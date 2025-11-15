FacebookTwitterYoutubeInstagram
प्रसार भारती के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म Waves ओटो ने हमेशा दर्शकों तक अर्थपूर्ण और प्रेरक भारतीय कहानियाँ पहुँचाने का प्रयास किया है. बाल दिवस 14 नवंबर के विशेष अवसर पर Waves OTT बच्चों की मासूमियत, साहस और भावनाओं को समर्पित मार्मिक तेलुगु फिल्म “LILY” का प्रीमियर करने जा रहा है.

ऋतु सिंह

Updated : Nov 15, 2025, 10:52 AM IST

बच्चों की मासूमियत और साहस को समर्पित फिल्म 'लिली' वेव्स ओटीटी पर रिलीज

film 'Lily' releases on Waves OTT

श्री शिवम् द्वारा निर्देशित और श्री कमदारी बाबू रेड्डी द्वारा निर्मित इस फिल्म में दिग्गज टॉलीवुड अभिनेता श्री शिवकृष्ण, बेबी नेहा, मास्टर वेदांत वर्मा और श्री राजवीर ने प्रमुख भूमिकाएँ निभाई हैं.

फिल्म लिली की क्या है कहानी

LILY एक छोटी बच्ची की कहानी है जिसकी मासूमियत और हिम्मत हर किसी का दिल जीत लेती है. भावनाओं से भरपूर कहानी और कलाकारों के प्रभावशाली अभिनय के कारण यह फिल्म इस बाल दिवस पर पूरे परिवार के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन जाती है.

5 भाषाओं में बनी है ये फिल्म

यह फिल्म Waves OTT पर हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम —पांच भाषाओं में उपलब्ध होगी, ताकि भारत सहित दुनिया भर के दर्शक इसे आसानी से देख सकें.

Waves OTT लगातार भारतीय भाषाओं, संस्कृतियों और सिनेमा की विविधता को प्रस्तुत करने वाले प्रमुख प्लेटफ़ॉर्म के रूप में उभर रहा है. फीचर फिल्मों से लेकर डॉक्यूमेंट्री और विशेष स्क्रीनिंग तक, यह मंच भारत की रचनात्मक उत्कृष्टता को वैश्विक दर्शकों तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है.

“LILY” के साथ Waves OTT एक बार फिर अपने मिशन को मजबूत करता है—भारत की कहानियाँ, भावनाएँ और प्रतिभा दुनिया तक पहुँचाना.

वेव्स ओटीटी के बारे में
प्रसार भारती का आधिकारिक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म वेव्स ओटीटी सिर्फ़ ऑडियो-वीडियो कंटेंट ही नहीं, बल्कि इससे कहीं अधिक अनुभव प्रदान करता है. प्लेटफ़ॉर्म पर 75 से अधिक टीवी चैनलों और दर्जनभर से ज़्यादा रेडियो चैनलों की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध है, जिससे दर्शकों को समाचार, मनोरंजन, संस्कृति और जानकारी का सहज एक्सेस मिलता है. फ़िल्मों, डॉक्यूमेंट्री, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और एक्सक्लूसिव ओरिजिनल्स की बढ़ती लाइब्रेरी के साथ वेव्स ओटीटी भारत की असल भावना को दुनिया तक पहुँचाने और सभी आयु वर्ग के दर्शकों को उच्च-गुणवत्ता वाला, सहज उपलब्ध कंटेंट प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है.

