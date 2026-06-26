Welcome To The Jungle Review: कॉमेडी, एक्शन और भरपूर मस्ती.. अक्षय कुमार की 'वेलकम 3' है फुल 'पैसा वसूल'; खूब आएगा मजा

'वेलकम टू द जंगल' का फुल रिव्यू: अक्षय कुमार और लंबी स्टारकास्ट से सजी यह फिल्म कॉमेडी का जबरदस्त डोज है. क्या यह पैसा वसूल एंटरटेनर है? जानें यहाँ पूरी कहानी.

कलाकार- अक्षय कुमार , सुनील शेट्टी , परेश रावल , अरशद वारसी , जैकी श्रॉफ , जॉनी लीवर , राजपाल यादव , दिशा पाटनी , जैकलीन फर्नांडिस , रवीना टंडन , लारा दत्ता और फरीदा जलाल

लेखक- दिवंगत नीरज वोरा (कहानी-स्क्रीनप्ले) और फरहाद सामजी (डायलॉग)

निर्देशक- अहमद खान

निर्माता- फिरोज ए. नाडियाडवाला , वेदांत विकास बाली और राकेश डांग

रिलीज- 26 जून 2026

रेटिंग- 3/5

बॉलीवुड में अक्सर मल्टीस्टारर फिल्में बनती हैं, लेकिन 'वेलकम टू द जंगल' का पोस्टर देखकर ही दिमाग में आता है- 'इतने सारे लोग, या कोई अवॉर्ड फंक्शन?' अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, जॉनी लीवर, राजपाल यादव से लेकर जैकी श्रॉफ तक- इतनी लंबी स्टारकास्ट देखकर लगता है कि निर्माताओं ने कास्टिंग डायरेक्टर से बस यही कहा होगा, 'जो सामने दिखे, सबको साइन कर लो.' लेकिन मजे की बात यह है कि यह भीड़ सिर्फ इकट्ठा नहीं है, बल्कि यह पूरी टोली अपना काम बखूबी करती है.

कहानी: पागलखाने से जंगल तक का सफर

फिल्म की कहानी एक रईस आदमी (जाकिर हुसैन) से शुरू होती है, जिस पर आयकर विभाग की गाज गिरने वाली है. समाधान निकलता है कि दो हजार करोड़ रुपये ऐसी फिल्म में लगा दो जो इतनी खराब हो कि पैसा डूब जाए और हिसाब साफ हो जाए. फिल्म की निर्माता (जैकलीन फर्नांडिस) खुद को नायिका बनाती है, ताकि फिल्म के फ्लॉप होने की संभावना 100 प्रतिशत रहे. शूटिंग के लिए जब पूरी टीम जंगल पहुंचती है, तो वहां असली आतंकी (जैकी श्रॉफ और टीम) उन्हें सेना समझ बैठते हैं. यहीं से फिल्म तर्क और गंभीरता को छोड़कर पूरी तरह पागलपन की पटरी पर दौड़ पड़ती है.

एक्टिंग: अक्षय का दबदबा और पुरानी केमिस्ट्री

अक्षय कुमार इस फिल्म के 'इंजन' हैं. कॉमेडी में उनका टाइमिंग आज भी बेमिसाल है. सुनील शेट्टी और परेश रावल की पुरानी केमिस्ट्री दर्शकों को खूब लुभाती है. जॉनी लीवर ने अपने अनुभव से छोटे सीन्स में भी जान फूंक दी है. हालांकि, फिल्म का सरप्राइज पैकेज 'फरीदा जलाल' हैं, जिन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग से सबको पीछे छोड़ दिया है. लारा दत्ता, दिशा पाटनी और रवीना टंडन फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाती हैं, जबकि रवीना और जैकी श्रॉफ अपने अंदाज से प्रभावित करते हैं.

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निर्देशन और स्क्रीनप्ले

अहमद खान ने समझदारी दिखाई कि उन्होंने फिल्म को कहीं भी गंभीर बनाने की कोशिश नहीं की. फिल्म का पहला हिस्सा बहुत तेजी से भागता है, जो दर्शकों को बांधे रखता है. हालांकि, दूसरा हिस्सा थोड़ा धीमा जरूर होता है, लेकिन आखिरी आधे घंटे का 'सिनेमाई हंगामा' सारी शिकायतों को भुला देता है.

संगीत और प्लस-माइनस पॉइंट्स

संगीत पूरी तरह मसालेदार है. ‘ऊंचा लंबा कद’ का नया वर्जन नॉस्टैल्जिया पैदा करता है.

पॉजिटिव: फिल्म का खुद पर हंसने का अंदाज और बॉलीवुड पर किया गया तंज.

नेगेटिव: सेना वाला ट्रैक थोड़ा जबरदस्ती का लगता है, और फिल्म की लंबाई (2 घंटे 45 मिनट) कभी-कभी महसूस होती है.

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