FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली: ब्लास्ट वाली जगह से तीन कारतूस भी मिले- सूत्र | बिहार में कल RJD विधायक दल की बैठक, तेजस्वी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा | 9mm कैलिबर कारतूस आम लोगों के लिए बैन है

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Varanasi Teaser Out: ग्लोबट्रॉटर से 'वाराणसी' हुआ प्रियंका चोपड़ा की नई फिल्म का नाम, Mahesh Babu का फर्स्ट लुक हुआ वायरल

Varanasi Teaser Out: ग्लोबट्रॉटर से 'वाराणसी' हुआ प्रियंका चोपड़ा की नई फिल्म का नाम, Mahesh Babu का फर्स्ट लुक हुआ वायरल

Panna Diamond GI Tag: पन्ना के हीरों को मिला GI टैग! अब दुनिया भर में बढ़ेगी इसकी कीमत

Panna Diamond GI Tag: पन्ना के हीरों को मिला GI टैग! अब दुनिया भर में बढ़ेगी इसकी कीमत

बिहार में सरकार गठन की हलचल तेज, अमित शाह से मिलने पहुंचे नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता, जानें ताजा अपडेट

बिहार में सरकार गठन की हलचल तेज, अमित शाह से मिलने पहुंचे नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता, जानें ताजा अपडेट

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
लॉन्च होने के 2 महीने बाद सस्ता हुआ iphone Air, बस इतने रुपये में ले आएं घर

लॉन्च होने के 2 महीने बाद सस्ता हुआ iphone Air, बस इतने रुपये में ले आएं घर

Numerology: धीरूभाई अंबानी से लेकर मुकेश-नीता और अनंत अंबानी तक का मूलांक है सेम, क्या ‘वन वाइब्रेशन’ ही है अंबानी साम्राज्य की असली ताकत?

धीरूभाई अंबानी से लेकर मुकेश-नीता और अनंत अंबानी तक का मूलांक है सेम, क्या ‘वन वाइब्रेशन’ ही है अंबानी साम्राज्य की असली ताकत?

इन हरी पत्तियों को चबाकर खाने से ब्लड शुगर तेजी से होता है कम, खाने से पहले और बाद में खाने से डायबिटीज रहेगी कंट्रोल

इन हरी पत्तियों को चबाकर खाने से ब्लड शुगर तेजी से होता है कम, खाने से पहले और बाद में खाने से डायबिटीज रहेगी कंट्रोल

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Varanasi Teaser Out: ग्लोबट्रॉटर से 'वाराणसी' हुआ प्रियंका चोपड़ा की नई फिल्म का नाम, Mahesh Babu का फर्स्ट लुक हुआ वायरल

एसएस राजामौली की महेश बाबू स्टारर 1000 करोड़ी फिल्म का टाइटल अब 'वाराणसी' है. इसमें प्रियंका चोपड़ा भी होंगी. हाल ही में एक इवेंट में महेश बाबू का खून से लथपथ फर्स्ट लुक सामने आया है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Nov 16, 2025, 08:16 AM IST

Varanasi Teaser Out: ग्लोबट्रॉटर से 'वाराणसी' हुआ प्रियंका चोपड़ा की नई फिल्म का नाम, Mahesh Babu का फर्स्ट लुक हुआ वायरल
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

एसएस राजामौली की मोस्ट अवेटेड एक्शन-एडवेंचर फिल्म का टीजर आउट हो गया है. इस फिल्म को अभी तक SSMB 29 या 'ग्लोब ट्रॉटर' नाम से जाना जा रहा था, जिसका ऑफिशियल टाइटल रिवील हो गया है. दरअसल, हाल ही में हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में आयोजित एक बड़े इवेंट में, इस 1000 करोड़ी फिल्म का नाम 'वाराणसी' घोषित किया गया. इस इवेंट में फिल्म के लीड एक्टर महेश बाबू हैं, जिनका फर्स्ट लुक भी सामने आ गया. हाथों में त्रिशूल लिए महेश बाबू को देखकर फैंस अब फिल्म देखने के लिए उत्साहित हैं.

फिल्म का ऑफिशियल टाइटल 'वाराणसी'

काफी समय से इस फिल्म के नाम को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं. इवेंट की शुरुआत में ही आधिकारिक तौर पर टाइटल की घोषणा कर दी गई. फिल्म का नाम अब 'वाराणसी' होगा. यह टाइटल चेंज फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि पहले इसे एक ग्लोब-ट्रॉटिंग एडवेंचर के तौर पर प्रचारित किया जा रहा था.

