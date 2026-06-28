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प्रोमो में धूम, पर फिल्म से गायब! 'वेलकम टू द जंगल' से अचानक क्यों हटे संजय दत्त और राहुल देव?

'वेलकम टू द जंगल' से संजय दत्त, राहुल देव और कई कलाकार अचानक बाहर क्यों हुए? जानिए फिल्म से जुड़ी इस अनकही मिस्ट्री का सच.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 28, 2026, 07:37 AM IST

प्रोमो में धूम, पर फिल्म से गायब! 'वेलकम टू द जंगल' से अचानक क्यों हटे संजय दत्त और राहुल देव?

Image credit: AI

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अक्षय कुमार की बहुप्रतीक्षित कॉमेडी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' हाल ही में 26 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है और दर्शकों को इसका मजा भी आ रहा है. लेकिन इस फिल्म को लेकर एक ऐसा सवाल भी उठ रहा है जिसने फैंस को थोड़ा हैरान कर दिया है- आखिर फिल्म के अनाउंसमेंट वीडियो में दिखे कई कलाकार रिलीज हुई फिल्म में नजर क्यों नहीं आए..

प्रोमो में थी सितारों की फौज

जब फिल्म का पहला अनाउंसमेंट वीडियो जारी हुआ था, तो उसमें बॉलीवुड के कई बड़े नामों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था. टीजर में संजय दत्त, मीका सिंह, राहुल देव, इनामुल हक और शारिब हाश्मी जैसे कलाकार भी शामिल थे. फैंस को लगा था कि ये सभी एक बड़ी स्टारकास्ट का हिस्सा बनेंगे, लेकिन जब फिल्म पर्दे पर आई, तो इनमें से कई दिग्गज कलाकार गायब थे.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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कहां खो गए ये कलाकार?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, संजय दत्त जैसे बड़े स्टार्स ने फिल्म से अपना नाम वापस ले लिया था. हालांकि आधिकारिक तौर पर मेकर्स ने इनके बाहर होने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है, लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो शूटिंग में देरी और स्क्रिप्ट में बदलाव के कारण कई कलाकारों ने अपनी तारीखों (dates) को मैनेज करने में दिक्कत महसूस की, जिसके बाद वे प्रोजेक्ट से बाहर हो गए.

फिल्म में कौन-कौन है?

भले ही संजय दत्त और राहुल देव जैसे कलाकार इस फिल्म का हिस्सा न बन पाए हों, लेकिन फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, रवीना टंडन और फरीदा जलाल जैसे सितारों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है. दर्शक इन सभी की अदाकारी और कॉमिक टाइमिंग की खूब तारीफ कर रहे हैं.

अहमद खान के निर्देशन में बनी यह फिल्म अब सिनेमाघरों में दर्शकों का मनोरंजन कर रही है. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या मेकर्स भविष्य में कभी इन कलाकारों के फिल्म से बाहर होने की असल वजह साझा करेंगे.

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