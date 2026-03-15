19 मार्च को 'धुरंधर 2' से भिड़ेंगे 'Ustaad Bhagat Singh'? ट्रेलर देखते ही इस वजह से आगबबूला हुए फैंस

Ustaad Bhagat Singh Trailer Release: पवन कल्याण की 'उस्ताद भगत सिंह' का ट्रेलर रिलीज होते ही विवादों में है. फिल्म 19 मार्च को 'धुरंधर 2' से टकराएगी, लेकिन ट्रेलर आते ही फैंस ने मेकर्स को ट्रोल करने शुरू कर दिए हैं.

Ustaad Bhagat Singh Trailer Release: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के 'पावर स्टार' पवन कल्याण एक बार फिर पर्दे पर आग लगाने के लिए तैयार हैं. उनकी मोस्ट अवेटेड एक्शन फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' का ट्रेलर आधिकारिक तौर पर रिलीज कर दिया गया है. फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह तो है, लेकिन ट्रेलर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया है. जानकारी के लिए बता दें कि 19 मार्च 2026 को यह फिल्म सिनेमाघरों में रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' से टकराने वाली है.

'उस्ताद भगत सिंह' के ट्रेलर में क्या है खास?

ट्रेलर की शुरुआत पवन कल्याण के दमदार अंदाज से होती है, जहां वे हाथ में बंदूक थामे तीखे डायलॉग्स बोलते नजर आ रहे हैं. पूरे ट्रेलर में हैरतअंगेज स्टंट्स और हाई-वोल्टेज एक्शन की भरमार है. पवन कल्याण यहां एक निडर और सख्त पुलिस अधिकारी की भूमिका में हैं, जो अपराधियों के छक्के छुड़ाता दिखता है.

क्यों ट्रोल हो रहे हैं मेकर्स?

ट्रेलर वायरल होने के साथ ही फैंस ने इसमें एक ऐसी समानता नोटिस की, जिससे विवाद खड़ा हो गया है. दरअसल, एक सीन में पवन कल्याण ब्लैक आउटफिट और बेल्ट के साथ नजर आ रहे हैं, जिसकी तुलना फैंस उनकी ही एक अन्य बहुचर्चित फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' से कर रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि मेकर्स ने पुरानी फिल्मों के स्टाइल को कॉपी किया है, जिसके चलते उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है.

For a moment, I thought Harish Shankar reused some shots from OG. 🤧 pic.twitter.com/Wfb0FcEQ0Z March 14, 2026

'थेरी' की रीमेक है ये फिल्म

हरीश शंकर के निर्देशन में बनी 'उस्ताद भगत सिंह' साल 2016 की ब्लॉकबस्टर तमिल फिल्म 'थेरी' की आधिकारिक रीमेक है. 'थेरी' का निर्देशन एटली ने किया था और इसमें थलपति विजय मुख्य भूमिका में थे. हालांकि हिंदी दर्शक भी 'थेरी' को डब वर्जन में देख चुके हैं, ऐसे में पवन कल्याण के लिए इस कहानी में नयापन लाना एक बड़ी चुनौती होगी.

शानदार स्टार कास्ट और बड़ा मुकाबला

फिल्म में पवन कल्याण के साथ अभिनेत्री श्रीलीला मुख्य भूमिका में नजर आएंगी. इनके अलावा आशुतोष राणा, नवाब शाह, और के.एस. रविकुमार जैसे दिग्गज कलाकार भी अहम किरदारों में हैं. फिल्म का सबसे बड़ा इम्तिहान 19 मार्च को होगा, जब इसका मुकाबला बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की पैन इंडिया फिल्म 'धुरंधर 2' से होगा.

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