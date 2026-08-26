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Urvashi Rautela के ट्राई कलर गाउन पर क्यों उठे सवाल? जानें तिरंगे कपड़ों पर क्या है सख्त कानून, किन अभिनेत्रियों के जुड़ चुके हैं नाम

Urvashi Rautela tiranga Gown Controversy: मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 के मंच पर उर्वशी रौतेला ट्राई कलर के गाउन में पहुंची थी. यही नहीं, मंदिरा बेदी की साड़ी ने भी विवाद खड़ा कर दिया था. इसी के साथ, आइए जानते हैं कि भारतीय फैशन में तिरंगे के रंगों का इस्तेमाल कहां सही है और कहां नहीं.

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Pragya Bharti

Updated : Aug 26, 2026, 03:08 PM IST

Urvashi Rautela के ट्राई कलर गाउन पर क्यों उठे सवाल? जानें तिरंगे कपड़ों पर क्या है सख्त कानून, किन अभिनेत्रियों के जुड़ चुके हैं नाम

Image Credit: AI

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  • उर्वशी रौतेला के तिरंगे गाउन ने बढ़ाई हलचल
  • मंदिरा बेदी की साड़ी पर भी हुआ था विवाद
  • मालिनी रमानी का पुराना केस बना बड़ी सीख
  • कमर के नीचे तिरंगा पहनना है कानूनी अपराध

Urvashi Rautela tiranga Gown Controversy: हाल ही में जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 के ग्रैंड फिनाले में अभिनेत्री उर्वशी रौतेला का पहना हुआ तिरंगे के रंगों वाला गाउन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. शो में एक्ट्रेस ने अपने लुक पर बात करते हुए खुद को भारत का प्रतीक बताया. हालांकि उनके इस अंदाज ने एक बार फिर उस संवेदनशील मुद्दे को हवा दे दी जो अक्सर तिरंगे के स्टाइलिंग के दौरान सामने आता है. 
उर्वशी के इस केसरिया, सफेद और हरे रंग के स्ट्रैपलेस गाउन की कमर के पास अशोक चक्र से मिलता-जुलता डिजाइन भी बना हुआ था. हालांकि उर्वशी के लिए यह उनका एक ग्लैमरस फैशन स्टेटमेंट था, लेकिन इस लुक ने देश में एक पुरानी बहस को फिर से जिंदा कर दिया है.  क्या तिरंगे के रंगों से प्रेरित कपड़े पहनना देशभक्ति है या फिर यह राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है? आइए, इस पूरे विवाद के बहाने तिरंगे के इस्तेमाल से जुड़े नियमों को विस्तार से समझते हैं.

क्या कहता है 'फ्लैग कोड ऑफ इंडिया' और कानून?

भारत में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और उसके उपयोग को लेकर बेहद कड़े नियम बनाए गए हैं- 
फ्लैग कोड ऑफ नियम: नियमों के मुताबिक, असली राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी प्रकार की पोशाक, यूनिफॉर्म या ड्रेस के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. कपड़ों पर झंडे की छपाई या कढ़ाई को लेकर भी कड़े प्रतिबंध हैं.
अपमान निवारण अधिनियम (1971): 'Prevention of Insults to National Honour Act' के तहत सार्वजनिक रूप से झंडे का अपमान करने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान है. साल 2005 के संशोधन के बाद राष्ट्रीय ध्वज को कमर के नीचे पहनने या ड्रेस मैटीरियल के रूप में उपयोग करने पर रोक को और सख्त किया गया.

तिरंगे कपड़ों को लेकर क्या है सख्त कानून?

कानूनी और व्यावहारिक नजरिए से निम्नलिखित स्थितियों में तिरंगे का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है-

  • कमर के नीचे उपयोग वर्जित: कानून के अनुसार तिरंगे या उससे बने किसी वस्त्र को कमर के नीचे नहीं पहना जा सकता. पैंट, पायजामा, स्कर्ट, शॉर्ट्स या अंडरगारमेंट्स में इसका इस्तेमाल राष्ट्रीय ध्वज का गंभीर अपमान माना जाता है.
  • पूरे परिधान के रूप में मनाही: किसी असली झंडे को काटकर उससे कुर्ती, शर्ट, जैकेट या साड़ी बनाना गैर-कानूनी है.
  • घरेलू वस्तुओं पर पाबंदियां: तिरंगे को रुमाल, नैपकिन, कुशन कवर, बेडशीट या किसी अन्य घरेलू वस्तु पर प्रिंट करके उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसी चीजों का दैनिक जीवन में उपयोग ध्वज की गरिमा के खिलाफ है.
  • शहीदों के सम्मान से जुड़े नियम: शहीद सैनिकों या विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों के पार्थिव शरीर पर तिरंगा बेहद सम्मान के साथ लपेटा जाता है, लेकिन दहन या दफनाने से पहले उसे ससम्मान हटा लिया जाता है.

इसे भी पढ़ें- 1 ड्रेस= 1472 आलीशान विला! Cannes 2026 में उर्वशी रौतेला ने पहनी दुनिया की सबसे महंगी ड्रेस? कीमत जान चकरा जाएगा माथा

जब मंदिरा बेदी की साड़ी पर मचा था बवाल

ऐसी विवादित चर्चाएं बॉलीवुड के लिए नई नहीं हैं. साल 2007 के क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान एंकरिंग कर रही मंदिरा बेदी एक डिजाइनर साड़ी पहनकर स्टेडियम में उतरी थीं, जिस पर टूर्नामेंट में शामिल सभी देशों के झंडे छपे थे—जिनमें भारत का तिरंगा भी शामिल था.
टीवी कैमरों में तिरंगा उनकी साड़ी के निचले हिस्से (पैरों के पास) पर नजर आया, जिसके बाद लोगों ने आपत्ति जताई. हालांकि डिजाइनर और अभिनेत्री दोनों ने सफाई दी थी कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, फिर भी इस घटना ने फैशन जगत को चौंका दिया था.

मालिनी रमानी का पुराना और चर्चित मामला

इससे भी पुराना और तीखा विवाद डिजाइनर मालिनी रमानी से जुड़ा है. भारत के पहले फैशन वीक के उद्घाटन समारोह में उन्होंने एक ट्राइक्लर आउटफिट पहना था, जिसमें नारंगी टॉप, बीच में चक्र और हरे रंग की स्कर्ट शामिल थी.
इस आउटफिट पर इतना भारी विरोध हुआ कि फैशन वीक को बंद करने की मांग तक उठ खड़ी हुई थी. मालिनी रमानी को प्रमुख अखबारों में सार्वजनिक रूप से माफीनामा छपवाना पड़ा था. इस पूरे विवाद को शांत होने और उनका नाम साफ होने में लगभग 18 साल का लंबा वक्त लग गया था.
 

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