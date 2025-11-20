FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

नीतीश कुमार को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर तेजस्वी यादव ने दी बधाई | दिल्ली दंगा मामले में शरजील इमाम की जमानत का विरोध | AIMIM अध्यक्ष ओवैसी का बड़ा बयान- सुसाइड बॉम्बिंग शहादत नहीं, संगीन जुर्म है | सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला, कहा- राज्यपाल पास बिलों को न लटकाएं, बिल मंजूर करें, लौटाएं या राष्ट्रपति को भेजें

IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं हार्दिक पांड्या-जसप्रीत बुमराह, BCCI ने बनाया प्लान

कौन हैं बिहार की नई नवेली मंत्री श्रेयसी सिंह? ओलंपिक की वो निशानेबाज जिन्होंने पहले विधायकी और फिर मंत्रीपद पर लगाया निशाना

Anil Ambani के रिलायंस ग्रुप पर ED का बड़ा एक्शन, जब्त की 1,400 करोड़ की संपत्ति

आपको पता है बुरी नजर से बचने के लिए 'Touch Wood' क्यों कहते हैं लोग?

Ayurvedic Remedies For Flu: बुखार और सर्दी की छुट्टी कर देंगे ये देशी नुस्खे, झट से मिल जाएगा आराम

किस स्कूल में पढ़ाती थीं बिहार के CM नीतीश कुमार की धर्मपत्नी मंजू देवी? हमेशा रहीं लो-प्रोफाइल, हर परिस्थिति में दिया था पति का साथ

एंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Varanasi Movie: महेश बाबू नहीं, SS राजामौली की 'वाराणसी' में ये बॉलीवुड एक्टर बनेगा ‘हनुमान’

एसएस राजामौली की 1300 करोड़ी फिल्म 'वाराणसी' में 'हनुमान' की भूमिका कौन निभाएंगे? अगर महेश बाबू भगवान राम और प्रियंका चोपड़ा मंदाकिनी बनेंगी, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर 2027 में रिलीज होने वाली इस फिल्म में हनुमान कौन बनेंगे?

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Nov 20, 2025, 12:25 PM IST

Varanasi Movie: महेश बाबू नहीं, SS राजामौली की 'वाराणसी' में ये बॉलीवुड एक्टर बनेगा ‘हनुमान’
एस.एस. राजामौली की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'SSMB29' का ऑफिशियल नाम अब 'वाराणसी' हो गया है. जब से इस 1300 करोड़ बजट वाली फिल्म की पहली झलक सामने आई है, तब से ही फैन्स उत्साहित हैं. फर्स्ट लुक क्लिप में भगवान राम, शिव और हनुमान की एक-एक झलक दिखाई गई थी, जिसके बाद से फिल्म में किरदारों को लेकर काफी उत्सुकता बनी हुई थी.

फिल्म वाराणसी में कौन बनेगा हनुमान?

ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म के लिए राजामौली को अपना 'हनुमान' मिल गया है. हाल ही में एक न्यूज वेबसाइट के जरिए पता चला है कि फिल्म 'वाराणसी' में बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता आर. माधवन 'हनुमान' का अहम किरदार निभाएंगे. भले ही फिल्म की लॉन्चिंग इवेंट में माधवन के नाम का आधिकारिक खुलासा नहीं किया गया, लेकिन मेकर्स सही वक्त आने पर इसकी घोषणा कर सकते हैं. खबर है कि एक्टर जल्द ही फिल्म का सेट जॉइन करेंगे, जबकि शूटिंग का मुख्य काम अगले साल शुरू होने की उम्मीद है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SS Rajamouli (@ssrajamouli)

फिल्म के मुख्य कलाकार

राजामौली की यह महात्वाकांक्षी फिल्म एक ग्लोबट्रॉटर इवेंट पर आधारित होगी और इसमें ये प्रमुख कलाकार मुख्य भूमिका में होंगे. रिपोर्ट्स के अनुसार, महेश बाबू फिल्म में भगवान राम का किरदार निभाते नजर आएंगे. बॉलीवुड की ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा फिल्म में मंदाकिनी का रोल निभाएंगी. पृथ्वीराज सुकुमारन, फिल्म में कुंभा का किरदार निभाते दिख सकते हैं.

बजट और रिलीज टाइमलाइन

पहले फिल्म का बजट 1000 करोड़ बताया जा रहा था, लेकिन अब यह बढ़कर लगभग 1300 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. मेकर्स का लक्ष्य है कि फिल्म का सारा काम 2026 तक पूरा कर लिया जाए ताकि एडिटिंग के लिए पर्याप्त समय मिल सके. फिल्म को साल 2027 में रिलीज़ किया जाएगा. फिल्म का निर्देशन एस.एस. राजामौली कर रहे हैं, जबकि KL Narayana फिल्म के प्रोड्यूसर हैं.

वाराणसी में माधवन की एंट्री

राजामौली द्वारा लॉन्च इवेंट में सिर्फ लीड एक्टर्स के नामों का खुलासा किया गया था. हालांकि, माधवन का नाम लंबे वक्त से फिल्म से जोड़ा जा रहा था, और अब हनुमान के किरदार के लिए उनके नाम पर मुहर लगने की खबर सामने आई है. यह फिल्म देश की सांस्कृतिक विरासत और आस्था के तत्वों को एक भव्य सिनेमैटिक अनुभव में पेश करने वाली है.

