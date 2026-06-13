जादुई दुनिया की सैर कराएंगी JioHotstar की ये 5 ट्रेंडिंग एनिमेटेड फिल्में, वीकेंड पर बच्चे भी हो जाएंगे खुश

Weekend Watch: जियोहॉटस्टार पर उपलब्ध बेहतरीन एनिमेटेड फिल्मों की सूची में 'हॉपर्स', 'जूटोपिया 2', 'आइस एज 3' आदि हैं, जो बच्चों और बड़ों के लिए वीकेंड पर देखने का परफेक्ट ऑप्शन हैं.

यदि आप एनीमेशन की जादुई दुनिया के शौकीन हैं और वीकेंड पर कुछ बेहतरीन देखना चाहते हैं, तो जियोहॉटस्टार आपकी पसंद का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है. यहाँ एनिमेटेड फिल्मों का एक शानदार कलेक्शन मौजूद है, जो न केवल बच्चों को मंत्रमुग्ध कर देगा, बल्कि बड़ों को भी अपने बचपन की याद दिला देगा. आइए, उन चुनिंदा फिल्मों पर एक नजर डालते हैं जो आजकल दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं.

हॉपर्स (Hoppers)

हाल ही में रिलीज हुई यह नई एनिमेटेड फिल्म दर्शकों का खूब ध्यान खींच रही है. इसमें जॉन हैम और बॉबी मोयनिहान जैसे जाने-माने कलाकारों ने अपनी आवाज दी है, जो इसे और भी दिलचस्प बनाता है.

जूटोपिया 2 (Zootopia 2)

अपने कॉमेडी-ड्रामा और बेहतरीन कहानी के लिए मशहूर यह फिल्म सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा में है. इसका पहला पार्ट लोगों को बहुत पसंद आया था, और सीक्वल भी मनोरंजन का भरपूर डोज लेकर आया है.

फ्रोजन (Frozen)

साल 2013 की यह म्यूजिकल एनिमेटेड फिल्म अपने गानों और भावनाओं के लिए जानी जाती है. क्रिस बक और जेनिफर ली द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक मस्ट-वॉच (Must-Watch) मूवी है.

आइस एज 3 (Ice Age 3)

साल 2009 की यह क्लासिक फिल्म एडवेंचर और कॉमेडी का एक बेहतरीन मिश्रण है. मैनी और सिड जैसे किरदारों का सफर आज भी दर्शकों को खूब हंसाता है.

अलादीन (Aladdin)

अगर आप एक जादुई दुनिया में खो जाना चाहते हैं, तो 2019 में आई 'अलादीन' आपके लिए सबसे सटीक चुनाव है. इसके म्यूजिकल सीन्स और शानदार विजुअल्स आपको फिल्म के अंत तक बांधे रखेंगे.

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