वेनेजुएला की इन 'ब्यूटी पावरहाउस' को पछाड़ सुष्मिता-लारा ने रचा था इतिहास, पढ़िए दो-दो भारतीय मिस यूनिवर्स की वो अनसुनी कहानी

जानें कैसे सुष्मिता सेन और लारा दत्ता ने वेनेजुएला के 'ब्यूटी पावरहाउस' को पछाड़कर विश्व मंच पर इतिहास रचा. पढ़िए इन दो भारतीय मिस यूनिवर्स की संघर्ष भरी अनसुनी कहानी.

ब्यूटी पेजेंट्स की दुनिया में वेनेजुएला को 'ब्यूटी फैक्ट्री' या 'पावरहाउस' कहा जाता है. वहां की सुंदरियों को बचपन से ही मिस यूनिवर्स बनने के लिए कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वे इस मंच की सबसे मजबूत दावेदार मानी जाती हैं. लेकिन भारत की दो बेटियों, सुष्मिता सेन और लारा दत्ता ने अपनी बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास से इस वर्चस्व को न केवल चुनौती दी, बल्कि पछाड़कर इतिहास भी रचा.

सुष्मिता सेन को टक्कर देने वाली वेनेजुएला की वो सुंदरी कौन?

वर्ष 1994 का साल भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है. फिलीपींस में आयोजित मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में सुष्मिता सेन ने अपनी बेबाक मुस्कान और जवाबों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था. उस फाइनल मुकाबले में सुष्मिता के सामने वेनेजुएला की बेहद मजबूत दावेदार 'मिनोरका मर्काडो' थीं. सुष्मिता ने अपने आत्मविश्वास से वेनेजुएला की इस सुंदरी को पछाड़कर पहली बार भारत के लिए मिस यूनिवर्स का ताज जीता और दुनिया को बता दिया कि भारतीय सुंदरता सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि विचारों से भी समृद्ध है.

लारा दत्ता का भी वेनेजुएला के मॉडल से हुआ था टक्कर

सुष्मिता के छह साल बाद, वर्ष 2000 में लारा दत्ता ने एक बार फिर भारत को गौरव दिलाने का बीड़ा उठाया. साइप्रस में हुई इस प्रतियोगिता में लारा दत्ता की टक्कर वेनेजुएला की क्लाउडिया मोरेनो से थी. क्लाउडिया उस समय प्रतियोगिता की सबसे बड़ी दावेदारों में से एक थीं, जो अंत में फर्स्ट रनर-अप रहीं. लारा का आत्मविश्वास और 'क्विज़ राउंड' में दिया गया उनका सटीक जवाब आज भी मिसाल माना जाता है. लारा की इस ऐतिहासिक जीत ने साबित कर दिया कि भारत, वेनेजुएला जैसी ब्यूटी महाशक्तियों को टक्कर देने में पूरी तरह सक्षम है.

भारत के लिए यह जीत क्यों खास थी?

सुष्मिता और लारा की ये जीतें केवल दो ताज नहीं थीं, बल्कि ये भारतीय नारी की बढ़ती वैश्विक शक्ति का प्रतीक थीं. उस दौर में जब वेनेजुएला की सुंदरियां खिताबों पर एकछत्र राज कर रही थीं, इन दोनों सितारों ने साबित किया कि बिना किसी 'प्रोफेशनल ब्यूटी फैक्ट्री' की ट्रेनिंग के भी, भारतीय बेटियां अपनी सहजता और ज्ञान के बल पर दुनिया की सबसे खूबसूरत और बुद्धिमान महिलाओं में गिनी जा सकती हैं.

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