जैस्मिन भसीन को क्या हुआ? क्यों हुई थी दुबई हॉस्पिटल में एडमिट, जानिए अब कैसी है एक्ट्रेस की तबीयत?

दुबई में जन्मदिन मनाने गई जैस्मिन भसीन अचानक बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हुईं. टर्मिनल इलाइटिस से पीड़ित एक्ट्रेस ने हेल्थ अपडेट देते हुए बताया कि वह अब भारत लौट रही हैं.

टीवी की लोकप्रिय अभिनेत्री जैस्मिन भसीन के लिए 28 जून का दिन किसी बुरे सपने जैसा साबित हुआ. जैस्मिन अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए दुबई गई थीं, लेकिन वहां अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने से खुशियों का माहौल गम में बदल गया.

जन्मदिन बना अस्पताल का कमरा

जैस्मिन भसीन दुबई में अपने वेकेशन का आनंद ले रही थीं, तभी उन्हें पेट में असहनीय दर्द महसूस हुआ. स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें 'टर्मिनल इलाइटिस' नामक बीमारी से पीड़ित बताया. इस वजह से उनका पूरा बर्थडे प्लान चौपट हो गया और उन्हें अपना जन्मदिन अस्पताल के बिस्तर पर ही अली गोनी के साथ मनाना पड़ा.

डॉक्टर की सलाह को नजरअंदाज कर भारत लौटीं एक्ट्रेस

अब जैस्मिन ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो स्टोरी साझा की है, जिसमें उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की है. एक्ट्रेस ने बताया कि दुबई के डॉक्टरों ने उन्हें 'फिट टू फ्लाई' घोषित नहीं किया था और अस्पताल में ही रहने की सलाह दी थी. हालांकि, जैस्मिन ने विदेश में इलाज कराने के बजाय अपने देश लौटकर अपनों के बीच ठीक होने का फैसला किया.

फैंस के लिए लिखा भावुक संदेश

वीडियो में जैस्मिन ने अपने फैंस के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, "मैं जानती हूं कि आप सभी मेरी सेहत को लेकर चिंतित हैं. सच यह है कि मैं अभी पूरी तरह से खतरे से बाहर नहीं हूं, लेकिन मैं अपने देश लौट आई हूं." उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करने वाले सभी प्रशंसकों का शुक्रिया अदा किया है.

फैंस अभी भी एक्ट्रेस के जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं और उनके सोशल मीडिया पर लगातार प्यार और दुआएं भेज रहे हैं. हम भी जैस्मिन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं.

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