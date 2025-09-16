'ऐसा दौर आएगा, जहां कलाकारों की...' AI के गलत इस्तेमाल पर वरुण-जान्हवी ने जताई चिंता

Varun Dhawan and Janhvi Kapoor On AI Misuse: बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन और जान्हवी कपूर ने हाल ही में एआई के इस्तेमाल पर चिंता जाहिर की है. उन्होंने अपनी फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान इस मामले पर अपनी राय रखी है.

Varun Dhawan and Janhvi Kapoor On AI Misuse: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई बेशक भारत के विकास का एक अहम सोर्स है, लेकिन आए दिन इससे जुड़े कई ऐसे मामले सामने आते हैं, जहां लोगों की भावनाओं के साथ खेला जाता है. एआई ने कई कामों को आसान बना दिया है. यही वजह है कि इसका दुरुपयोग भी काफी बढ़ गया है. इसके गलत इस्तेमाल से बड़े-बड़े कलाकार भी अछूते नहीं हैं. उनके फेक फोटो और वीडियो के जरिए कई वेबसाइट्स गलत फायदा उठा रही है. ऐसे में, बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन और अभिनेत्री जान्हवी कपूर ने भी एआई को लेकर चिंता जाहिर की है. उन्होंने अपनी फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में ये तक कह दिया कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब कलाकारों की जरूरत नहीं पड़ेगी.

वरुण धवन की राय

वरुण धवन ने बताया कि तकनीक का सही उपयोग करना एक बड़ी जिम्मेदारी है. उन्होंने कलाकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त नियम और कानून बनाने की आवश्यकता पर जोर देने वाली बात कही. एआई के इस्तेमाल पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए एक्टर ने कहा, 'एक समय ऐसा आएगा जब हमें कलाकारों की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम उन्हें खुद ही बना लेंगे.'

जान्हवी कपूर की राय

जान्हवी कपूर ने भी एआई के उपयोग पर अपनी राय देते हुए कहा कि यह सिर्फ कलाकारों के लिए ही नहीं, बल्कि तकनीशियनों के लिए भी चिंता का विषय है. अभिनेत्री ने बताया, 'मैं पिछले कई महीनों से देख रही हूं कि एआई की मदद से काम कितनी जल्दी हो रहे हैं. पहले किसी किरदार का लुक तय करने में काफी समय लगता था, लेकिन अब एआई तुरंत दिखा देता है कि किरदार कैसा दिखेगा और उसकी कहानी क्या होगी.' उन्होंने माना कि इससे पैसों की बचत हो सकती है, लेकिन साथ ही रचनात्मक लोगों की कला और योगदान को बचाने की जरूरत पर भी बल दिया.



