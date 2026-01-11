बर्फीली हवाओं का पहरा: पंजाब में 1.1 डिग्री तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड, दिल्ली-एनसीआर में शीतलहर का दोहरा अटैक

Delhi-NCR Weather Report: उत्तर भारत भीषण ठंड की चपेट में है. पंजाब में पारा 1.1°C तक गिरा, जबकि दिल्ली में मौसम विभाग ने दो दिनों का 'यलो अलर्ट' जारी कर कड़ाके की शीतलहर की चेतावनी दी है.

जनवरी का दूसरा सप्ताह उत्तर भारत के लिए हाड़ कंपाने वाली ठंड लेकर आया है. पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का सीधा असर अब मैदानी इलाकों में दिखने लगा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की शीतलहर और घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है.

दिल्ली में सीजन की सबसे सर्द सुबह

राजधानी दिल्ली में शनिवार की सुबह इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई. दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से लगभग 3 डिग्री नीचे गिरकर 4.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया. ठिठुरन को देखते हुए मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर के लिए अगले दो दिनों का 'यलो अलर्ट' जारी किया है. कोहरे की वजह से पालम और सफदरजंग हवाई अड्डों पर दृश्यता (Visibility) महज 50 मीटर तक रह गई, जिससे कई उड़ानों और रेल सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है.

पंजाब और हरियाणा में 'बर्फानी' ठंड

पंजाब के होशियारपुर में न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो पूरे राज्य में सबसे कम है. अमृतसर (1.3°C) और लुधियाना (5.0°C) जैसे शहर भी भीषण शीतलहर की गिरफ्त में हैं. वहीं, हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पारा 1.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है. मौसम विभाग के अनुसार, मेवात और अंबाला को छोड़कर हरियाणा के लगभग सभी जिलों में तापमान 5 डिग्री से नीचे बना हुआ है.

राजस्थान में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ीं

राजस्थान में भी सर्दी का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा है. गलन और शीतलहर के चलते प्रदेश के 26 जिलों में सोमवार तक अवकाश घोषित कर दिया गया है. जैसलमेर और सीकर जैसे जिलों में तापमान 2 से 3 डिग्री के बीच बना हुआ है. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में एक दर्जन जिलों में भारी शीतलहर की आशंका जताई है.

उत्तराखंड में सूखी ठंड और पाला

उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में फिलहाल बारिश या बर्फबारी के आसार नहीं हैं, लेकिन प्रदेश 'सूखी ठंड' की चपेट में है. पहाड़ों में रात के समय भारी पाला गिर रहा है, जिससे सड़कें फिसलन भरी हो गई हैं. मैदानी क्षेत्रों में सुबह और शाम घना कोहरा छाया रहता है.

मौसम विभाग की सलाह

IMD ने बुजुर्गों और बच्चों को सुबह की ठंड से बचने की सलाह दी है. अगले 48 घंटों तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में शीतलहर का प्रभाव बना रहेगा. घने कोहरे के कारण लंबी दूरी की ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 3 से 6 घंटे की देरी से चल रही हैं. उत्तर भारत में फिलहाल ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. बर्फीली हवाओं और कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है.

