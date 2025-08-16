War VS Coolie: दूसरे दिन ऋतिक की फिल्म वॉर 2 ने की इतनी कमाई, रजनीकांत की कुली को कड़ी टक्कर

Hrithik Roshan की War 2 और Rajinikanth की Coolie का बॉक्स ऑफिस क्लैश 14 अगस्त को रिलीज़ के साथ शुरू हुआ, जानें किसने की कितनी कमाई और किस फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मारी बाज़ी..

बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की इस साल की सबसे बड़ी फ़िल्में सुपरस्टार रजनीकांत की कुली और बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन की वॉर 2 के बीच सबसे बड़ा क्लैश देखने को मिल रहा है. दोनों फ़िल्में 14 अगस्त को एक साथ रिलीज़ हुईं और बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त टक्कर दे रही हैं, बता दें कि वॉर 2 ने दूसरे ही दिन कलेक्शन के मामले में कुली को पीछे छोड़ दिया. आइए जानते हैं Hrithik Roshan की फिल्म वॉर 2 ने कितनी कमाई की है..

वॉर 2 ने दिखाई बेहतरीन ग्रोथ

रिलीज़ के दिन यानी 14 अगस्त को कुली ने वॉर 2 को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन 15 अगस्त को वॉर 2 ने अपनी ओपनिंग से कहीं ज़्यादा कलेक्शन किया. दर्शकों ने इसे यूनिवर्स ब्रांड की पहली पसंद बना दिया. खासकर हिंदी बेल्ट और मल्टीप्लेक्स में फ़िल्म ने शानदार ग्रोथ दिखाई.

400 करोड़ के भारी-भरकम बजट से बनी वॉर 2 ने पहले दिन 51 करोड़ की कमाई कर दमदार ओपनिंग की, जबकि दूसरे दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार करते हुए बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए. इससे साफ़ है कि दर्शक वॉर 2 को कुली से ज़्यादा पसंद कर रहे हैं.

रजनीकांत की कुली रह गई पीछे

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत की कुली ने साउथ में बेहतरीन पहचान बनाई, लेकिन नॉर्थ और हिंदी बेल्ट में यह वॉर 2 से पीछे रह गई. पहले दिन 65 करोड़ कमाने वाली इस फ़िल्म ने वर्ल्डवाइड 150 करोड़ की कमाई की. कुली भी वॉर 2 को कड़ी टक्कर दे रही है और दर्शक बेसब्री से देखना चाहते हैं कि यह फ़िल्म कब 200 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी.

ट्रेड एनालिस्ट्स का क्या है कहना?

ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि यह क्लैश अभी खत्म नहीं हुआ है. जहां वॉर 2 को हिंदी बेल्ट में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, वहीं कुली को साउथ में दर्शकों का अपार प्यार मिल रहा है. आगे का खेल पूरी तरह पब्लिक वर्ड ऑफ माउथ पर निर्भर करेगा.

