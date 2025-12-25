FacebookTwitterYoutubeInstagram
Vrusshabha Movie Review: ‘वृषभ’ एक पौराणिक कथा जो रिश्तों की गहराई से दिल जीतती है, विरासत जब बोझ नहीं जिम्मेदारी बनती है

कार्तिक आर्यन से लेकर 'नसीब अपना-अपना' की चंदा तक, सेलेब्स ने ऐसे मनाया क्रिसमस

रूहानी कशमकश और आधुनिक प्रेम का बेहतरीन कोलाज है ‘तू मेरी मैं तेरा...’

भव्य सेट्स और फैंटेसी के शोर से अलग ‘वृषभ’ भावनाओं और रिश्तों की गहराई से दर्शकों को जोड़ती है. मोहनलाल और समरजीत लंकेश के सशक्त अभिनय के साथ यह फिल्म विरासत, जिम्मेदारी और आंतरिक संघर्ष की एक मानवीय कहानी बनकर सामने आती है, जो भीतर तक असर छोड़ती है.

Pragya Bharti

Updated : Dec 25, 2025, 01:56 PM IST

Vrusshabha Movie Review: ‘वृषभ’ एक पौराणिक कथा जो रिश्तों की गहराई से दिल जीतती है, विरासत जब बोझ नहीं जिम्मेदारी बनती है
फिल्म: ‘वृषभ’
निर्देशक: नंदा किशोर
निर्माता: शोभा कपूर, एकता आर. कपूर, सी.के. पद्मा कुमार, वरुण माथुर, सौरभ मिश्रा, अभिषेक एस. व्यास, प्रवीर सिंह, विशाल गुरनानी, जूही पारेख मेहता
कलाकार: मोहनलाल, समरजीत लंकेश, रागिनी द्विवेदी, नयन सारिका, अजय, नेहा सक्सेना.
★★★★ 4/5

‘वृषभ’ एक ऐसी पौराणिक फैंटेसी फिल्म है, जो अपने भव्य कैनवास के बावजूद भावनात्मक ईमानदारी को सबसे आगे रखती है. यह फिल्म केवल विशाल सेट्स, एक्शन सीक्वेंस या वीएफएक्स के भरोसे नहीं चलती, बल्कि अपनी कहानी और कलाकारों के अभिनय के दम पर दर्शकों को बांधे रखती है.

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म की कथा विरासत, जिम्मेदारी और आंतरिक संघर्ष जैसे विषयों को छूती है. इसे किसी भारी-भरकम मिथकीय शब्दावली या जटिल कथानक में नहीं बांधा गया, बल्कि रिश्तों और भावनात्मक टकराव के जरिए आगे बढ़ाया गया है. यही वजह है कि ‘वृषभ’ दर्शकों को केवल एक फैंटेसी फिल्म नहीं, बल्कि एक मानवीय कहानी की तरह महसूस होती है.
मोहनलाल अपने किरदार में गहराई और ठहराव लेकर आते हैं. उनका अभिनय शोर नहीं करता, बल्कि अनुभव और संयम के साथ आगे बढ़ता है. कई दृश्य ऐसे हैं जहां संवादों से ज्यादा उनका भाव और आंखों की भाषा असर छोड़ती है. वह फिल्म को भावनात्मक रूप से संतुलित रखते हैं और कहानी को विश्वसनीय बनाते हैं.

इस फिल्म की अहम कड़ी हैं समरजीत लंकेश

समरजीत लंकेश इस फिल्म की सबसे अहम कड़ी साबित होते हैं. यह उनकी अब तक की सबसे बड़ी पैन-इंडिया पहचान कही जा सकती है. वह अपने किरदार में पूरी मजबूती के साथ नजर आते हैं. भावनात्मक दृश्यों में उनकी सहजता और गंभीरता साफ दिखाई देती है. मोहनलाल जैसे दिग्गज अभिनेता के सामने खड़े होकर संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन समरजीत इसमें सफल रहते हैं.

Vrushaabha movie review
जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, भावनात्मक दबाव बढ़ता जाता है. किरदारों के फैसले कहानी की दिशा तय करते हैं और यहीं फिल्म का ड्रामा सबसे ज्यादा असर करता है. यह ड्रामा चीखता नहीं, बल्कि धीरे-धीरे भीतर उतरता है.

‘वृषभ’ फिल्म के कलाकार

सहायक कलाकार भी अपनी भूमिकाओं में ईमानदार नजर आते हैं. रागिनी द्विवेदी, नयन सारिका, अजय और नेहा सक्सेना फिल्म के माहौल को मजबूती देते हैं. तकनीकी रूप से फिल्म संतुलित है. बैकग्राउंड स्कोर भावनात्मक दृश्यों को और प्रभावी बनाता है, बिना उन पर हावी हुए.
कुल मिलाकर, ‘वृषभ’ उन दर्शकों के लिए है जो केवल एक्शन नहीं, बल्कि भावना, अभिनय और रिश्तों से जुड़ी कहानी देखना चाहते हैं. यह फिल्म अपनी आत्मा के दम पर याद रह जाती है.

