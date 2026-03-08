Welcome 4 Big Update: डॉक्टर घुंघरू के साथ फिर जमेगी महफिल, क्या मजनू भाई और उदय शेट्टी की होगी घर वापसी?

'वेलकम 4' की स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो चुका है, जिसमें उदय-मजनू और डॉक्टर घुंघरू की आइकॉनिक तिकड़ी फिर साथ दिखेगी या नहीं, इसको लेकर चर्चा भी तेज हो गई है. लोग कयास लगा रहे हैं कि इस बार कहानी पहले से कहीं ज्यादा अनोखी और मजेदार होगी. चलिए हम आपको वेलकम 4 के बड़े अपडेट बताते हैं.

Welcome 4 Big Update: कॉमेडी फिल्मों के शौकीनों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है. अभी 'वेलकम टू द जंगल' (वेलकम 3) सिनेमाघरों तक पहुंची भी नहीं है कि मेकर्स ने इसके अगले भाग यानी 'Welcome 4' की तैयारी तेज कर दी है. सबसे खास बात यह है कि इस बार फिल्म की जान माने जाने वाले तीनों पुराने दिग्गज कलाकार एक साथ पर्दे पर वापसी कर सकते हैं.

स्क्रिप्टिंग का काम एडवांस स्टेज पर

ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म निर्माता फिरोज ए. नाडियाडवाला और उनकी राइटर्स की टीम 'वेलकम 4' की कहानी पर दिन-रात काम कर रही है. खबर है कि फिल्म की स्क्रिप्ट अब एडवांस स्टेज पर पहुँच चुकी है. इस बार की कहानी को खास तौर पर अनिल कपूर (मजनू भाई), नाना पाटेकर (उदय शेट्टी) और परेश रावल (डॉक्टर घुंघरू) के किरदारों को ध्यान में रखकर बुना जा रहा है.

क्या होगी नई कहानी?

सूत्रों के अनुसार, 'वेलकम 4' की कहानी पिछली कड़ियों से बिल्कुल अलग और अनोखी होने वाली है. फिल्म में एक नहीं बल्कि कई ऐसे 'डॉन' नजर आएंगे, जो अपने अंडरवर्ल्ड के कामों से ज्यादा अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग और अनोखे अंदाज के लिए जाने जाएंगे. फिल्म में कॉमेडी के साथ-साथ ग्लैमर और एक्शन का तड़का भी भरपूर होगा.

फैंस की मुराद हुई पूरी

'वेलकम' के पहले दो पार्ट्स में उदय और मजनू भाई की केमिस्ट्री ने दर्शकों को लोटपोट कर दिया था. बीच में ऐसी खबरें आई थीं कि ये कलाकार फ्रेंचाइजी से अलग हो सकते हैं, जिससे फैंस काफी निराश थे. लेकिन अब इन तीनों आइकॉनिक किरदारों की वापसी की खबर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. डॉक्टर घुंघरू के रूप में परेश रावल का अंदाज एक बार फिर फिल्म की कॉमेडी में चार चाँद लगाएगा.

बड़े सितारों का लगेगा जमावड़ा

पहले की फिल्मों की तरह इस बार भी 'वेलकम 4' एक मल्टीस्टारर फिल्म होगी. इसमें बॉलीवुड के कई अन्य बड़े सितारे भी नजर आ सकते हैं, जिससे ह्यूमर और ग्लैमर का डोज डबल हो जाएगा. हालांकि, फिल्म की आधिकारिक घोषणा और रिलीज डेट का इंतजार अभी बाकी है, लेकिन स्क्रिप्टिंग की खबर ने फैंस के उत्साह को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है.

