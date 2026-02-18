Weather Update Today: दिल्ली-NCR में फिर लौटेगी ठंड? बारिश और तेज हवाओं से लुढ़केगा पारा, जानें अगले 48 घंटों का हाल

Delhi Weather Report: दिल्ली में आज पश्चिमी विक्षोभ के चलते बादल छाए रहेंगे और तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने बारिश और प्रदूषण में सुधार को लेकर 'येलो अलर्ट' जारी किया है.

Delhi Weather Report: राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से समय से पहले महसूस हो रही गर्मी से आज थोड़ी राहत मिल सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज, बुधवार को दिल्ली का मिजाज पूरी तरह बदल जाएगा.

गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं

बुधवार सुबह से ही दिल्ली के आसमान में बादलों का डेरा रहेगा. विभाग का अनुमान है कि सुबह कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि दोपहर में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी, जिसके लिए प्रशासन ने 'येलो अलर्ट' जारी किया है.

तापमान में उतार-चढ़ाव

पिछले कुछ दिनों से दिल्ली का पारा सामान्य से काफी ऊपर बना हुआ है-

मंगलवार का हाल: न्यूनतम तापमान 12.4°C रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.4°C अधिक था. वहीं अधिकतम तापमान 30.9°C रहा, जो सामान्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है.

आज की राहत: आज होने वाली बारिश के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी, जिससे फरवरी की तपिश से थोड़ी राहत मिलेगी. हालांकि, वैज्ञानिकों का मानना है कि गुरुवार से पारा एक बार फिर चढ़ना शुरू हो जाएगा.

आगे कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार और शुक्रवार को आसमान साफ रहेगा, लेकिन रविवार और सोमवार को एक बार फिर बादलों की आवाजाही शुरू हो सकती है. फरवरी के अंत तक मौसम में इसी तरह के उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं.

