषय बन गई है. कृति सेनन ने बताया कि उन्होंने फिल्म 'मिमी' की शूटिंग के दौरान लगभग 30 साल की उम्र में अपने एग्स फ्रीज करवाए थे. हालांकि, बॉलीवुड में यह कदम उठाने वाली वह अकेली नहीं हैं. करियर और भविष्य की योजनाओं को सुरक्षित रखने के लिए कई जानी-मानी हस्तियों ने इस मेडिकल प्रक्रिया का सहारा लिया है.
यह एक ऐसी मेडिकल प्रक्रिया है जिसमें महिला के अंडों को निकालकर अत्यधिक कम तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य भविष्य में मां बनने की संभावना को सुरक्षित रखना है. जब महिला मां बनने के लिए तैयार होती है, तो इन एग्स का उपयोग IVF तकनीक के जरिए किया जा सकता है. आजकल देर से शादी, करियर की प्राथमिकताएं और व्यक्तिगत चुनाव के कारण यह विकल्प बेहद लोकप्रिय हो रहा है.
ग्लोबल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा ने 30 साल की उम्र में अपनी मां की सलाह पर एग फ्रीजिंग करवाई थी, ताकि वे उस समय अपने करियर पर ध्यान दे सकें और सही जीवनसाथी का इंतजार कर सकें.
कृति ने 'मिमी' की शूटिंग के दौरान इसे सही समय माना, क्योंकि फिल्म के लिए उनका शरीर पहले से ही वजन बढ़ाने की प्रक्रिया से गुजर रहा था.
तनिषा ने 39 साल की उम्र में यह फैसला लिया. उनका मानना था कि वह सही पार्टनर मिलने तक मां बनने की अपनी इच्छा को सुरक्षित रखना चाहती थीं.
34 साल की उम्र में मोना ने एग फ्रीज करवाए, ताकि शादी के बाद वह अपने पति के साथ समय बिताने और दुनिया घूमने के लिए स्वतंत्र रह सकें.
कोविड-19 महामारी के दौरान ऋचा ने अपने करियर पर ध्यान देने और सामाजिक दबाव से बचने के लिए यह कदम उठाया.
उन्होंने अपनी मौसी की सलाह पर 2017 में ही यह प्रक्रिया अपना ली थी, ताकि भविष्य में फैमिली प्लानिंग में कोई बाधा न आए.
एकता कपूर ने 36 साल की उम्र में एग फ्रीजिंग करवाई और 43 साल की उम्र में IVF और सरोगेसी के जरिए मां बनीं.
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