महेश बाबू का इंटेंस फर्स्ट लुक

'वाराणसी' इवेंट की बड़ी स्क्रीन पर महेश बाबू के किरदार की पहली झलक शेयर की गई. इस वीडियो में महेश बाबू खून से लथपथ दिखाई दे रहे हैं और वह बैल की सवारी करते हुए नज़र आ रहे हैं. उनके हाथ में त्रिशूल भी देखा गया, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म में उनका किरदार काफी इंटेंस और पौराणिक तत्वों से प्रेरित हो सकता है.

प्रियंका चोपड़ा भी हैं कास्ट का हिस्सा

इस मेगा बजट फिल्म में प्रियंका चोपड़ा की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी. इवेंट से सामने आए एक वीडियो में, प्रियंका चोपड़ा को मंदाकिनी के किरदार में, जबकि एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन को कुंभा के किरदार में देखा गया. प्रियंका की एंट्री ने फिल्म को ग्लोबल अपील दी है.

'एसएसएमबी 29' की थीम और कहानी

राजामौली अपनी फिल्मों को बड़े कैनवस पर बनाने के लिए जाने जाते हैं. 'वाराणसी' टाइटल से यह साफ है कि फिल्म का मुख्य केंद्र भारत का यह धार्मिक शहर हो सकता है. महेश बाबू के हाथ में त्रिशूल और बैल की सवारी वाला फर्स्ट लुक एक्शन और एडवेंचर के साथ कुछ पौराणिक या ऐतिहासिक तत्वों के मिश्रण का संकेत देता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Varanasi Teaser Out: ग्लोबट्रॉटर से 'वाराणसी' हुआ प्रियंका चोपड़ा की नई फिल्म का नाम, Mahesh Babu का फर्स्ट लुक हुआ वायरल
Varanasi Teaser Out: ग्लोबट्रॉटर से 'वाराणसी' हुआ प्रियंका चोपड़ा की नई फिल्म का नाम, Mahesh Babu का फर्स्ट लुक हुआ वायरल
Panna Diamond GI Tag: पन्ना के हीरों को मिला GI टैग! अब दुनिया भर में बढ़ेगी इसकी कीमत
Panna Diamond GI Tag: पन्ना के हीरों को मिला GI टैग! अब दुनिया भर में बढ़ेगी इसकी कीमत
बिहार में सरकार गठन की हलचल तेज, अमित शाह से मिलने पहुंचे नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता, जानें ताजा अपडेट
बिहार में सरकार गठन की हलचल तेज, अमित शाह से मिलने पहुंचे नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता, जानें ताजा अपडेट
Bihar Election Results: महागठबंधन के घोषित CM उम्मीदवार तेजस्वी यादव क्या नेता प्रतिपक्ष बन सकेंगे? जानिए क्या कहते हैं नियम
महागठबंधन के घोषित CM उम्मीदवार तेजस्वी यादव क्या नेता प्रतिपक्ष बन सकेंगे? जानिए क्या कहते हैं नियम
IPL 2026 Retain and Release List: GT-RR से लेकर PBKS-LSG तक, यहां देखें टीमों रिटेन-रिलीज लिस्ट
IPL 2026 Retain and Release List: GT-RR से लेकर PBKS-LSG तक, यहां देखें टीमों रिटेन-रिलीज लिस्ट
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
लॉन्च होने के 2 महीने बाद सस्ता हुआ iphone Air, बस इतने रुपये में ले आएं घर
लॉन्च होने के 2 महीने बाद सस्ता हुआ iphone Air, बस इतने रुपये में ले आएं घर
Numerology: धीरूभाई अंबानी से लेकर मुकेश-नीता और अनंत अंबानी तक का मूलांक है सेम, क्या ‘वन वाइब्रेशन’ ही है अंबानी साम्राज्य की असली ताकत?
धीरूभाई अंबानी से लेकर मुकेश-नीता और अनंत अंबानी तक का मूलांक है सेम, क्या ‘वन वाइब्रेशन’ ही है अंबानी साम्राज्य की असली ताकत?
इन हरी पत्तियों को चबाकर खाने से ब्लड शुगर तेजी से होता है कम, खाने से पहले और बाद में खाने से डायबिटीज रहेगी कंट्रोल
इन हरी पत्तियों को चबाकर खाने से ब्लड शुगर तेजी से होता है कम, खाने से पहले और बाद में खाने से डायबिटीज रहेगी कंट्रोल
बिना वजह बैंक पैसा काट लिया? जानें घर बैठे बैंक शिकायत दर्ज करने का आसान तरीका
बिना वजह बैंक पैसा काट लिया? जानें घर बैठे बैंक शिकायत दर्ज करने का आसान तरीका
16 November Horoscope: मेष से लेकर मीन तक के लिए कैसा रहेगा रविवार का दिन, यहां पढ़ें आज का राशिफल
मेष से लेकर मीन तक के लिए कैसा रहेगा रविवार का दिन, यहां पढ़ें आज का राशिफल
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE