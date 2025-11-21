FacebookTwitterYoutubeInstagram
एंटरटेनमेंट

Varanasi Star Cast Fees: महेश बाबू, राजामौली या प्रियंका चोपड़ा.. 1500 करोड़ की 'वाराणसी' के लिए किसने ली सबसे ज्यादा फीस?

Varanasi Starcast Salary: राजामौली की ₹1200 करोड़ की 'वाराणसी' के लिए प्रियंका चोपड़ा ने ₹30 करोड़ फीस ली है वहीं. महेश बाबू और राजामौली ने भी 40% मुनाफा-शेयरिंग डील की. चलिए हम आपको इस सबकी फीस बताते हैं.

Pragya Bharti

Updated : Nov 21, 2025, 01:47 PM IST

Varanasi Star Cast Fees: महेश बाबू, राजामौली या प्रियंका चोपड़ा.. 1500 करोड़ की 'वाराणसी' के लिए किसने ली सबसे ज्यादा फीस?
Varanasi Starcast Salary: एसएस राजामौली की अगली मेगा-बजट फिल्म 'वाराणसी' अपनी कास्ट, भव्यता और बजट को लेकर सुर्खियों में है. ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा और साउथ सुपरस्टार महेश बाबू अभिनीत यह फिल्म भारतीय सिनेमा के लिए एक नया मानदंड स्थापित करने जा रही है. फिल्म के कलाकारों की फीस को लेकर बड़ी खबरें सामने आई हैं, जिसने सभी को चौंका दिया है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, 'वाराणसी' फिल्म का बजट ₹1000 करोड़ से ₹1500 करोड़ के बीच हो सकता है. इसे भारत में बनने वाली अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बताया जा रहा है. इसका विशालकाय बजट राजामौली के बड़े विजन को दर्शाता है, जिसमें मार्केटिंग और प्रमोशन का खर्च शामिल नहीं है.

प्रियंका चोपड़ा ने ली भारी भरकम फीस

'वाराणसी' के साथ बॉलीवुड में ग्रैंड वापसी कर रही प्रियंका चोपड़ा ने अपनी फीस से एक नया रिकॉर्ड कायम किया है. खबरों के मुताबिक, प्रियंका चोपड़ा ने अपने किरदार (मंदाकिनी) के लिए ₹30 करोड़ की भारी-भरकम फीस मांगी है. इस फीस के साथ, वह कथित तौर पर आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण को पीछे छोड़ते हुए भारत की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस बन गई हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Priyanka (@priyankachopra)

महेश बाबू ने नहीं ली सैलरी

फिल्म के लीड हीरो महेश बाबू  हैं, जो रुद्र का किरदार निभाएंगे. उन्होंने फीस के मामले में एक बड़ा और साहसी दांव खेला है. महेश बाबू ने कथित तौर पर कोई फिक्स upfront सैलरी नहीं ली है. उन्होंने मेकर्स के साथ 40% मुनाफा-साझेदारी का समझौता किया है. उनका मानना है कि राजामौली के विजन पर उन्हें पूरा भरोसा है, और फिल्म की कमाई में उनका हिस्सा, फिक्स फीस से कहीं ज्यादा होगा.

राजामौली ने भी अपनाया मुनाफा-साझेदारी मॉडल

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SS Rajamouli (@ssrajamouli)

निदेशक एसएस राजामौली ने भी महेश बाबू की तरह ही कोई फिक्स फीस नहीं ली है. रिपोर्ट्स के अनुसार, राजामौली भी फिल्म के मुनाफे में 30% से 40% का हिस्सा लेंगे. यह प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल दिखाता है कि राजामौली और महेश बाबू दोनों को फिल्म की वैश्विक सफलता पर कितना भरोसा है.

पृथ्वीराज सुकुमारन की फीस में बड़ा उछाल

फिल्म में अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन भी एक अहम किरदार में नजर आएंगे. हालांकि उनकी फीस की आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि 'वाराणसी' के लिए वह अपने करियर की सबसे बड़ी फीस ले रहे हैं, जिसकी रकम ₹10 करोड़ से अधिक हो सकती है.

फिल्म का जॉनर और रिलीज डेट

'वाराणसी' को एक ग्लोबट्रॉटिंग एक्शन एडवेंचर फिल्म बताया जा रहा है, जो भारतीय सांस्कृतिक विषयों पर आधारित होगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मेगा-मास्टरपीस संक्रांति 2027 के आसपास सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है.

