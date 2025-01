Ajith Accident Video: साउथ इंडियन फिल्म एक्टर अजीत कुमार (Ajith Kumar) का मंगलवार को दुबई में एक्सीडेंट हो गया है. एक्टर अजीत कुमार दुबई में रेसिंग कार ड्राइवर के तौर पर पहुंचे हुए हैं, जहां वे दुबई 24 आवर्स रेस (24H Dubai 2025 Race) में भाग ले रहे हैं. मंगलवार को उनकी पोर्श कार (Porsche Race Car) प्रैक्टिस सेशन के दौरान स्लिप होकर ट्रैक के बराबर में लगे बैरियर में घुस गई. यह घटना उस समय हुई, जब 6 घंटे लंबे एंड्यूरेंस टेस्ट सेशन के खत्म होने में महज कुछ मिनट का समय ही बाकी था. सेफ्टी कार तत्काल मौके पर पहुंच गई और अजीत कुमार को कार में से निकाल लिया गया. अजीत कुमार की कार के एक्सीडेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो गया है, जिसे देखकर उनके फैंस उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता में हैं. हालांकि अजीत कुमार इस एक्सीडेंट में पूरी तरह स्वस्थ बताए जा रहे हैं.

180 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रही थी कार

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में अजीत कुमार की सफेद-लाल रंग के डबल कलर वाली पोर्श स्पोर्ट्स कार तेज गति से आते हुए अचानक ट्रैक से स्लिप होती दिख रही है. कार सीधे ट्रैक के बराबर में लगे बैरियर में घुस जाती है, जिससे कार के इंजन वाले हिस्से के एक साइड से चिथड़े उड़ते हुए दिख रहे हैं. हालांकि कार टकराने के बाद वापस मुंह मोड़कर खड़ी हो जाती है. मौके पर तत्काल सेफ्टी कार पहुंचती हुई दिखती है, जिसमें से निकले लोग कार के अंदर से अजीत कुमार को रेस्क्यू करते हुए दिख रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह हादसा जिस समय हुआ, तब अजीत कुमार की कार 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रही थी.

{ 💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔 }



From The Bottom Of Our Hearts, We, Your Fans, Wish You a Safe Racing journey, Chief.



Your Safety and Health Mean More Than Anything to Us. May God be with you always 🙏🏻#AjithKumar pic.twitter.com/vtkR4wCETI