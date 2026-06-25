12 घंटे में बिके 40K टिकट! 'वेलकम टू द जंगल' ने एडवांस बुकिंग से ही छाप लिए करोड़ों, अक्षय कुमार तोड़ेंगे 'धुरंधर 2' का रिकॉर्ड?

वेलकम टू द जंगल' ने रिलीज से पहले ही धूम मचा दी है! महज 12 घंटों में 40,000 टिकटों की बंपर बिक्री के साथ अक्षय कुमार की यह फिल्म नए कीर्तिमान रच रही है.

अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' कल यानी 26 जून को होगी रिलीज

गुरुवार सुबह 7:30 बजे तक फिल्म के लिए 6,253 शोज हुए बुक

12 घंटों में ही बिके 40,112 टिकट और ₹91.78 लाख की ग्रॉस कमाई

बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार अपनी 30 से अधिक सितारों वाली विशाल स्टार कास्ट के साथ शुक्रवार, 26 जून को 'वेलकम टू द जंगल' के रूप में एक धमाकेदार कॉमेडी लेकर आ रहे हैं. अक्षय कुमार स्टारर फिल्म की एडवांस बुकिंग भले ही थोड़ी देर से शुरू हुई हो, लेकिन दर्शकों का उत्साह रिकॉर्ड तोड़ रहा है. बुधवार शाम 7:30 बजे से शुरू हुई एडवांस बुकिंग ने महज 12 घंटों में ही बॉक्स ऑफिस पर हलचल मचा दी है.

एडवांस बुकिंग में दिखा 'जंगल' का क्रेज

Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार सुबह 7:30 बजे तक फिल्म के लिए 6,253 शोज तय किए गए हैं. शुरुआती 12 घंटों में ही 40,112 टिकट बिक चुके हैं, जिससे ₹91.78 लाख की ग्रॉस कमाई हो चुकी है. ब्लॉक सीटों को मिलाकर यह आंकड़ा ₹2.77 करोड़ तक पहुँच गया है. दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे महानगरों में फिल्म को लेकर जबरदस्त दीवानगी देखी जा रही है.

फिल्म की खासियत क्या है?

इस बार 'वेलकम' फ्रैंचाइजी में अक्षय कुमार और परेश रावल के साथ सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, दिशा पाटनी, लारा दत्ता, रवीना टंडन और जॉनी लीवर समेत 30 से ज्यादा कलाकार नजर आएंगे. हालांकि नाना पाटेकर और अनिल कपूर की कमी खलेगी, लेकिन मेकर्स ने 'उदय और मजनू' के भाइयों वाले किरदारों के जरिए उस नॉस्टैल्जिया को बरकरार रखने का प्रयास किया है.

क्या 'धुरंधर 2' का रिकॉर्ड टूट पाएगा?

अक्षय कुमार की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस ट्रेंड थोड़ा अलग रहता है. उनकी फिल्मों में ऑनसाइट बुकिंग का बड़ा योगदान होता है. 'भूत बंगला' की सफलता के बाद उम्मीद है कि 'वेलकम टू द जंगल' भी अपनी मास अपील के दम पर अच्छी शुरुआत करेगी. वहीं, धुरंधर 2 की बात करें तो सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, फ़िल्म ने एडवांस बुकिंग से बिना ब्लॉक सीटों के 42.71 करोड़ की कमाई कर ली थी. रिलीज से एक दिन पहले रणवीर सिंह की फिल्म के लिए 9 लाख टिकट से ज्यादा बिक्री हुई थी. ऐसे में, हम कह सकते हैं कि एडवांस बुकिंग के मामले में अभी भी अक्षय कुमार की फिल्म पीछे हैं. जानकारों का मानना है कि वेलकम टू द जंगल, पहले दिन ₹12 से ₹15 करोड़ की नेट ओपनिंग कर सकती है, और यदि वर्ड ऑफ माउथ सकारात्मक रहा, तो यह आंकड़ा ₹20 करोड़ तक जा सकता है.

पुरानी फ्रेंचाइजी और सफलता की उम्मीद

'वेलकम' (2007) और 'वेलकम बैक' (2015) दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था. अब 'वेलकम टू द जंगल' के पास बड़े बजट और शानदार स्टार कास्ट का फायदा है. बॉक्स ऑफिस पर अन्य फिल्मों की धीमी रफ्तार को देखते हुए, अक्षय कुमार के पास अपनी कॉमेडी के दम पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर देने का पूरा मौका है. अब सबकी नजरें शुक्रवार के फर्स्ट डे फर्स्ट शो पर टिकी हैं कि क्या यह फिल्म वास्तव में नए कीर्तिमान स्थापित करेगी या नहीं.

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