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No Entry 2 का हिस्सा नहीं बनेंगे Varun Dhawan? तो कौन लेगा एक्टर की जगह

No Entry 2 Update: वरुण धवन ने कथित तौर पर 'नो एंट्री 2' से किनारा कर लिया है, जिससे फिल्म का भविष्य अधर में लटक गया है. अब इस फिल्म का स्टार कौन बनेगा, चलिए हम आपको बताते हैं.

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Pragya Bharti

Updated : May 14, 2026, 08:01 AM IST

No Entry 2 का हिस्सा नहीं बनेंगे Varun Dhawan? तो कौन लेगा एक्टर की जगह
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No Entry 2 Update: बॉलीवुड की सबसे चर्चित कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'नो एंट्री' का सीक्वल पिछले काफी समय से सुर्खियों में है. हाल ही में आई खबरों ने फैंस को हैरान कर दिया है कि वरुण धवन, जिन्हें इस फिल्म के लिए मुख्य कलाकार के रूप में देखा जा रहा था, अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं होंगे. चर्चा है कि वरुण ने 'नो एंट्री 2' से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, जिसके बाद फिल्म के निर्माण पर ब्रेक लगने की खबरें आ रही हैं.

क्यों पीछे हटे वरुण धवन?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वरुण धवन ने अपनी अन्य फिल्मों की शूटिंग और डेट्स की व्यस्तता के कारण इस फिल्म से अलग होने का फैसला किया है. इसके अलावा, कुछ सूत्रों का यह भी कहना है कि स्क्रिप्ट और फिल्म की दिशा को लेकर चल रही देरी की वजह से वरुण ने अन्य प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता देना बेहतर समझा. वरुण के इस फैसले ने निर्माता बोनी कपूर की मुश्किलों को बढ़ा दिया है, क्योंकि अर्जुन कपूर और दिलजीत दोसांझ के साथ वरुण की तिकड़ी इस सीक्वल का मुख्य आकर्षण मानी जा रही थी.

अब कौन होगा फिल्म का हिस्सा?

वरुण धवन के बाहर होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनकी जगह कौन लेगा? फिलहाल मेकर्स ने किसी नए नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन बॉलीवुड के गलियारों में चर्चा है कि मेकर्स अब किसी ऐसे युवा स्टार की तलाश में हैं जो वरुण की एनर्जी और कॉमिक टाइमिंग को मैच कर सके. कुछ रिपोर्ट्स का यह भी सुझाव है कि अगर कास्टिंग दोबारा तय नहीं हो पाती है, तो फिल्म को कुछ समय के लिए होल्ड पर भी रखा जा सकता है.

अधर में लटका प्रोजेक्ट

'नो एंट्री 2' को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह था, लेकिन मुख्य अभिनेता के हटने से अब फिल्म के भविष्य पर सवालिया निशान लग गया है. अनीस बज्मी के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म को लेकर फैंस अब आधिकारिक बयान का इंतजार कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि क्या यह मेगा कॉमेडी फिल्म अब भी पटरी पर है या नहीं.

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