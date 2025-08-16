'Add DNA as a Preferred Source'
Twitter
Advertisement
Headlines

औकात में रहो..’ जावेद अख्तर को किस पर आया इतना गुस्सा? अपनी ही पोस्ट पर लिख दिया कुछ ऐसा

कृष्ण भक्ति में लीन होकर इन बड़े अफसरों ने त्याग दी वर्दी! लिस्ट में IG-DIG भी शामिल

'कुत्ता खाकर भौंक रहा है...' इरफान पठान ने शाहिद अफरीदी मुंह पर बोल दी थी ये बात, खुद किया खुलासा

War VS Coolie: दूसरे दिन ऋतिक की फिल्म वॉर 2 ने की इतनी कमाई, रजनीकांत की कुली को कड़ी टक्कर

'लड़ाई करवाओगे क्या...' विराट या धोनी कौन है फेवरेट? दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने दिया जवाब

भारत-पाक विभाजन पर NCERT के नए मॉड्यूल से मचा सियासी संग्राम, बंटवारे के लिए जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन जिम्मेदार

Viksit Bharat Rozgar Yojana: पहली नौकरी करने जा रहे हैं Join? सरकार देगी 15,000 रुपये, जानें कैसे करें आवेदन

ये 5 फूड्स दिमाग को कर देते हैं कुंद, डॉक्टर ने बताया Mental Health के लिए हैं खतरनाक

पॉटी सूटकेस से न्यूक्लियर ब्रीफ़केस तक, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा बेड़े में क्या कुछ रहता है शामिल

KBC 17: इन सवालों का जवाब देकर इंडियन आर्म्ड फ़ोर्स की शेरनियों ने जीते 25 लाख, आपको कितने के जवाब मालूम हैं?

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
औकात में रहो..’ जावेद अख्तर को किस पर आया इतना गुस्सा? अपनी ही पोस्ट पर लिख दिया कुछ ऐसा

औकात में रहो..’ जावेद अख्तर को किस पर आया इतना गुस्सा? अपनी ही पोस्ट पर लिख दिया कुछ ऐसा

'कुत्ता खाकर भौंक रहा है...' इरफान पठान ने शाहिद अफरीदी मुंह पर बोल दी थी ये बात, खुद किया खुलासा

'कुत्ता खाकर भौंक रहा है...' इरफान पठान ने शाहिद अफरीदी मुंह पर बोल दी थी ये बात, खुद किया खुलासा

War VS Coolie: दूसरे दिन ऋतिक की फिल्म वॉर 2 ने की इतनी कमाई, रजनीकांत की कुली को कड़ी टक्कर

War VS Coolie: दूसरे दिन ऋतिक की फिल्म वॉर 2 ने की इतनी कमाई, रजनीकांत की कुली को कड़ी टक्कर

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
कृष्ण भक्ति में लीन होकर इन बड़े अफसरों ने त्याग दी वर्दी! लिस्ट में IG-DIG भी शामिल

कृष्ण भक्ति में लीन होकर इन बड़े अफसरों ने त्याग दी वर्दी! लिस्ट में IG-DIG भी शामिल

ये 5 फूड्स दिमाग को कर देते हैं कुंद, डॉक्टर ने बताया Mental Health के लिए हैं खतरनाक

ये 5 फूड्स दिमाग को कर देते हैं कुंद, डॉक्टर ने बताया Mental Health के लिए हैं खतरनाक

ये 5 गलतियां क्रेडिट स्कोर खराब करती हैं और लोन पाना होगा नामुमकिन, जानें इनसे कैसे सही करें CIBIL score

ये 5 गलतियां क्रेडिट स्कोर खराब करती हैं और लोन पाना होगा नामुमकिन, जानें इनसे कैसे सही करें CIBIL score

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

War VS Coolie: दूसरे दिन ऋतिक की फिल्म वॉर 2 ने की इतनी कमाई, रजनीकांत की कुली को कड़ी टक्कर

Hrithik Roshan की War 2 और Rajinikanth की Coolie का बॉक्स ऑफिस क्लैश 14 अगस्त को रिलीज़ के साथ शुरू हुआ, जानें किसने की कितनी कमाई और किस फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मारी बाज़ी..

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 16, 2025, 04:59 PM IST

War VS Coolie: दूसरे दिन ऋतिक की फिल्म वॉर 2 ने की इतनी कमाई, रजनीकांत की कुली को कड़ी टक्कर

TRENDING NOW

बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की इस साल की सबसे बड़ी फ़िल्में सुपरस्टार रजनीकांत की कुली और बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन की वॉर 2 के बीच सबसे बड़ा क्लैश देखने को मिल रहा है. दोनों फ़िल्में 14 अगस्त को एक साथ रिलीज़ हुईं और बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त टक्कर दे रही हैं, बता दें कि वॉर 2 ने दूसरे ही दिन कलेक्शन के मामले में कुली को पीछे छोड़ दिया. आइए जानते हैं Hrithik Roshan की फिल्म वॉर 2 ने कितनी कमाई की है..

