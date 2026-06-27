Katrina Kaif-Vicky Kaushal Son: किसकी तरह दिखता है विहान? दादा शाम कौशल ने बताई सच्चाई, बेटे-बहू पर भी लुटाया प्यार

Vicky-Katrina Son Vihaan: विक्की कौशल और कटरीना कैफ के बेटे विहान के बारे में बताते हुए दादा शाम कौशल ने बताया कि आखिर विहान किसकी तरह दिखता है. पढ़ें, बेटे और बहू पर क्या बोले शाम.

बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा कपल विक्की कौशल और कटरीना कैफ के घर जब नन्हे मेहमान विहान का आगमन हुआ, तो फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. नवंबर 2025 में माता-पिता बने इस स्टार कपल ने अभी तक अपने बेटे विहान का चेहरा दुनिया से छिपाकर रखा है. फैंस विहान की एक झलक पाने के लिए बेताब हैं, और ऐसे में दादाजी शाम कौशल का बयान हर किसी का ध्यान खींच रहा है.

विहान किसकी तरह दिखता है?

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान स्टंट डायरेक्टर शाम कौशल ने अपने पोते विहान को लेकर बड़ा खुलासा किया. शाम कौशल ने बताया कि विहान की शक्ल काफी हद तक विक्की कौशल से मिलती है. पोते के प्रति अपना प्यार जाहिर करते हुए उन्होंने कहा, "विहान ने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी है. वह बेहद प्यारा है और उसके साथ समय बिताना मेरे लिए सुकून जैसा है."

वीडियो कॉल का सहारा

शाम कौशल ने बताया कि अपने व्यस्त शेड्यूल के कारण अगर वह विहान से मिल नहीं पाते, तो वे वीडियो कॉल के जरिए ही सही, पर उससे बात जरूर कर लेते हैं. उन्होंने कहा कि विहान को देखकर वे भगवान का जितना शुक्रिया अदा करें, कम है.

बहू कटरीना और बेटे विक्की की तारीफ

केवल पोते ही नहीं, शाम कौशल ने विक्की और कटरीना की परवरिश और उनके व्यवहार की भी जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, "मैं खुद को खुशनसीब मानता हूं कि मुझे ऐसे बच्चे मिले जो मेरा इतना सम्मान करते हैं. मेरी बहू कटरीना भी बहुत अच्छी है. मैं अपनी इस खुशहाल दुनिया के लिए ईश्वर का आभारी हूं."

शादी से लेकर विहान के जन्म तक का सफर

विक्की कौशल और कटरीना कैफ ने 9 दिसंबर 2021 को राजस्थान में शाही अंदाज में शादी की थी. शादी के चार साल बाद, 7 नवंबर 2025 को कपल के जीवन में विहान का आगमन हुआ. कपल ने सोशल मीडिया पर इस खुशी को साझा किया था और 7 जनवरी को आधिकारिक तौर पर अपने बेटे का नाम 'विहान' रखने की घोषणा की थी.

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