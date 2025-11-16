Varanasi Teaser Out: ग्लोबट्रॉटर से 'वाराणसी' हुआ प्रियंका चोपड़ा की नई फिल्म का नाम, Mahesh Babu का फर्स्ट लुक हुआ वायरल

एसएस राजामौली की महेश बाबू स्टारर 1000 करोड़ी फिल्म का टाइटल अब 'वाराणसी' है. इसमें प्रियंका चोपड़ा भी होंगी. हाल ही में एक इवेंट में महेश बाबू का खून से लथपथ फर्स्ट लुक सामने आया है.

एसएस राजामौली की मोस्ट अवेटेड एक्शन-एडवेंचर फिल्म का टीजर आउट हो गया है. इस फिल्म को अभी तक SSMB 29 या 'ग्लोब ट्रॉटर' नाम से जाना जा रहा था, जिसका ऑफिशियल टाइटल रिवील हो गया है. दरअसल, हाल ही में हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में आयोजित एक बड़े इवेंट में, इस 1000 करोड़ी फिल्म का नाम 'वाराणसी' घोषित किया गया. इस इवेंट में फिल्म के लीड एक्टर महेश बाबू हैं, जिनका फर्स्ट लुक भी सामने आ गया. हाथों में त्रिशूल लिए महेश बाबू को देखकर फैंस अब फिल्म देखने के लिए उत्साहित हैं.

फिल्म का ऑफिशियल टाइटल 'वाराणसी'

काफी समय से इस फिल्म के नाम को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं. इवेंट की शुरुआत में ही आधिकारिक तौर पर टाइटल की घोषणा कर दी गई. फिल्म का नाम अब 'वाराणसी' होगा. यह टाइटल चेंज फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि पहले इसे एक ग्लोब-ट्रॉटिंग एडवेंचर के तौर पर प्रचारित किया जा रहा था.

महेश बाबू का इंटेंस फर्स्ट लुक

'वाराणसी' इवेंट की बड़ी स्क्रीन पर महेश बाबू के किरदार की पहली झलक शेयर की गई. इस वीडियो में महेश बाबू खून से लथपथ दिखाई दे रहे हैं और वह बैल की सवारी करते हुए नज़र आ रहे हैं. उनके हाथ में त्रिशूल भी देखा गया, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म में उनका किरदार काफी इंटेंस और पौराणिक तत्वों से प्रेरित हो सकता है.

प्रियंका चोपड़ा भी हैं कास्ट का हिस्सा

इस मेगा बजट फिल्म में प्रियंका चोपड़ा की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी. इवेंट से सामने आए एक वीडियो में, प्रियंका चोपड़ा को मंदाकिनी के किरदार में, जबकि एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन को कुंभा के किरदार में देखा गया. प्रियंका की एंट्री ने फिल्म को ग्लोबल अपील दी है.

'एसएसएमबी 29' की थीम और कहानी

राजामौली अपनी फिल्मों को बड़े कैनवस पर बनाने के लिए जाने जाते हैं. 'वाराणसी' टाइटल से यह साफ है कि फिल्म का मुख्य केंद्र भारत का यह धार्मिक शहर हो सकता है. महेश बाबू के हाथ में त्रिशूल और बैल की सवारी वाला फर्स्ट लुक एक्शन और एडवेंचर के साथ कुछ पौराणिक या ऐतिहासिक तत्वों के मिश्रण का संकेत देता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.