वॉर 2 ने दिखाई बेहतरीन ग्रोथ

रिलीज़ के दिन यानी 14 अगस्त को कुली ने वॉर 2 को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन 15 अगस्त को वॉर 2 ने अपनी ओपनिंग से कहीं ज़्यादा कलेक्शन किया. दर्शकों ने इसे यूनिवर्स ब्रांड की पहली पसंद बना दिया. खासकर हिंदी बेल्ट और मल्टीप्लेक्स में फ़िल्म ने शानदार ग्रोथ दिखाई.

400 करोड़ के भारी-भरकम बजट से बनी वॉर 2 ने पहले दिन 51 करोड़ की कमाई कर दमदार ओपनिंग की, जबकि दूसरे दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार करते हुए बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए. इससे साफ़ है कि दर्शक वॉर 2 को कुली से ज़्यादा पसंद कर रहे हैं.

रजनीकांत की कुली रह गई पीछे

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत की कुली ने साउथ में बेहतरीन पहचान बनाई, लेकिन नॉर्थ और हिंदी बेल्ट में यह वॉर 2 से पीछे रह गई. पहले दिन 65 करोड़ कमाने वाली इस फ़िल्म ने वर्ल्डवाइड 150 करोड़ की कमाई की. कुली भी वॉर 2 को कड़ी टक्कर दे रही है और दर्शक बेसब्री से देखना चाहते हैं कि यह फ़िल्म कब 200 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी.

ट्रेड एनालिस्ट्स का क्या है कहना?

ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि यह क्लैश अभी खत्म नहीं हुआ है. जहां वॉर 2 को हिंदी बेल्ट में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, वहीं कुली को साउथ में दर्शकों का अपार प्यार मिल रहा है. आगे का खेल पूरी तरह पब्लिक वर्ड ऑफ माउथ पर निर्भर करेगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Uttar Pradesh By Polls 2024: सपा लाई Akhilesh Yadav का ऐसा पोस्टर, जिसे बताया CM Yogi के ‘बटेंगे तो कटेंगे’ का जवाब
सपा लाई Akhilesh Yadav का ऐसा पोस्टर, जिसे बताया CM Yogi के ‘बटेंगे तो कटेंगे’ का जवाब
क्यों पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक होता है Stroke का खतरा? जानें कारण
क्यों पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक होता है Stroke का खतरा? जानें कारण
Maharashtra: 'सलिल बनाम अनिल', पिता-पुत्र के बीच दुविधा में वोटर्स, NCP ने 'हमनाम' प्रत्याशी उतारकर बिगाड़े सारे समीकरण
Maharashtra: 'सलिल बनाम अनिल', पिता-पुत्र के बीच दुविधा में वोटर्स, NCP ने 'हमनाम' प्रत्याशी उतारकर बिगाड़े सारे समीकरण
Govardhan Puja 2024 Date : आज की जाएगी गोवर्धन पूजा, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त से लेकर इसका महत्व
आज की जाएगी गोवर्धन पूजा, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त से लेकर इसका महत्व
Reliance Retail News: मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने बनाया मास्टर प्लान, अब रिलायंस रिटेल छुएगा आसमान
Reliance Retail News: मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने बनाया मास्टर प्लान, अब रिलायंस रिटेल छुएगा आसमान
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कृष्ण भक्ति में लीन होकर इन बड़े अफसरों ने त्याग दी वर्दी! लिस्ट में IG-DIG भी शामिल
कृष्ण भक्ति में लीन होकर इन बड़े अफसरों ने त्याग दी वर्दी! लिस्ट में IG-DIG भी शामिल
ये 5 फूड्स दिमाग को कर देते हैं कुंद, डॉक्टर ने बताया Mental Health के लिए हैं खतरनाक
ये 5 फूड्स दिमाग को कर देते हैं कुंद, डॉक्टर ने बताया Mental Health के लिए हैं खतरनाक
ये 5 गलतियां क्रेडिट स्कोर खराब करती हैं और लोन पाना होगा नामुमकिन, जानें इनसे कैसे सही करें CIBIL score
ये 5 गलतियां क्रेडिट स्कोर खराब करती हैं और लोन पाना होगा नामुमकिन, जानें इनसे कैसे सही करें CIBIL score
कम उम्र में ही अमीर बन जाते हैं इस मूलांक के लोग, अमीरों की लिस्ट में होते हैं शुमार
कम उम्र में ही अमीर बन जाते हैं इस मूलांक के लोग, अमीरों की लिस्ट में होते हैं शुमार
Blood Sugar Sign: कंधे में दर्द से लेकर चेहरे के ये निशान बताते हैं ब्लड शुगर बढ़ रहा है, डायबिटीज का है ये शुरुआती संकेत
कंधे में दर्द से लेकर चेहरे के ये निशान बताते हैं ब्लड शुगर बढ़ रहा है, डायबिटीज का है ये शुरुआती संकेत
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE