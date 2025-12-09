क्या है Aortic Stenosis जिसकी चपेट में हैं बॉलीवुड एक्टर Prem Chopra?

एक्टर प्रेम चोपड़ा को एओर्टिक स्टेनोसिस के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनके दामाद शरमन जोशी ने बताया कि चोपड़ा का मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में सफल TAVI वाल्व-रिप्लेसमेंट प्रोसीजर हुआ और अब वे घर लौट आए हैं. आइये जानें क्या है एओर्टिक स्टेनोसिस?

गुजरे ज़माने के मशहूर एक्टर प्रेम चोपड़ा, जिन्हें हाल ही में मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जो अब ठीक हो रहे हैं. उनके दामाद, एक्टर शरमन जोशी ने इंस्टाग्राम पर एक अपडेट शेयर किया जिसमें बताया गया कि 88 साल के स्टार को गंभीर एओर्टिक स्टेनोसिस है. मेडिकल साइंस की मानें तो एओर्टिक स्टेनोसिस का सीधा संबंध हार्ट वाल्व से है जिसे एक गंभीर बीमारी माना जाता है.

चोपड़ा ने TAVI प्रोसीजर करवाया, जो एक मिनिमली इनवेसिव ट्रीटमेंट है जिसमें बिना ओपन-हार्ट सर्जरी के सिकुड़े हुए वाल्व को बदला जाता है. जोशी ने कन्फर्म किया कि प्रोसीजर सफल रहा और एक्टर अब घर वापस आ गए हैं, और उनकी सेहत में सुधार है.

क्या है एओर्टिक स्टेनोसिस?

एओर्टिक स्टेनोसिस सुनने में मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसे समझना बहुत ज़रूरी है, खासकर इसलिए क्योंकि यह आमतौर पर ज़्यादा उम्र के लोगों को होता है.

हेल्थ एक्सपर्ट्स कि मानें तो एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस तब होता है जब दिल के बाएं वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच का वाल्व बहुत पतला हो जाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाल्व पूरी तरह से नहीं खुल पाता.

डॉक्टर्स के अनुसार इस स्थिति में दिल को खून बाहर निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. समय के साथ, यह खिंचाव दिल को कमज़ोर कर सकता है और अगर इलाज न किया जाए तो यह बहुत गंभीर, यहां तक कि जानलेवा भी हो सकता है.

बताते चलें कि अलग-अलग व्यक्तियों में इस बीमारी की गंभीरता अलग-अलग होती है, और इसका इलाज भी भिन्न होता है.

डॉक्टर्स के मुताबिक हल्के मामलों में सिर्फ़ मॉनिटरिंग की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन चोपड़ा जैसे गंभीर स्टेनोसिस में अक्सर वाल्व बदलने की ज़रूरत होती है, या तो ओपन-हार्ट सर्जरी से या TAVI से, जो उनके मामले में कम इनवेसिव तरीका था.

कौन लोग हैं इस बीमारी के रडार में?

रिस्क फैक्टर्स इस बात में अहम भूमिका निभाते हैं कि किसे यह कंडीशन होती है. इस बीमारी के तहत विदेशों से कई ऐसे रिसर्च आए हैं जिनमें बताया गया है कि एओर्टिक स्टेनोसिस 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों, पुरुषों, हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों, या तंबाकू इस्तेमाल करने वाले लोगों में ज़्यादा होता है.

एओर्टिक स्टेनोसिस के लक्षण

लक्षण सालों तक हल्के रह सकते हैं. बहुत से लोगों को दिक्कतें तभी पता चलती हैं जब वाल्व बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाता है. मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, चेतावनी के संकेतों में ये शामिल हैं:

सीने में जकड़न

सांस फूलना

चक्कर आना

थकान

दिल की धड़कन तेज़ या धड़कना

गंभीर मामलों में, यह हार्ट फेलियर तक बढ़ सकता है, जिससे पैरों में सूजन, आराम करते समय सांस फूलना और बहुत ज़्यादा थकान हो सकती है.