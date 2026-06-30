FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
रेलवे में नौकरी का सपना होगा पूरा! RRB कर रहा 6,557 पदों पर भर्ती, 10वीं पास से B.Tech तक के लिए सुनहरा मौका

रेलवे में नौकरी का सपना होगा पूरा! RRB कर रहा 6,557 पदों पर भर्ती, 10वीं पास से B.Tech तक के लिए सुनहरा मौका

जैस्मिन भसीन को क्या हुआ? क्यों हुई थी दुबई हॉस्पिटल में एडमिट, जानिए अब कैसी है एक्ट्रेस की तबीयत?

जैस्मिन भसीन को क्या हुआ? क्यों हुई थी दुबई हॉस्पिटल में एडमिट, जानिए अब कैसी है एक्ट्रेस की तबीयत?

डॉलर की बादशाहत के बीच भारत की बड़ी छलांग, टॉप 5 देशों में जमाई धाक; जानें आपकी जेब पर इसका सीधा असर

डॉलर की बादशाहत के बीच भारत की बड़ी छलांग, टॉप 5 देशों में जमाई धाक; जानें आपकी जेब पर इसका सीधा असर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर

वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हिंदी न्यूज़एंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

जैस्मिन भसीन को क्या हुआ? क्यों हुई थी दुबई हॉस्पिटल में एडमिट, जानिए अब कैसी है एक्ट्रेस की तबीयत?

दुबई में जन्मदिन मनाने गई जैस्मिन भसीन अचानक बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हुईं. टर्मिनल इलाइटिस से पीड़ित एक्ट्रेस ने हेल्थ अपडेट देते हुए बताया कि वह अब भारत लौट रही हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jun 30, 2026, 11:43 AM IST

जैस्मिन भसीन को क्या हुआ? क्यों हुई थी दुबई हॉस्पिटल में एडमिट, जानिए अब कैसी है एक्ट्रेस की तबीयत?

Image Credit: AI

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

टीवी की लोकप्रिय अभिनेत्री जैस्मिन भसीन के लिए 28 जून का दिन किसी बुरे सपने जैसा साबित हुआ. जैस्मिन अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए दुबई गई थीं, लेकिन वहां अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने से खुशियों का माहौल गम में बदल गया.

जन्मदिन बना अस्पताल का कमरा

जैस्मिन भसीन दुबई में अपने वेकेशन का आनंद ले रही थीं, तभी उन्हें पेट में असहनीय दर्द महसूस हुआ. स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें 'टर्मिनल इलाइटिस' नामक बीमारी से पीड़ित बताया. इस वजह से उनका पूरा बर्थडे प्लान चौपट हो गया और उन्हें अपना जन्मदिन अस्पताल के बिस्तर पर ही अली गोनी के साथ मनाना पड़ा.

डॉक्टर की सलाह को नजरअंदाज कर भारत लौटीं एक्ट्रेस

अब जैस्मिन ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो स्टोरी साझा की है, जिसमें उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की है. एक्ट्रेस ने बताया कि दुबई के डॉक्टरों ने उन्हें 'फिट टू फ्लाई' घोषित नहीं किया था और अस्पताल में ही रहने की सलाह दी थी. हालांकि, जैस्मिन ने विदेश में इलाज कराने के बजाय अपने देश लौटकर अपनों के बीच ठीक होने का फैसला किया.

फैंस के लिए लिखा भावुक संदेश

वीडियो में जैस्मिन ने अपने फैंस के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, "मैं जानती हूं कि आप सभी मेरी सेहत को लेकर चिंतित हैं. सच यह है कि मैं अभी पूरी तरह से खतरे से बाहर नहीं हूं, लेकिन मैं अपने देश लौट आई हूं." उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करने वाले सभी प्रशंसकों का शुक्रिया अदा किया है.
फैंस अभी भी एक्ट्रेस के जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं और उनके सोशल मीडिया पर लगातार प्यार और दुआएं भेज रहे हैं. हम भी जैस्मिन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement