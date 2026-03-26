पहलगाम अटैक की चीख-पुकार पर बनेगी फिल्म! भूषण कुमार-विवेक अग्निहोत्री ला रहे हैं Operation Sindoor, जल्द दिखेगी उस खौफनाक मंजर की पूरी कहानी

Operation Sindoor: विवेक अग्निहोत्री और भूषण कुमार ने फिल्म 'ऑपरेशन सिंदूर' की आधिकारिक घोषणा की. यह फिल्म पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में की गई 'डीप स्ट्राइक्स' की अनकही कहानी दिखाएगी.

भारतीय सिनेमा में कड़वे सच और ऐतिहासिक घटनाओं को बेबाकी से पेश करने वाले निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने एक बार फिर बड़े धमाके की तैयारी कर ली है. गुरुवार को विवेक अग्निहोत्री और टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार ने अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का आधिकारिक एलान किया. यह फिल्म भारतीय सेना के अदम्य साहस और रणनीतिक कौशल की वह कहानी है, जो अब तक आम जनता की पहुंच से दूर रही है.

लेफ्टिनेंट जनरल के.जे.एस. ढिल्लों की किताब पर आधारित

विवेक अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि यह फिल्म लेफ्टिनेंट जनरल के.जे.एस. 'टाइनी' ढिल्लों की प्रसिद्ध पुस्तक 'ऑपरेशन सिंदूर: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज़ डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान' पर आधारित है. यह कहानी पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और पाक-अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर की गई भारत की सैन्य कार्रवाई के इर्द-गिर्द तैयार हुई है.

न्यूक्लियर झूठ का पर्दाफाश और जमीनी रिसर्च

फिल्म के बारे में बात करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' ने उपमहाद्वीप में सुरक्षा की परिभाषा बदल दी और पाकिस्तान के 'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' के झूठ को दुनिया के सामने उजागर किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह फिल्म केवल शोर मचाने के लिए नहीं, बल्कि तथ्यों और स्पष्टता के साथ सच्चाई का सामना करने के लिए बनाई जा रही है. फिल्म की पटकथा को भारतीय सशस्त्र बलों की विभिन्न विंग्स के सहयोग से की गई गहरी जमीनी रिसर्च के आधार पर तैयार किया गया है.

निर्देशक का दृष्टिकोण: असहज लेकिन जरूरी सच

विवेक अग्निहोत्री का मानना है कि ऐसी कहानियां बताई जानी चाहिए जो सुनने में भले ही थोड़ी असहज लगें, लेकिन राष्ट्र के लिए बेहद जरूरी हैं. उनका मकसद सिर्फ यह दिखाना नहीं है कि 'क्या' हुआ था, बल्कि यह समझाना है कि भारतीय सेना ने उस मिशन को 'कैसे' और 'क्यों' अंजाम दिया. यह फिल्म एक रोमांचक सिनेमाई अनुभव के साथ-साथ बहादुरी और पेशेवर सैन्य रवैये का दस्तावेज होगी.

निर्माण और निर्देशन

इस फिल्म का निर्माण टी-सीरीज और 'आई एम बुद्धा प्रोडक्शन' के बैनर तले किया जाएगा. निर्देशन की कमान खुद विवेक अग्निहोत्री संभालेंगे. हालांकि, अभी तक फिल्म की स्टारकास्ट और रिलीज की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इस घोषणा ने सिनेमा प्रेमियों और देशभक्तों के बीच भारी उत्सुकता पैदा कर दी है.

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